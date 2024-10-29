ÇOCUKLARIMIZA geleceğin kapısını açan altın anahtar, gökyüzünün mavi kucağında karanlıkları aydınlatan güneştir Cumhuriyet. Küçüklerimizi sevmek, büyüklerimizi saymak, dil, din, ırk ayrımı bilmeden "kardeş hükmünde" yaşamayı yürürlüğe koymaktır.

Kimsenin kayığına binmeden küreğimizi yüreğimizle çekmek, denizde yakamozları gökte yıldızları örgütlemek, taşına toprağına kurban olduğumuz memleketimizde "dağ başını duman almış yürüyelim arkadaşlar" marşını bir ağızdan söylemektir.

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Cumhuriyet; 29 harfin içinden özenle seçilmiş bir kelimedir. Özgürlük kokan gülüşler, çağdaş düşler ülkesinin mahşeri anonsu, hayatı kavrayacak olan çocuklarına ellerinin temiz olması gerektiğini öğreten anne, her türlü şartta delikanlı duruşunu bozmayan ve harama el uzatmayan haysiyetli babadır Cumhuriyet.

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Hiçbir ülkenin tarihinin böyle bir mücadele görmediğinin garantisi, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır" gerçeğine sahip çıkmanın belgesidir Cumhuriyet.

"Biz Cumhuriyet'i böyle kurduk diyen Kurtuluş Savaşı'ndaki insanlarımızın yırtık pabuçlarından çıkan parmakları, tohum ekmek için toprağı kazıyan tırnaklarıdır.

Rejimlerin hası, atalarımızın istiklal, çocuklarımızın istikbal madalyasıdır Cumhuriyet!

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Hakkın hukukun ve adaletin temsilcisi gönül meclisidir Cumhuriyet.

Dürüstlüğün ve haysiyetin iki kere ikiden değerli olduğunu öğreten aydın öğretmenlerimizin alfabesi.

Özgürlüğün ve demokrasinin gönderine çekilen bayrağın kutsallığı.

Türkiye haritasını değiştirmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini gelecek nesillere de aktarmak için ettiğimiz çocukluk yeminimizdir.

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Bilmediğini öğrenmek için kitap okumak, bir ülkenin bağımsızlığına mühür basan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına her zaman rahmet okumaktır Cumhuriyet.

Bir yere varınca daha gidilecek yol olduğunu anlatmaktır uzun uzun. Her şeyden önemlisi açık alınla çıktığımız yolculuktan asla caymamaktır.

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Elimizdeki en değerli servet, iliklerine kadar adalet, her 29 Ekim'de coşkunun gizi, delik ayakkabılı kahramanlarımızın 101 yıllık ayak izidir Cumhuriyet!

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklara Cumhuriyet'in anlamını öğret.

Rozet tak.

Eski botları boyat yenile.



Fayda etmez pişmanlıklar

Hasret kalpte birikiyor

Bu acıyı sahibine

Teslim etmem gerekiyor



Bu gece yürümeli

Gözümdeki yaşların

Hakkından yağmur gelir

İnsan yalnız yürümeli



Mesele gururdaysa

Çıkar yol kalmadıysa

İnsan kaybettiğini

Yüreğine gömmeli

Hakkı YALÇIN



Cumhuriyet'in sırtından geçinen asalakları da görmezlikten gelmeyelim!



Kimin parası?

34 yıldır aynı mahallede aynı evde oturuyorum. Yıllarım Bakırköy Belediyesi'nden hizmet beklemekle geçti.

Ataköy 11'inci Kısım parkındaki çocukların basketbol sahası bileklerinin kırılmasına yol açacak kadar tehlikeli boyuta gelmişken, belediyeye kaç kez bildirdim, sonunda iki çalışan geldi "sahayı onarım için sıraya koyduk" dedi.

Parasızlıktan dert yanan Bakırköy'ün yeni Belediye Başkanı'nın Cumhuriyet Bayramı'nda Simge Sağın denen erotik şarkıcıya çuvalla para vermesindeki cömertliği merak ettim. Çocuk parkına bulunmayan para böyle şarkıcılar için bulunuyorsa bizim vergilerimizi ne hakla dağıtıyorlar? Ayrıca 29 Ekim yüreklerde kutlanır, birilerine para dağıtmak için düzenlenen konserlerle değil. Eğer gerçekten coşku isteniyorsa, konserlere de "gerçek sanatçılar" beklenir, şehvet sembolleri değil!