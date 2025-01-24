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Yürek yangını!

HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

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hakki.yalcin@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 24 Ocak 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

YANGINDA ölen insanların yayınlanan fotoğraflarına bakıyorum. Güzelim çocuklar, anneler babalar abiler, kardeşler. Cümlesi. 78 can, 78 insan. Yüreklere düşen kora mahsuben "bu yangında tarih dondurulmuştur!" Kelimeler yetersiz kalırken sorumsuz bir yangında bütün suç da çalışmayan alarma ve yangın merdiveninin üzerine kondurulmuştur.

***

Bir anne ve baba için evlatlarının gözlerinin önünde can vermesinden daha acı ne olabilir? Bundan daha gerçek kıyamet yaşanır mı?
Biliyorum ki yangından sağ kalanların yürekleri ömür boyu cayır cayır yanacaktır.
Çığlıklar hala yankılanırken, yüreklerdeki yangınlara dağlarından kar getirse ne yazar! Bu oteller artık ateş ve dumanla anılacaktır.

***

Ölümlerin her çeşidinin en kolay ve en acımasız biçimde yaşandığı bir ülke olduk. Hepimiz tehlikedeyiz artık. Bir para hırsı, bir ihtiras, görülmedik şekilde kötülüklere yaslanmak. Oysa serveti onuruyla bilinen insanlar tanıdık, apoletleri yüreklerdeydi ceplerinde değil. Ne zaman isimleri geçse rahmet okuruz.
Gençliğimizde bizlere tanıttıkları yazarların kitaplarını okuruz hala.

***

Şimdi öldürülmüş gerçekler yaşayan hayallerden değerli olduğu için bilançomuz ortada!
Vicdanın merhametin modası geçti.
Hayatlarından insanlığı çıkarıp namussuzlukla toplayıp şerefsiz kazançla çarpanlar, günahlarını kaça bölerse bölsün hep artıya geçerler ya buna sistematik hesap denir. Ya da "kitabına uydurmak!" Kirli paranın oluşturduğu güç ve şartlar, kötü insanların el üstünde taşınma gerçeğini de oluşturmuştur ki insanlık adına en büyük ihanet budur. Bugün onlara suskun kalanlar, hatta arkalarında duranlar yarın kendi çocuklarını kurban vermeye mahkumdur.

***

Çocukluğumuzda mahalle bakkallarının gösterdiği haysiyeti, şimdi milyonlarca doları olanlar ve hala "daha yok mu?" diyenler göstermiyorsa, haksız kazancın sülükleri hala emecek kan arıyorsa, onlar daha çok villalar yatlar alacak, milyonlarca dolarlarını yurt dışına kaçırırken, insanların ömrünü çalmayı da sürdürecektir.

***

Bütün ihtişamıyla ayakta duran insanlık, eğilmeyen başlar, birbirine can veren arkadaşlar, meslek haysiyeti, haksızlığa karşı duran asalet, insana onur katan sabır, bıyıklarından utanan erkekler eskidendi. Çok eskiden!

MUTLULUK TAKVİMİ
İnsanlık onuruna sadık kal.
Kötüyü asla örnek alma.
Aile fertleriyle fotoğraf çektir.
Sahaflardan kitap topla.

Sevdalandı türkü türkü
Boşa çekti onca yükü
Bir yangındı artık söndü
Yorgun ömrüm

Ne dostu var ne bir kardaş
Acılarla sarmaş dolaş
Eriyor bak yavaş yavaş
Solgun ömrüm

Yollara serdi hasreti
Dosttan gördü ihaneti
Kendi kendine kahretti
Vurgun ömrüm

Hala bir gönül yasında
Yenik düştü kavgasında
Tel örgüler arkasında
Sürgün ömrüm
Hakkı YALÇIN

60'lı yıllarda delikanlı olarak yaşayıp, bugün ölmüş olmayı çok isterdim.

Şeytan ortaklığı!
Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi, önümüzdeki dört yıl içinde "şeytan Amerika" ile yapılacak yatırımların ve ticaret hacminin 600 milyar dolara ulaşabileceğini, hatta uygun koşullar sağlandığında bu rakamın daha da artabileceğini ifade etti. Bu demektir ki, "istediğin kadar zehirli yılan ol, bana dokunma ne yaparsan yap!" Karaktersiz Trump ve yanında Hitler selamı veren yeni dünyanın en korkunç faşisti Elon Musk da gerekenleri yapacaktır zaten!

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