Mobbinge uğrayan tazminat kazanır

İşyerinde amirim beni sürekli olarak azarlıyor. Bunu da yüksek sesle yapıyor. Mobbing sayılır mı? Hangi haklara sahibim? İstifa ederek tazminat alabilir miyim?

Yargıtay kararlarında mobbing, 'Aynı ortamda bulunan veya aynı organizasyona bağlı olan bir veya birden fazla kimsenin bir kişiye belli bir amaçla, sistematik bir şekilde yılgınlık, korku, tedirginlik, endişe, bunalım, bıkkınlık, sıkıntı veya kaygı oluşturacak söz, tutum veya davranışlarla psikolojik ve duygusal baskı kurarak onu belli şekilde davranmaya ya da davranmamaya, ortak alandan uzaklaştırmaya, güçsüzleştirmeye değersizleştirmeye, aşağılamaya veya pasifize etmeye yönelik davranışlar' şeklinde tanımlanıyor.

Mobbinge uğrayan işçi,

İş sözleşmesini haklı nedene dayanarak feshedebilir,

Belli şartlarda ayrımcılık tazminatı isteyebilir,

Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'na göre tazminat isteyebilir,

Mobbing yapan yöneticiyi dava edebilir ve manevi tazminat talebinde bulunabilir,

Ve koşulları söz konusu ise işçi, kötü niyet tazminatı hükümlerine de başvurabilir. Mobbinge uğrayan işçi iş akdini bu nedenle feshederse, istifa etse dahi, kıdem tazminatını da almaya hak kazanacaktır.

Mobbing nedeniyle iş akdinin feshi halinde çalışanın ihbar tazminatı almasına ise hükmedilmeyecektir.