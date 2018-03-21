Hakkı Yalçın
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Akıllı ve deli
Aklını kullananlar her yola sapar.
Parayı bulmanın ahtapot kollarını hayata geçirir.
Dişini geçirir kendinden güçsüze.
Üstelik akıllarını başkalarına kabul ettirmeye çalışırlar.
***
Aklını kullananlar zengin olmanın her yolunu bilirler.
İyi arabalara binerler, güzel evlerde otururlar, ihtirasları tatmin olmaz.
Çıkarları için el etek öpmeyi bile "akıllı yatırım" sayarlar.
***
Oysa aklını en iyi şekilde deliler kullanır. Karşılıksız severler.
Her düşündüğünü yapabilmek cesaret ister.
Delilik, akıl ve cesaret arasındaki köprüde halay çekmektir.
Bunu hiçbir akıllı beceremez!
***
Herkesin yüreğinde ince bir kafes vardır. Deliler o kafeste kuş besler, özgürlüğün simgesi olarak uçar giderler. O yüzden onları kafeslemek mümkün değildir.
Deliler çok kitap okumuşlardır, cümlelerin içindeki gizli özneleri akıllı insanlardan daha kolay bulurlar.
Kozmik bir ışık vardır gözlerinde.
Karanlıklara en çok onlar itiraz eder.
***
Deliler gerçek dosttur, kimseyi sırtından vurmazlar.
Onlarda sınıf ayrımı yoktur.
Şimdiki zamana odaklanmış halleriyle aslında özgürlüğün keyfini çıkarırlar.
Onlara her açıdan bakabilirsiniz, her taraflarından aynı görünürler.
Ruhsal iklim kuşağında yaşarlar.
Onların en değerli silahları yalnızlıktır.
***
Deliler yürüyen merdivenlere binmez, asansör kullanmaz.
Gökyüzüne dayanan merdivenleri vardır, her basamağı sayarlar.
Korku nedir bilmezler.
Dinlenecek telefonları yoktur, darbe planları yapmazlar, her şeyleri şeffaftır.
Bir delinin kuyuya attığı taşı kırk akıllı çıkaramazsa, akıllılarla deliler arasındaki gizemli farkı anlatmaya gerek var mı?
***
Deliler içinde aşk olan her şeyde vardır.
Onları deli eden de insanların birbirine nefretidir zaten.
YAPAY ZEKA!
Yapay zekalı araç kullanımının fiyakalı anonsları verilirken, Amerika'da sürücüsüz araç çarptığı yayayı öldürdü.
Şimdi mesele kimin yargılanacağı.
Elbet insan da aynı kazayı yapıyor ama yapay zekanın ödeteceği bedellerin, insan beyninden çok daha tehlikeli olacağı gerçeği kimsenin umurunda değil.
Merak etmeyin o araçları da yapay mahkemeler yargılar.
Bombalarıyla çocukları öldürenler için, yaya kaldırımdaki insanlar ne ki!
MUTLULUK TAKVİMİ
Sabahları fırınların vitrinine bak.
Birini gözünden yaş gelene kadar güldür.
Atın solumasını izle.
Doğmadan ölen
Çocuğundum
Su gibi bakıyorum
Hayaletime
Ayrılığı evlat edindim
Dertlerimi döküyorum
Siluetine
Tarihim bile kalmadı
Artık lanetliyim
Sırtını döndüğün aşk
Neler katıyor nefretine
Ömrümü bahse koydum
Bir daha bu yüreğe
Hiç kimse buyuramaz
Gözüm gibi bakıyorum
İskeletime
Hakkı YALÇIN
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- HAKKI YALÇIN
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