KOCAMAN bir çocuk bahçesi olması gereken dünya, teknolojinin yaydığı virüsle başka bir yöne gidiyor. Ganimeti birileri bölüşüyor da uçurtmaları bombalara yeğleyen çocukların başı yana düşüyor. Nasıl da kolay unuttuk Gazze'deki çocukları, hafızalardan nasıl da kolay sildik iskelete dönmüş Afrikalı çocukların siluetlerini.

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Ağaçların bile türleri vardır gökyüzüne dimdik yükselirler.

Ormanlardaki kardeşliğin bizlere verdiği mesajları bile görmeyen dünya, insanların nüfus cüzdanlarına ve inançlarına bile tahammül edilemeyen bir düzen inşa etti. Biz de seyrettik!

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Kardeşlik cennetin mührüdür, insanın içini ısıtan ışık salkımı, yüreklerde vicdan taşımak, haksızlığın karşısında dik durmak.

Kardeşlik başkalarının cümleleriyle de konuşmaktır.

Kardeşlik "ben" değil, "biz" olmaktır. Yerde yatan sefaleti ayağa kaldırıp, gerektiğinde o sefalete ortak olmaktır. Bütün canlıların yaşam hakkını savunmak, insanları vahşetin sırtından indirmek için el ele vermek. Kardeşlik, sanki aynı anadan doğmuş gibi, dil, din, ırk ayrımı yapmadan sevmektir.

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Kardeşlik en büyük intikamın affetmek olduğunu unutmamak.

Haritasız bir dünyaya çağrı yapmak. Silahın değil gökkuşağının sakini olmak. Başka insanların yüreğine taşınmak, kardeşlik gerektiğinde boynunda ipi bile gururla okşamaktır.

Kardeşlik ahlakın ve hukukun üstünlüğüne gönül vermek. İyiliğin ve güzelliğin dünyasında gönlünü ferah tutmaktır. Kardeşlik birçok mucizenin hikmet-i sebebi, Allah'a yakınlıktır.

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Beyaz bir sayfadır hayat, üzerine ne yazılsa kirlenir, hiçbirimiz bu dünyayı tertemiz terk etmeyeceğiz.

Hayat başladığın beşiğe dönmektir.

Eğer bir şeyleri temizlemek ve huzur içinde yaşamak istiyorsak tek çaremiz kardeşliğe dönmektir.

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Bir adam tanırdım başkasının çocuğu hastalansa kolundaki saatini satardı ilaç parasına, kimseyi satmazdı en dar gününde bile.

Cebinde olmasa da gönlünden öderdi her şeyin bedelini. "Bir çocuk denize düştüğünde yüzme bilmediği halde denize atlamayan adam değildir" derdi. Bir türkü söylerdi akşamları, adının önemi yok. Anayurdu sevda olan topraklarda türküsü unutulan ozandır kardeşlik. Ve hatırlatmakta yarar var!

MUTLULUK TAKVİMİ

Şarkıların bile eskisini dinle.

Evinde küçük bir kütüphanen olsun.

Bahis oynama.

Bir yanmış sigara

Bir solmuş resim

Sensiz gecelerin

En güzel düşü

Çıkmasın aklından

Yaşlı gözlerim

Seni bulur muyum

Asker dönüşü



Zaman mutluluğu

Bir anda yıkar

Kalbin beklemekten

Belki de bıkar

Bakarsın karşına

Başkası çıkar

Seni bulur muyum

Asker dönüşü

Hakkı YALÇIN

Onurlu insanlar madalyalarını, tabutları yüreklerde taşınırken alırlar!



Gerçek değer!

Plajlarda cankurtaranlık yapan adam, kendini bir markette sahneye iç çamaşırıyla çıkan erotik şarkıcıyla sıradan bir kadının arasındaki muhabbette bulur. Muhabbet koyulaşır ki, erotik pespaye kendini yanındaki kadından daha değerli göstermek adına yüzücü adama sorar. "Beyefendi yanımdaki kadınla ikimiz de boğulmak üzere olsaydık, acaba hangimizi kurtarırdınız?" Yüzücü adam saygılı biçimde gülümser, "hanımefendi eminim ki yüzme biliyorsunuzdur!"