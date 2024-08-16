ONURSUZ bir kadın sırf para için soysuz bir adamın koynuna girer, kafaya alınacak adam listesi belirlenmiştir sükseli bir düğünden sonra görkemli villada bir eli yağda bir eli balda yaşar.

Bu şehvetli iblislerin hayat adına söyledikleri bir tane onurlu sözleri yoktur.

Sabah akşam alnına kara para yapıştırır hırsız kocası.

***

Başka bir yerde onurlu bir kadın sevdiği erkekle evlenir. Sade bir düğün, gelinlik bile kiralık. İki oda bir mutfak.

Kıt kanaat yaşar, kimseye gebe kalmadan!

Her sabah işe giderken alnına dua koyar kocası!

***

Onursuz kadın enayi zenginden çocuk doğurur. O çocuğa nasıl bir miras bıraktığını bile düşünmeden sadece attığı havaya ve alacağı nafakaya bakar.

Evliliğin modası birkaç ayda geçer.

Evliyken fingirdeşip "yedekte beklettiği" başka bir zengin daha vardır. Buna "hayatın b planı" der!

***

Onurlu kadın her şeyi kalbiyle yapar, çocuk doğurmayı da.

Bütçesine uygun giysileri seçer, bazen semt pazarına gider. Hevesini kursağında taşır, kimseye belli etmez.

Buzdolabı ayda bir kez dolar ama yedikleri Allah lokması, hepsi helal.

Doymadan kalktığı sofralar başkaları da doysun diyedir.

***

Magazin dünyasında şehvetle beslenen onursuz kadın sosyal medyadan seslenir; "hayatımda kimse yok!" Hırbolarda para çoktur, uyuşturucu baronları, kara paracılar için şöhretin kaymağını yemekle böyle kadınlara para yedirmek aynı kapıya çıkar.

Mesajlardaki geri dönüşler onursuz kadının beklediği gibidir. "Hayatınızda birkaç santimetre kare yer almak istiyorum kaç bin dolar ödemem gerekiyor?" Not: Keriz müşteri velinimettir ama pazarlık yapılmaz.

***

Onursuz kadının duyduğu sadece para sesidir. Paralı ve şöhretli bir erkek gördükleri zaman kameraların içine düşerler. Ağlarına düşürdükleri enayiler için sosyal medya hesaplarında "yeniden aşık olmaktan" falan bahsederler.

Para her şeyi yenmiştir, insanlığı, haysiyeti, ahlakı her şeyi. Ama aşkı bu kadar kolay yenmesine kim izin vermiştir? Böyle kadınların el üstünde taşınmasına kim yol vermiştir?

Çok çiçekli kumaştan çamaşırlarını, mahallenin ortasına asan kadınları yadırgayanlar, şimdi magazin aleminin kirli çamaşırlarına kurban oluyor. Olsun bakalım!

***

Düzen böyle onursuz kadınları takip ederken, bizler onurlu kadınların mücadelesini hayranlıkla izleriz.

Hala ahlakın ve sevginin parayı yendiğini gösteren, soysuzların dünyasına yan gözle bile bakmayan kadınlara alkışlarımızı göndeririz.

Onlar cennet analarıdır, hepsini alınlarından öperiz!

MUTLULUK TAKVİMİ

Fotoğraf çektirirken gülümse.

Civcivi avucuna al.

Bugün bir insanın hayatında melek ol.



Nasıl anlatsam

Bilmem ki nasıl

Ben doğdum doğalı

Aşkta kaybım

Yakışmaz diyene

Yakışmaz asıl

Ağlamak ayıpsa

Benim ayıbım



Aşka düşen ağlar

Elinde değil

Vefasız bir aşkın

Ahiretinde

Doğarken öğrendim

Ben ağlamayı

Hepimiz insanız

Nihayetinde

Hakkı YALÇIN



Bu dünyaya toprağı doyurmak için geldik domuzları doyurmak için değil.



Çocuk olmak

Tarihteki Cenevizli insanların ceviz yiyerek büyüdüğünü düşünmüyorsak çocuk değiliz.

Çocukların hayallerinin yanında bizim bildiklerimiz fındık kabuğunu bile doldurmaz.

Tehditler karşısında terliyor, özgürlüğün cesaretini hissedip korkuyu korkutmuyorsak da çocuk değiliz.

Çocuklar büyükler kadar ödlek değildir çünkü.