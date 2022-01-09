Site görevlileri dava açabilir mi?

HER ne kadar şirketle anlaşmış olsanız da bu durum sizin İş Kanunu hükümleri gereğince işveren sıfatınızı değiştirmez. Hatta bu halde, asıl işveren site yönetimi, alt işveren ise anlaştığınız özel güvenlik şirketidir ve her iki işveren de işçilik alacakları bakımından işçiye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur. Kıdemihbar fonlarını güvenlik şirketine ödemiş olmanız durumu değiştirmez.

İşçi, işçilik alacakları ödenmediyse, site yönetimine karşı da dava açabilir ve davanın sonunda işçilik alacaklarını site yönetiminden de tazmin edebilir.



ÇATIYA TERAS YAPTIRIRSAM BAŞIM BELAYA GİRER Mİ?

Çatı, kat mülkiyeti kanunu gereği ortak alan olarak belirtilir ve tüm kat maliklerinin açıkça rızası olmadığı sürece tek bir kat maliki kullanamaz.

Buraya teras vb. yapılar yapılamaz.

Böyle bir durumun varlığı durumunda kat malikleri kurulunun verdiği yetkiyle site ya da bina yönetimi tarafından müdahalenin men'i ve ecrimisil davaları açılabilir, eğer o alana yapılmış olan yapılar varsa, eski durumuna getirilmesi de istenebilir.



ÖDEMEYİ GECİKTİREN KİRACI NASIL TAHLİYE EDİLİR?

ÖNCELIKLI olarak kiracıya karşı sulh hukuk mahkemesinde bir tahliye davası açılabilir. Bu dava sonunda ilamı icraya koyarak kiraya verilen gayrimenkulün tahliyesini talep edebilir.

Kira tutarının ödenmemesi ya da kira süresinin bitmesi durumunda kiralayan doğrudan icra dairesi aracılığıyla gayrimenkulün tahliyesini talep edebilir ki bu ilk yoldan daha kolay ve daha fazla tercih edilen bir yoldur.

Kira tutarının ödenmemesi nedeniyle tahliye talepli ilamsız takip yapılır. Adi kiralara ilişkin olarak TBK M. 315 de şu şekilde:

"Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.

Kiracıya verilecek süre en az 10 gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az 30 gündür.

Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar."