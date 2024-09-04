AHLAK dürüstlük, merhamet insanlık; aranmasına bile gerek duyulmayan gerçekler oldu artık.

O yüzden varlığını hissedemediğim şeylerin yokluğunu sorgulamaktan bıktım. Etiketli hırsızların sırtını sıvazlayan hak ve hukukla tokalaşma özlemini de çoktan bıraktım.

Kaybettim elimi!

***

Kalbimizin liseli şiirlerini yazmakla geçti ömrümüz. Hüznünü biriktirdiğimiz cümlelerde tek yolumuz sevgiydi. O zamanlar kıblesi haysiyet ve dürüstlük olan insanlığa uzanırdı yollar.

Düşene vurmamayı küçükken öğrendik ama bu topraklarda vicdanların kuruduğunu gördüm ya, yapraklara bastığımda çıkan ses benden gür olabilir artık.

Kaybettim dilimi!

***

Çocukluğumda her şeyi mavi görürdüm, şimdi ufkum kapkara.

Çocuklar yaşını bile doldurmadan ölüyor ya da öldürülüyor. O sırada küpünü dolduruyor birileri. Dünyanın yeni bitki örtüsü para. Sosyal medyada özne iftira. Salyalarla balyalar kardeş!

Önümde geleceğin fotoğrafları duruyor. Dünya ısınırken insanların birbirinden soğumasına takılmıyorum artık. Işık almıyor bakışlarım.

Kaybettim gözlerimi.

***

Paranın ve nefretin yönettiği bu kirli zamanı temizlemek için zaman kalmadı. Toprak çanaklardan güneşi içmekten bahseden şiirlerin hükmü yok.

Ruhları yenilgiye uğratanlar, haksızlıklardır. Kendi çamur karasını, haram parasıyla temizleyen namussuzlara acıyarak baktım.

Güvendiğim omuzlara yaslanmayı bıraktım.

İçimdeki dava düştü.

Yeni bir hayatın kapısını çaldım usulca, hayata yeni bir pencere açtım dün sabah.

Zaman alarmı "geç kaldın" dese de aldırmadım kendime kaçtım.

Yeteri kadar ağırdı yüküm!

Boşalttım!

***

Bu bir "kayıp ilanı" değil, parasından başka bir şeyi olmayan, haksızlığa hukuksuzluğa ve vicdansızlığa yol verenleri işaret eden "ayıp ilanıdır!" Ve apaçık isyandır!

Kimseyi ilgilendirmese de!

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocukları cinayet haberlerinden uzak tut.

Yoksul çocuğa okul giysileri al.

Karar ver uygula.



Bu ayrılık kim bilir

Bizden neler alacak

Bu yangın gecelere

Alışana kadar

Anılar her fırsatta

Kapımızı çalacak

Yeni bir hayata

Karışana kadar



Yarım kalan aşkların

Hikayesi çok derin

Suç ortağı olduk biz



Verdiğimiz sözlerin

Bu aşkın adı yaralı

Dilim hala dualı

Bir daha ne zaman

Karşılaşır

İki kadersiz sevdalı

Hakkı YALÇIN



Küçücük çocuklara kıyılan bir dünyada insanlığın kanı bozuktur artık.



Rezervasyon!

Yolumun üzerindeki taşı kaldırdım, yine uyduruk bir sosyal medya fenomeni çıktı altından.

Ülkenin nimetleri altın tepside onlara sunulmuştu, kızlarımız tehlike sınırında, çocuklarımız uyuşturucu tüccarlarının göz hizasındaydı.

Kirli adamlara, pespaye kadınlara milyon dolarlar ödeyenler, hesabı çocuklarımıza ödetiyordu. Bizler de o "tehlikeli mürebbiyeleri" seyrediyorduk.

O yüzden, ahlaksızlığın pençesinden kurtulamayan genç kızlar "bizim neyimiz eksik" diye akın akın gelirken birileri onların defterini dürmektedir.

O yüzdendir ki kurtlar sofrasına rezervasyonlar sürmektedir.