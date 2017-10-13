Hakkı Yalçın
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Mücadele
Çocuk yaşta evlendirilenlerin 27 bin 637'si kız.
Yani eğitimden yoksun çocuk gelinler!
O çocuk gelinler "ver elini hayat" diyor. Erkekler "çek elini" diyor.
Üzüm dalına küsüyor da, kimin umurunda.
Nasılsa kuruyor gözyaşları.
***
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Erken yaşta evliliğin önüne geçilmesi" gerektiğini belirtirken, o çocukların eğitim imkanlarına erişiminin iyileştirilmesi ve engellerin ortadan kaldırılması için tüm imkanların seferber edileceğini söyledi.
Bu mücadeleyi desteklemek hepimizin görevi.
***
Ama kadın ve erkek eşitliğini erkekler yokuşa sürüyorken.
Boşanmak bile hala yıkanıp çıkmayan leke gibi duruyorken.
Çaresizlik karşısında kadınlardan bedenleri isteniyorken.
Bazı gerçekler de yıkılmaz kale gibi duruyor hala!
***
Ülkemizde 2 milyonun üzerinde kadın okuma yazma bilmiyor.
Bu ülke, "Kızlar okuyup da ne yapacak" cehaletiyle yıllardır mücadele eden ve hala bu savaşı tam anlamıyla kazanamamış bir ülkedir.
Kadınların hak arayışında, erkeklerin gerisinde bırakıldığı sisli ülke.
Kadınların üretimde daha çok yer alması gerekiyor ama tüketilmeleri daha kolay olduğu için, veriler onların harcanmalarının listesini koyuyor önümüze.
***
Saçlarından sürüklenmek için değildir kadınlar. Ellerinden öpülmek içindir.
Kadınları korumak için sığınaklar icat etmeye de gerek yok.
Kadınlar sığınıklarda korunmaz, yasalarla korunur.
"Ana" yasayla!
Kadınları katledenlere bir kravatla indirim sağlayan erkek yasalarıyla değil!
***
Eğitimden yoksun bırakılan ve evlendirilerek kasten cehalete sürüklenen çocuk gelinler, sevgisiz erkeklerin eseridir.
Erkekler kadınlar gibi sevseydi, dünya başka olurdu zaten.
O yüzden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'dan bu mücadelenin peşini bırakmamasını rica ediyorum.
AÇIKLAMAYA BAK!
Amerikan Büyükelçisi John Bass'ın açıklamalarına baktım.
"Dokuz buçuk aydır Türkiye'de terör saldırısı yaşanmıyor." Bu bir itiraf mı, yoksa üstü açık bir tehdit mi?
Bunun cevaplarını vicdanlar kolayca verebiliyor. Kendini ele verenleri gözden çıkaran Türk toplumu tarafından.
O yüzden bazı insanların konuşmasına gerek yoktur.
Amerikalı politikacılara "ıssız bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız 3 şey nedir?" diye sorsanız.
İlk sırayı "bomba" alır.
MUTLULUK TAKVİMİ
Pencere kenarına küçük saksılar diz.
Kendine sandviç hazırla.
Çocuklara komiklik yap.
İnsanın en güzel
Halidir sevmek
Hayat bize aşkı
Hediye eder
Kalbimiz hazırdır
Elvedalara
Her günahı kader
Üstlenir gider
Şarkılara düştü
Efkar dağıtmak
Galiba yeniden
Aşkla tanıştık
Ben anlatamadım
Lütfen sen anlat
Ey hayat söyle
Nerde kalmıştık.
Hakkı YALÇIN
- Haberler
- Yazarlar
- HAKKI YALÇIN
- Mücadele
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Federasyonun emek ekibi 12 Ekim 2017, Perşembe Gözlerimizi yaşartan Ampute Milli Takımı'nın başarısının perde arkasına baktım. Bu takımı da Futbol Federasyonu...
- Çocukluk! 12 Ekim 2017, Perşembe Okulların açılmasıyla çocukların doktor buluşması da arttı. Minicik çocuklarda panik atak var. Psikolojik destek...
- Ömürlük gurur 11 Ekim 2017, Çarşamba Tribündeki insanlar her birini işaret ediyordu. "Topla nasıl gidiyor, nasıl koşuyor bakın, böyle muhteşem futbolcuları...
- Gurur işçileri 10 Ekim 2017, Salı Milli takımın İzlanda karşısında bıraktığı enkazdan sonra, Ampute Milli Takımı'nın yaşattığı gurura baktım. O...
- Tanışma faslı 10 Ekim 2017, Salı Ülkemizin kendi kurallarını uygulamasına hep bir duvar örülür. Teröre vize verenler, bize vize vermeyeceğini açıklar. Oysa...