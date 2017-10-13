Yol Durumu
  1. Federasyonun emek ekibi
Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
  •  
  • SMS
    Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
    Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
    HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
    Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
    Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
    Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
  • 13 Ekim 2017, Cuma

Mücadele

Geçen yıl 29 bin çocuk evlendirildi.
Çocuk yaşta evlendirilenlerin 27 bin 637'si kız.
Yani eğitimden yoksun çocuk gelinler!
O çocuk gelinler "ver elini hayat" diyor. Erkekler "çek elini" diyor.
Üzüm dalına küsüyor da, kimin umurunda.
Nasılsa kuruyor gözyaşları.
***
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Erken yaşta evliliğin önüne geçilmesi" gerektiğini belirtirken, o çocukların eğitim imkanlarına erişiminin iyileştirilmesi ve engellerin ortadan kaldırılması için tüm imkanların seferber edileceğini söyledi.
Bu mücadeleyi desteklemek hepimizin görevi.
***
Ama kadın ve erkek eşitliğini erkekler yokuşa sürüyorken.
Boşanmak bile hala yıkanıp çıkmayan leke gibi duruyorken.
Çaresizlik karşısında kadınlardan bedenleri isteniyorken.
Bazı gerçekler de yıkılmaz kale gibi duruyor hala!
***
Ülkemizde 2 milyonun üzerinde kadın okuma yazma bilmiyor.
Bu ülke, "Kızlar okuyup da ne yapacak" cehaletiyle yıllardır mücadele eden ve hala bu savaşı tam anlamıyla kazanamamış bir ülkedir.
Kadınların hak arayışında, erkeklerin gerisinde bırakıldığı sisli ülke.
Kadınların üretimde daha çok yer alması gerekiyor ama tüketilmeleri daha kolay olduğu için, veriler onların harcanmalarının listesini koyuyor önümüze.
***
Saçlarından sürüklenmek için değildir kadınlar. Ellerinden öpülmek içindir.
Kadınları korumak için sığınaklar icat etmeye de gerek yok.
Kadınlar sığınıklarda korunmaz, yasalarla korunur.
"Ana" yasayla!
Kadınları katledenlere bir kravatla indirim sağlayan erkek yasalarıyla değil!
***
Eğitimden yoksun bırakılan ve evlendirilerek kasten cehalete sürüklenen çocuk gelinler, sevgisiz erkeklerin eseridir.
Erkekler kadınlar gibi sevseydi, dünya başka olurdu zaten.
O yüzden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'dan bu mücadelenin peşini bırakmamasını rica ediyorum.

AÇIKLAMAYA BAK!
Amerikan Büyükelçisi John Bass'ın açıklamalarına baktım.
"Dokuz buçuk aydır Türkiye'de terör saldırısı yaşanmıyor." Bu bir itiraf mı, yoksa üstü açık bir tehdit mi?
Bunun cevaplarını vicdanlar kolayca verebiliyor. Kendini ele verenleri gözden çıkaran Türk toplumu tarafından.
O yüzden bazı insanların konuşmasına gerek yoktur.
Amerikalı politikacılara "ıssız bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız 3 şey nedir?" diye sorsanız.
İlk sırayı "bomba" alır.

MUTLULUK TAKVİMİ
Pencere kenarına küçük saksılar diz.
Kendine sandviç hazırla.
Çocuklara komiklik yap.

İnsanın en güzel
Halidir sevmek
Hayat bize aşkı
Hediye eder
Kalbimiz hazırdır
Elvedalara
Her günahı kader
Üstlenir gider

Şarkılara düştü
Efkar dağıtmak
Galiba yeniden
Aşkla tanıştık
Ben anlatamadım
Lütfen sen anlat
Ey hayat söyle
Nerde kalmıştık.

Hakkı YALÇIN
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar