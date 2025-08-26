Fenerbahçe'nin Kocaeli karşısında farklı kazanması gereken bir maçı 3 golle kazanması, rakip alanda forvetini gözleyen gerçeklerle ilgisi var. En-Nesyri ve Duran'ın bir bulmacanın içinde kaybolması gibi. Buna karşılık Brown'ın sezonun en görkemli transferi olduğu gerçeğini tırnak içine alıp hakkını vermeliyiz. Pozisyonların yakasını bırakmaması bir yana yaratıcılığı da üst düzey.Hafızamızda geçen sezonun en çok hata yapan savunma oyuncusu olarak yer edinen Çağlar Söyüncü'nün de beni şaşırttığını söylemem gerek.Belli ki kendini onarmış.

***

İsmail Yüksek'in Fenerbahçe orta alanına direnç kattığını söylersek, İrfan Can Kahveci'nin de bu takımda yerini alması gerektiğini hatırlatırsak, forvetle orta alan arasındaki mesafenin kısaltılması gerçeğini de işaret etmiş oluruz ama bazı gerçeklerin hükmü olmuyor!Fenerbahçe, Benfica karşısında ne yapar derseniz, bazen imkansız diye bir şey yoktur gerçeği öne çıkıyor bazen de olmayınca olmuyor

***

Galatasaray, Kayseri'de farklı kazansa da futbol kalitesi geçen sezondan çok uzak. İkinci yarıda Kayserispor yakaladığı pozisyonları değerlendirse sonuç farklı olabilirdi. Yunus Akgün'ün bindirmelerine ve Sane gibi birine rağmen Barış Alper Yılmaz'ın yokluğunun bu kadar hissedileceğini tahmin etmezdim. Barış Alper Yılmaz'ın Avrupa'ya değil de "paraya gitmek istemesinin" sebebini de iyi irdelemek gerekiyor, aldığı ücretin yan etkilerine mahsuben Osimhen'deki alışık olmadığımız gerginliği de!

***

Lige kayıpsız başlamak olası kayıplara karşı kredidir.Trabzonspor'un eldeki kadroyla yolculuğu saygı uyandırırken, görüyoruz ki kürek çeken yürekler pahalı etiketlerden daha anlamlıdır. Ligdeki bu "kaygan zeminde" sadakat ve emek de her şeyden önemlidir.