PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Cumhuriyet
HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
Tarihi 29 Ekim 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Cumhuriyet

ÇOCUKLARIMIZA geleceğin kapısını açan altın anahtar, gökyüzünün mavi kucağında karanlıkları aydınlatan güneştir Cumhuriyet. Küçüklerimizi sevmek, büyüklerimizi saymak, dil, din, ırk ayrımı bilmeden "kardeş hükmünde" yaşamayı yürürlüğe koymaktır.
Kimsenin kayığına binmeden küreğimizi yüreğimizle çekmek, denizde yakamozları gökte yıldızları örgütlemek, taşına toprağına kurban olduğumuz memleketimizde "dağ başını duman almış yürüyelim arkadaşlar" marşını bir ağızdan söylemektir.

***

Cumhuriyet; 29 harfin içinden özenle seçilmiş bir kelimedir. Özgürlük kokan gülüşler, çağdaş düşler ülkesinin mahşeri anonsu, hayatı kavrayacak olan çocuklarına ellerinin temiz olması gerektiğini öğreten anne, her türlü şartta delikanlı duruşunu bozmayan ve harama el uzatmayan haysiyetli babadır Cumhuriyet.

***

Hiçbir ülkenin tarihinin böyle bir mücadele görmediğinin garantisi, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır" gerçeğine sahip çıkmanın belgesidir Cumhuriyet.
"Biz Cumhuriyet'i böyle kurduk diyen Kurtuluş Savaşı'ndaki insanlarımızın yırtık pabuçlarından çıkan parmakları, tohum ekmek için toprağı kazıyan tırnaklarıdır.
Rejimlerin hası, atalarımızın istiklal, çocuklarımızın istikbal madalyasıdır Cumhuriyet!

***

Hakkın hukukun ve adaletin temsilcisi gönül meclisidir Cumhuriyet.
Dürüstlüğün ve haysiyetin iki kere ikiden değerli olduğunu öğreten aydın öğretmenlerimizin alfabesi.
Özgürlüğün ve demokrasinin gönderine çekilen bayrağın kutsallığı.
Türkiye haritasını değiştirmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini gelecek nesillere de aktarmak için ettiğimiz çocukluk yeminimizdir.

***

Bilmediğini öğrenmek için kitap okumak, bir ülkenin bağımsızlığına mühür basan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına her zaman rahmet okumaktır Cumhuriyet.
Bir yere varınca daha gidilecek yol olduğunu anlatmaktır uzun uzun. Her şeyden önemlisi açık alınla çıktığımız yolculuktan asla caymamaktır.

***

Elimizdeki en değerli servet, iliklerine kadar adalet, her 29 Ekim'de coşkunun gizi, delik ayakkabılı kahramanlarımızın 101 yıllık ayak izidir Cumhuriyet!

MUTLULUK TAKVİMİ
Çocuklara Cumhuriyet'in anlamını öğret.
Rozet tak.
Eski botları boyat yenile.

Fayda etmez pişmanlıklar
Hasret kalpte birikiyor
Bu acıyı sahibine
Teslim etmem gerekiyor

Bu gece yürümeli
Gözümdeki yaşların
Hakkından yağmur gelir
İnsan yalnız yürümeli

Mesele gururdaysa
Çıkar yol kalmadıysa
İnsan kaybettiğini
Yüreğine gömmeli
Hakkı YALÇIN

Cumhuriyet'in sırtından geçinen asalakları da görmezlikten gelmeyelim!

Kimin parası?
34 yıldır aynı mahallede aynı evde oturuyorum. Yıllarım Bakırköy Belediyesi'nden hizmet beklemekle geçti.
Ataköy 11'inci Kısım parkındaki çocukların basketbol sahası bileklerinin kırılmasına yol açacak kadar tehlikeli boyuta gelmişken, belediyeye kaç kez bildirdim, sonunda iki çalışan geldi "sahayı onarım için sıraya koyduk" dedi.
Parasızlıktan dert yanan Bakırköy'ün yeni Belediye Başkanı'nın Cumhuriyet Bayramı'nda Simge Sağın denen erotik şarkıcıya çuvalla para vermesindeki cömertliği merak ettim. Çocuk parkına bulunmayan para böyle şarkıcılar için bulunuyorsa bizim vergilerimizi ne hakla dağıtıyorlar? Ayrıca 29 Ekim yüreklerde kutlanır, birilerine para dağıtmak için düzenlenen konserlerle değil. Eğer gerçekten coşku isteniyorsa, konserlere de "gerçek sanatçılar" beklenir, şehvet sembolleri değil!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Bizlere düşen! 25 Ekim 2024, Cuma Bebek mektupları 24 Ekim 2024, Perşembe Bebekler melektir 23 Ekim 2024, Çarşamba Göz tutulması! 22 Ekim 2024, Salı
Yeni deprem kapıda! Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında haritada gösterdi! Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
Yeni deprem kapıda! Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında haritada gösterdi! Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası Emre Kaplan’a yumruklu saldırı
Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası Emre Kaplan'a yumruklu saldırı
Ballon d’Or 2024 kim kazandı? 🔴 28 Ekim 2024 Ballon d’Or ilk 20 sıralaması! Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu...
Ballon d’Or 2024 kim kazandı? 🔴 28 Ekim 2024 Ballon d’Or ilk 20 sıralaması! Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu...
Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası A Spor Muhabiri Emre Kaplan’a yumruklu saldırı | Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı
Emre Kaplan'a yumruklu saldırı
EMEKLİYE EN AZ 14 BİN TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 4 anket 4 tahmin
Emekliye en az 14 bin TL
SON DAKİKA