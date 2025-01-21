FENERBAHÇE'nin Adana'da sahaya çıkan kadrosu, ligin dibindeki rakibini güçlendirme projesiydi ama adına taktik deniyor. Sözde sihirli rakamlar uçuşuyor medyanın uzay istasyonlarında.

Rakibin 10 kişi kalmasından ve yapılan değişikliklerden sonra sonucun belirlenmesi Fenerbahçe takımının yanlışlarla ne kadar çok oyalandığının belgesidir.

İkinci yarıda gecenin resim bölümü renkliydi sonuç bölümü harika, futbol da idare eder. Ama bir gerçek var, Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği bir haftada bu galibiyet 3 puandan fazla eder.

İlgi çekici olan En Nesyri'nin golleriydi. Hantallığındaki şüpheleri yok eden estetik bir hali vardı. Pozisyon repertuarı da ilginçti ama takımın her bölgesinde dışa vuran sorunlar ve görmezlikten gelinen gerçekler var. Oysa bir takımın en büyük güvencesi kaliteli futbol olmalıdır.

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Lider Galatasaray'ın puan kaybetme lüksü elbette vardı ama o maçın Hatayspor olması gerekmiyordu. İkinci yarıda kendini arama çalışmalarında son vuruşlarda şuur kaybı yaşanırken 2 puan gitti, soru işaretlerinin üzeri doldu.

Berkan'ın sistemdeki pozisyonu hiçbir yarar getiremezdi, denenmesi bile hataydı. Kerem Demirbay'ın takımla ruhani ilişki bitmiş, herhalde biletini ve alacaklarını istiyor. Batushayi'nin laçkalığındaki cesaretin kaynağını da merak ediyor insan.

Bir gerçek var, Galatasaray için ligin ikinci yarısı ilk yarı kadar keyifli geçmeyecek.

Hele Hatay maçı sonrası Fenerbahçe'ye gönderilen davetiyeden sonra!

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Beşiktaş'ta birçok futbolcunun yanlışlarında isimlerinden bir harf silinse ne isim kalır ne cisim. Taraftarın gönlünde kalmamış zaten. En çok da Al-Musrati'ye takılıyım.

Sahada 19 yaşındaki bir gencin hatalarını izlemek, böyle birinin gamsızlığını izlemekten bin kere değerlidir.

Usta dediğimiz yıldızlar bile çıraklığa soyunurken, yeni teknik direktör Solskjaer yoksul futbolun zenginleşmesinin bu sezon mümkün olmayacağını kesinlikle görmüştür.

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Dipnot: Kaliteli futbol mumla aranırken, eskiden sağır sultanların bile duydukları eleştiriler, şimdi sağır uğultudan başka bir şey değildir. "Yağ satarım bal satarım" çocukların oyun alanından çıksa da yağcı medyada hala en çok tercih edilen oyun!