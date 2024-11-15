KILIĞI kıyafeti beğenilmeyen insanlar konuştukları zaman "deli saçması" deniyor da akıllıların susmasına "korkaklığın kaçması" demek gerekiyor mu? Gerekiyor!

Kir yürekte birikiyor!

Delilerdeki yürek aklını para için kullananlarda olsa her şey farklı olurdu.

Delilerdeki yürek ortamı keyifle izleyen korkaklarda olsa çocuklar yanmaktan kurtulur, uyuşturucu pazarları yerle bir olurdu.

***

Kaç anne tanıyorum, evlatlarını uyuşturucuya kurban vermiş, kaderlerine yaslanmış ölüler gibi bakıyorlar etraflarına! Boşluğa düşüyorlar kaldıran yok. Her gün haykırıyorlar aldıran yok!

***

Gençlerde "dövme yaptırma" merakı.

Ufacık kız çocuklarında elektronik sigara tutkusu. Bu mudur moda! Uyuşturucuyu özendiren, şiddetin önünü açan şarkıcıların yan etkilerini araştıracak programlar niye yapılmıyor ekranlarda?

Bir gençliğin ölümünün ülkenin geleceğine nasıl darbe vuracağını hesaplamak onların kitabında yok!

Çocuklarımız mayın tarlasına sürülmüş eşeklerle bir tutuluyor onlar için.

***

Sobaların ve gaz lambalarının yandığı zamanları özlüyorum. Çok çiçekli kumaştan çamaşırlarını iki direk arasına asan anneleri.

Çocuklarının tamirci çırağı, kızlarının tütün fabrikasında işçi olmasından mutluluk duyan babaları.

Haram parayla çocuklarına lüks cipler alan, suç işledikleri zaman parasıyla o züppeleri kurtaran babaları değil. Suçluların alnından öpüldüğü şimdiki zamanı hiç değil.

***

Çocukların kitap okuduğu aydınlık zamanları özlüyorum. Buğday tarlasındaki başaklar gibi dik durmayı öğreten kitapları. Özgürlüğe duyulan tutkunun ayakta olduğu yılları. Sigara paketlerinin arkasına yazılan şiirleri.

"Deliler gibi sevmek" o günlerden kalmadır. Şimdi aşk için yapılan tanımlamalar paranın karşısında kendinden geçiyorsa aşkın fiyatı var!

Paranın cazibesini körükleyen sistemde yoksulu zengin istiyor, zengini daha zengin.

***

Gazete kağıdından yapılmış külahlarla zeytin satan, parası çıkışmayana "paran olunca ödersin" diyen bakkalları özlüyorum.

Şerefsiz tüccarlarla bir olup, içine her türlü pisliğin boca edildiği et ve süt ürünlerini satmaktan utanmayan marketleri değil.

***

Her türlü hilekarlığın ve haksızlığın yürürlükte olduğu bir düzende, aklını kullanmak para ediyor, para da bütün pislikleri örtüyor!

Delilerin dürüstlüğüne dair elimde o kadar çok delil varken, bu ülkede deli olmak gururdur!

"Bendeki delilik" çocukluğumda değneğimi at gibi koşturmamdan geliyordur da lüks ciplere ve otomobillere merak duymayışım ondandır belki!

MUTLULUK TAKVİMİ

Hayırlı bir komşu ol.

Mutlu olmak için sebep üret.

Herhangi bir mezarlığı ziyaret et.

Aşkın çay bahçesinde

Sen Gülşen'din

Ben Tarık

Yeşilçam filmi gibi

Güzel bir aşk yaşadık



Yanlış adrese gitti

Sevda mektuplarımız

Sonra sessiz sedasız

Küskün ayrıldık



Gençlik yıllarımdan

Sana bir borcum vardı

Hayatımın aşkı

Dilerim gururunu

Okşar bu şarkı

Hakkı YALÇIN

Çocuklarının canının ne yasalar önünde ne vicdanlarda değeri yok!

Alooo!!

Evin içinde yanarak ölen 5 çocuğun acısına ciğerim yandı. Kağıt toplamaya giden anneleri o çocuklara "birbirinizden ayrılmayın" demişti de onlar da ölüme giderken birbirlerine sarıldılar ve hiç ayrılmadılar. Manzarayı seyredenlere gelince; "alevlerin gürültüsünü duymadınız da çocukların çığlıklarını da mı duymadınız?"