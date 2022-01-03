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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 03 Ocak 2022, Pazartesi

Terk edilen dava açabilir

Eşimle 8 aydır ayrı yaşıyoruz. Terk etme sebebiyle boşanma davası açmak istiyorum. Böyle bir haklılığım var mıdır?
Terk etme sebebiyle boşanma davası açmak için uygun bir zaman dilimindesiniz. Terk için açılacak olan boşanma davalarında en az 6 ay boyunca ayrı olmak koşulu bulunur. Eşe yapılacak olan terk ihtarı 4 ay içinde yollanır. İhtar yazısında evden ayrılan kişinin 2 ay içinde konuta geri dönmesi talep edilir. Konuta dönmemesi halinde de terk sebebiyle boşanma davası açabilirsiniz. Terk sebebiyle boşanma özel boşanma sebebidir ve bir takım usuli işlemler gerektirir. Eşinizin haksız bir şekilde evi terk etmesi nedeniyle TMK 166 gereği geneli bir boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedeni ile de dava açabilir, bu davada varsa başkaca boşanma nedenlerinizi de ileri sürebilirsiniz.

Üniversite öğrencisiyim. Başarılı olduğum dersin sınavından kaldım. Bu aşamada ne yapabilirim?
Başarılı olduğunuzu bildiğiniz ve aleyhinize vermiş bir durumu iddia ediyorsanız, durumu inceletme hakkınız var. Alınan notun iptali için idare mahkemesine dava açabilir ve işin aciliyetini belirterek delil tespiti ile inceleme sağlatabilirsiniz. Bilirkişi incelemesi gerçekleşir.

Babamla tartıştım. Bana 'Seni evlatlıktan reddedeceğim' dedi. Hukukta böyle bir hakkı olabilir mi?
Aile kutsal bir bağdır. Aile içerisinde olan tartışmalar kimi zaman kaçınılmazdır. Hukuksal olarak babanın evladını reddedebildiği bir yasal düzenleme Türk hukukunda mevcut değildir. Babanız maddi anlamda size bir şey vermek istemiyorsa, ancak bir vasiyetname ile mirasından çıkarabilir. Hatta bu halde bile kanunen "saklı pay" bir miras hakkınız bulunmakta ve babanız vasiyetnameyle dahi sizi bu paydan mahrum bırakamamaktadır. Onun haricinde sizi inkar etmesi mümkün değildir.

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