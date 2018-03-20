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Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 20 Mart 2018, Salı

Değer

Beni bu hafta sonu en çok şaşırtan; 19 yıldır yenemediği Fenerbahçe karşısında beraberliği kutlayan Galatasaray takımıdır.
Bu demektir ki; Fenerbahçe karşısında Galatasaray galibiyetinin rivayet kalmasında sakınca yoktur.
Maçın hakemini iki taraf da sorguluyor.
Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltıları, Mehmet Ekici'ye gösterilmeyen kırmızı kart ve diğerleri.
Hakem maçın başında Serdar Aziz'in yaptığı penaltıyı vermediyse, ondan sonraki gelişmelerin hükmü yoktur.
Bu pozisyonlar klasik hakem cinayetleri kapsamına girdiği içindir ki, orada sistemin icat ettiği "beraberlik varyetesi" vardır!
***
Haftanın en değerli futbolcusuna gelince.
Bir adam bir takım karşısında nedir?
Adı Adebayor'sa çok şeydir
Beşiktaş savunmasını daha maçın başında ihtiyarlatan yaşlı genç!
Maç biterken bile "daha yok mu?" diyen ciğerleri kanatlı adam.
***
Sürekli olarak soruyorlar.
Ligin en anlamlı projesi olarak üç yıldır tepelerde gezinen Başakşehir'in şampiyonluk olasılığı nedir?
Medyası olmayan, ligde en çok gündüz maçı oynayan ve sistemin çıkarlarına uymayan bir takımın şampiyonluğuna izin verilir mi?
Verilmez! Verilmesin!
Abdullah Avcı'nın üzerindeki ateşten gömleğe namuslu insanların verdiği değer yeter.
O yüzden "şampiyonluk nasıl gelirse gelsin" diyenler bilmelidir ki.
Şampiyonluğun rütbesi alın teridir.
Hakem kıyakları değil.
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