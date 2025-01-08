BİR insan insanlığını terk edecekse eğer, başkalarını sırtından vurmadan yapmalıydı bu işi, hiç olmazsa!

Bir insan çok para kazanmayı aklına koyduysa eğer, parayı kazandıktan sonra insanların yüzüne de bakabilmeliydi, hiç olmazsa.

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"Çocuklar yaşasın mı?" konulu test sorusunda bütün şıkları "hayır" diye belirleyenlerin insan olmalarına mahsuben yüzleri kızarmalıydı, hiç olmazsa!

Ekranlarda soğan doğramayı bilmeden yemek yapanlar ustalık taslayacağına, harf şeklindeki makarnaları kullanıp yemeklerine kültür katabilmeliydi, hiç olmazsa!

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Hırsızlığa, arsızlığa ve bilumum kötülüklere arka çıkmak için oluşturulan düzene "zamanın ruhu" diyenler, kansızlıklarını çocukların gözlerine sokmamalıydı, hiç olmazsa.

Yeşilçam filmlerindeki denizlere atılan iyiliklerin hikayesi kalmadı da kötülük timsali hokkabazlar film içinde film çevirmemeliydi, hiç olmazsa

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Unutulmayan şarkılar kim bilir nicelerinin yürek burkan hikayesiydi de arada bir mazi konulu programlar düzenlenip kulaklarımızın pası silinmeliydi, hiç olmazsa!

Yükselen değerin alçaklık olduğu bir düzende, insanlık ruhunun derinliklerine inmek gerektiği de bilinmeliydi, hiç olmazsa!

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Çektiğimiz acıların bile vergisini ödediysek, zenginlerin ne görkemli katlarında ne sükseli yatlarında gözümüz olmadıysa, sandalımız hala kıyıda olmalıydı, hiç olmazsa!

Bu topraklarda hepimize yetecek kadar barış mevcutken, insanların yüzleri bir karış olmamalıydı, hiç olmazsa!

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Başkalarına her şeyi yapma hakkını kendilerine ait sayanlar, kendilerine bir şey yapıldığı zaman kıyameti koparacağına, onlara gereken dersi veren bir sistem de olmalıydı, hiç olmazsa!

Kürt bir şairin 30 yıl hapis yattığı ülkede, USA patentli kara para züppesiyle, insanları dolandıran kabadayı 3 saniye de olsa sorgulanmalıydı, hiç olmazsa!

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Mesleğimizi ele geçiren tetikçilere, yağcılara ve milyon dolarlık villalarda oturan ağalara beylere gazeteci denilen bir ülkede; gerçek gazeteciliğin asaletinden kırıntılar kalmalıydı, hiç olmazsa!

Gözümüz arkada kalıyorsa sebepsiz değil.

MUTLULUK TAKVİMİ

Dişini fırçalarken musluğu kapat.

Zaman buldukça bulmaca çöz.

Çocuğuna enstrüman al.

Ön yargılı olma.

Zarfından kuşlar çıkan

Mektuplarda kaldı aşk

Ölümsüz sevda kokan

Şarkılarda kaldı aşk



Bin kere yansa yürek

Seven biraz zor uslanır

Ahşap evler gibi eski

Yürek ağlar göz ıslanır



Ah! Ne kaldı bizden

Aynı yolda ayrı ayrı

Artık bizi anlatmıyor

Susturun bu şarkıları



Eskidendi çok eskidendi

Hala saklı duruyor yası

Siyah beyaz sevdalarda

Sahipsiz kaldı

Ölümsüz aşklar sineması

Hakkı YALÇIN

Masumiyetin üstünlüğü görmezlikten gelenler kötülüğü özne yaptılar.

Ödeşmek!

Bundan 15 yıl kadar önce bir okuyucum göndermişti. "Ben yediğim bütün meyvelerin çekirdeklerini biriktirir kuruturum. Sonra yetişebileceği koşullarda onları toprağa gömerim. Amacım ne ektiysem onu biçmek değil, o çekirdek kocaman bir ağaç olsun gölgesinde rahatlayayım da değil. Bana verdiği muazzam hazzı onu köklendirerek, özüne döndürerek yaşama devamını başka biçimde sağlayıp, ona teşekkür etmek için." Hayatın nimetlerine böyle karşılık verebilen insanlar gittikçe azaldı ve o yüzden tabiat anayla ödeşmek pek mümkün değil artık!