İnsanların beynindeki link hatlarında arıza var.

Anlamak ve anlaşılmak pek mümkün değil şu sıralar. Başıboş turlar atılıyor sokaklarda.

Birilerine laf atılıyor, çöpler yere atılıyor, sokak hayvanlarına tekme atılıyor. Manzarayı izleyen zalimler gülmekten katılıyor!

***

Kökünün kurutulması gereken uyuşturucu bütün semtleri ele geçirmiş, analar babalar kan ağlıyor. Bazı özel okullarda velilere uyuşturucu seminerleri düzenleniyor. Herkes tehlikenin farkında, torbacılar artık çocuk parkında bile cirit atıyor. Herkes kendine yeni bir model seçerken gençler harcanmaya iteklenmiş konu mankeni! Uyuşturucu baronları bayram etmesin de kim etsin!

***

Bugünün şartlarına değil, geleceğe göre hazırlanması gereken çocuklarımız umutlarını kaybetmiş kimsenin umurunda değil. Gelecekten şimdiki zamana nükleer atıklar sızıyor.

Gelecek karanlık gelecek kalleşlik dolu. Yapay zeka çocuklarımızın ekmeğine kan doğrayacak ya da çocukları doğrayacak! Gelecek zamanda!

***

Gökyüzü kuşlarındır. Kuşlar İsrail'in savaş uçaklarından rahatsız oluyor da yeryüzündeki gerçekler kimseyi ırgalamazken, gökyüzü de kimsenin umurunda değil. El kadar bebekler katledilmiş, şimdi sözde barış planları! Ateşe benzin üfleyen ejderhaların ağzı da boş durmaz elleri de!

***

Şimdiki zamanın gençlerine kahve ve hamburger tutkularından dolayı "embesil nesil" diyenler var. Emanet aldıkları dünyayı gençlere özgürce bırakmak hakkını bile gasp edip, paranın karşısında yelkenleri suya indirenler için gençlerin ne hükmü olabilir ki!

***

Yayılan yozlaşmanın damarlarında tedavisi imkansız bir hastalık yatıyor. Şimdi kolera de kapıyı çalmaya başladı.Kan vermektense kanını sülüklere emdirmek geleneksel olduğu içindir ki kan aranıyor anonslarının da hükmü kalmadı!

***

Ne kaldı? Çözülmeyen şifreler, yediğimiz kazıklar kaldı. Asalet ve merhamet eski fotoğraflarda kaldı. Ne dürüstlüğe inanç kaldı ne aşka. Uğrunda ölünecek bir şey de kalmadı, kaderin bizlere biçtiği ömürden başka.



GENCİN GÜNLÜĞÜ

"Dostluk ve vefa gündemden düştüğü için her enkazın altından daha güçlü çıkıyorum. Varsın hayat beni harcasın, ben de hayatı harcıyorum. Yine de insanlara karşı temiz hisler besliyorum. Çünkü doğduğum günkü kadar temiz ölmek istiyorum."



NOT: Üzerinde durulması gereken bir "günlük" kaç kişiyi ilgilendirir acaba? Hele kıymet ve kıyamet yer değiştirmişken!