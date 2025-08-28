Ne çok katliam ne çok zulüm ve ne çok ölüm. Acımasız filmlerine yeni sahneler ekleyen İsrail, Gazze'de hastaneye saldırdı. Ölen 20 kişinin içinde gazeteciler ve ilkyardım gönüllüleri de var. İnsanlar İsrail için sadece aksesuar. At füzeyi gerisini boş ver. Bebekleri öldürenlerden farklı bir şey beklemek yanılgı olur ama bu şeytanlara hala sesini çıkarmayanlar da insanlık suçuna ortak oluyorlar. Vahşet hiçbir ahlaka uymaz, İsrail ve Amerika'ya uyar. Onların ahlaksız siyasetini seyreden dünya ülkelerine haykırsak kim duyar!

***

Bu meselenin arkasındaki adamın Trump olduğunu biliyoruz. Bu katliamları organize eden ve Nobel Barış Ödülü'nün peşinde koşarken kendine melek süsü veren şeytan Trump! Yakında elinde domuz gibi yediği hamburgeriyle, "ölü çocuklara yardım için Gazze'ye geldim" derse şaşırmam. Nobel Barış Ödülü eğer Trump gibi birine verilirse, o ödülün adını da "Nobel Şeytan Ödülü" koysunlar, daha anlamlı olur!

***

Dünyada sömürülmedik ülke bırakmayanların, tarihte Afrika'nın elmaslarıyla çocuklarına gelecek ısmarlayanların sadece yüzölçümlerine bakmayın, ruh ölçümlerine bakın. Elon Musk gibilerine sorsunlar "Amerika ve İsrail katliamlarını ne kadar sürdürecek?" Cevap ortada. "Dünya nüfusu bizim istediğimiz sayıya ulaşana kadar!"

***

Ben dünyanın barışla güzelleşmesini isterdim, savaş tutkusuyla mahvolmasını değil. Kendilerini geldikleri yerin sahibi zanneden Amerika, İsrail ve Rusya'nın elindeki bütün savaş kontratlarını yakmak isterdim. Çocukların yaşamasını, annelerin mutlu olmasını isterdim. Umutlarımıza zırnık koklatmayan bir dünya düzeninde kan kokuyorsa ortalık, ihanetin çapı genişleyecektir. Oysa bizim gerçek haritamız da bellidir gönül haritamız da.

***

Zalimler için savaşın süsüdür ölüm, çocukların ölüm öyküsüdür atılan bombalar. "Sizin çocuklarınız çocuktur da onlar çocuk değil midir?" diye haykırırız! Kansızların uçak gemileri varken vicdanın bile sesi duyulmaz. Bizler savaşı sevmedik çocukları sevdik, çocuk kalanları. İsrail ve Amerika'yı hiç sevmedik. Bizim hiçbir zaman şeytanlarla işimiz olmadı zaten!

***

Keşke Netanyahu ve Trump gibilerinin elleri kırılsa, birileri de vicdanlarının sesini duysa! Herkes kendi çıkarlarının çemberini çevirirken, onlara dünyanın kaç bucak olduğunu gösterebilmeyi ne çok isterdik oysa.

28 Ağustos 2025

Mutluluk Takvimi

Pratik ve ucuz yemek icat et.

Sanal kumardan uzak dur.

Bazı soruları kendine sor.

Acıları can evimde

Tutukluyum hasretlerde

Bulut bulut gözlerimde

Çocuklara ağlıyorum

Özlemine doyamadım

Öpmelere kıyamadım

Kaç kişiydi sayamadım

Çocuklara ağlıyorum

Hepsinde yetim hırkası

Cümlemizin büyük yası

Toprak onların anası

Çocuklara ağlıyorum

Hakkı YALÇIN

Onurlu başlar omuzlara düşer ama hiçbir zaman ayağa düşmezler!

Sebepsiz değil!

Bundan birkaç yıl önce yapılan araştırmaya göre maillerin insanın ömründen aldığı gerçeği öne sürülmüştü. O yıllar aktif birinin günde ortalama aldığı mail 130 civarındaydı, bunun için günlük zaman kaybı da 32 dakika olarak hesaplanmıştı. Meselenin en ilginç yanı mailleri okuma sırasında yöneticilerin IQ oranının yüzde 10 düşmesiydi. O yüzden vicdan ve mantık gittikçe azalıyor, zalimlik çoğalıyor!