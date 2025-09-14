Evren Turhan

Milli maç aralarının ardından gelen karşılaşmalar her zaman zordur. Oyuncular farklı ülkelerden, farklı fiziksel durumlarla geri dönerken, takım uyumunun da sekteye uğraması kaçınılmazdır.

Galatasaray da Eyüpspor karşısında tam olarak bu senaryoyu yaşadı.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele, Sarı-Kırmızılılar adına pek çok açıdan sıkıntılı geçti. Ancak futbolun değişmeyen gerçeği bir kez daha sahnedeydi: "Büyük oyuncular, büyük anlarda fark yaratır."

Maça konsantrasyon eksikliğiyle başlayan Galatasaray, ilk yarıda organize bir hücum bile geliştiremedi. Üçüncü bölgede hareketlilikten eser yoktu. Yunus ve Sane'nin etkisiz performansları, kenarları işlemez hale getirirken, yeni transfer İlkay Gündoğan, orta sahada beklenen etkiyi yaratamadı.

Torreira çok iyiydi ama Sara kötüydü. Galatasaray adına maçın en büyük artısı, kalede ilk kez görev alan Uğurcan Çakır'dı. Tecrübeli eldiven, çıktığı ilk maçta güven verdi. İkinci yarıda Icardi büyük oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Okan Buruk her zaman Icardi'ye güvendi.

Ahmed Kutucu ilk defa etkili pas verdi ve asistini yaptı. Barış Alper girince takımı ateşledi.

Galatasaray dün çok durgundu, kötü oynadı ama maçı kazanmasını bildi. Bu tür galibiyetler, şampiyonluk yarışında altın değerindedir. Futbol bazen güzel oynayarak değil, doğru zamanda doğru hamleyi yaparak kazanılır.