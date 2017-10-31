Hakkı Yalçın
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Tebessüm!
Bu gülümseme adamın kendisini daha iyi hissetmesine sebep oldu.
Bu hava içinde yakın geçmişte kendisine yardım eden bir dosta teşekkür etmediğini hatırladı.
Hemen telefonuna uzandı, teşekkür konulu güzel bir not yolladı.
Arkadaşı bu teşekkürden o kadar keyiflendi ki, her öğlen yemek yediği lokantada garson kıza yüklü sbir bahşiş bıraktı.
***
Garson kız ilk defa böyle bir bahşiş alıyordu.
Sanki güneşli bir havayı içine çekti.
Akşam eve giderken, aldığı bahşişin bir kısmını her zaman köşe başında oturan fakir adamın şapkasına bıraktı.
Adam öyle minnettar oldu ki, başını kaldırıp uzak kıyılara baktı.
Işık topladı yakamozlardan.
İki gündür boğazından lokma geçmemişti.
Karnını ilk defa doyurduktan sonra, ıslık çalarak bir bodrum katındaki tek odalı evinin yolunu tuttu.
Yolda bir saçak altında titreşen köpek yavrusunu görünce kucağına alıverdi.
"Bu gece senin meleğin benim" dedi, çocuğunu yemeğe çağıran anne gibi.
***
Küçük köpek gecenin soğuğundan kurtulduğu için mutluydu.
Sıcak odada sabaha kadar koşuşturdu.
Sabaha karşı apartmanı dumanlar sardı.
Bir yangın başlıyordu.
Dumanı koklayan köpek öyle bir havlamaya başladı ki, önce fakir adam uyandı, sonra bütün apartman.
Anneler, babalar dumandan boğulmak üzere olan yavrularını kucaklayıp ölümden kurtardılar.
***
Bütün bunların hepsi, beş kuruşluk bile maliyeti olmayan bir tebessümün sonucuydu.
O küçük kızın tebessümü.
***
Yolda yürürken birbirlerine yiyecek gibi bakanlar.
Kaşlarının arasına silah çatanlar.
İnsanlarla aralarına ulaşılmaz mesafeler koyanlar.
Ve nefret işçiliğiyle geçimini sağlayanlar, bir gülüşün değerini bilmiyorlarsa öğrenmek zorundalar.
Bu yazıyı onlar için yazdım.
***
Dünyanın kalbi bazen küçük bir tebessümle atar.
RUS RULETİ!
Barzani istifa etti.
Amerikan uşağı olmanın getirisiyle besleneceğini zanneden birinin tasmasını çıkardığını zannetmeyin.
Şimdi kendine yeni bir rol biçti.
"Pişmanlık rolü!" Amerikan uşağı olanların bu saatten sonra oynayacağı tek oyun kalmıştır.
"Rus ruleti!" Ama dostlarını bile sırtından vurarak geçinenler için böyle bir oyunu oynayacak güç, damarlarındaki kanda mevcut değildir.
MUTLULUK TAKVİMİ
Atlara dokun.
Sokakta çay içerken karton bardak kullan.
Asansör yerine merdiven kullan.
Sevdiğim kadınların
Gözlerinde öldüm ben
Kahkahalar dolusu
Cenazem çoktur
Son aşkım da katil çıktı
Sırtımda paslı bıçak
Elinde kanlı tebeşir
Beni ressamlara sattı
Şimdi renkli sergilerde
Alkışlayanı çoktur
Böyle ucuz sevdaları
Hatırlasa da kalbim
Hiçbirinin gözlerimde
Bir korkuluk kadar bile
Değeri yoktur
Hakkı YALÇIN
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