Asla ve kat'a unutmayacağız ve unutturmayacağız: Katil ve terörist İsrail, bu azgın kavim Siyonist Yahudiler; aynı gerekçe ile, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında da hak iddia ediyor ve edecektir. Bu tespit bir masal, paranoya, vesvese değildir. Siyonist Yahudiler, kutsal metinleri tahrif etmişler ve hüküm uydurmuşlar, ülkemiz topraklarının kendilerine vaat edildiğini iddia ediyorlar… İsrail, bizzat devlet olarak değil, kiralık katilleri, yönettiği terör örgütleri ile Türkiye'ye saldırıyor… ABD ve İSRAİL devletimizle savaş halindedir.

Haçlı ve Siyonist ittifakının liderliğini, bu iki devlet yapmaktadır. Tek fark, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile nizami orduları ile değil, terör örgütleri ve teröristler aracılığı ile savaşmalarıdır...

Silah veriyorlar... Mühimmat veriyorlar...

Taktik ve strateji öğretiyorlar... Orduları ve askerleri ile değil, aşağılık katillerle, terör örgütleri ile saldırıyorlar. Ezelden beri devam eden Haçlı seferlerinin, günümüzdeki hali budur. FETÖ, PKK/ PYD/YPG, DHKP-C ve DEAŞ ile, aynı anda hücum ediyorlar… Hepsinin sahibi, hamisi ABD ve İsrail'dir… Büyük İsrail hedefi için devletimiz ve milletimiz ile savaşıyorlar... İşte tam da bu noktada özellikle belirtelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye, inşallah bu şeytani kuşatmayı yarmayı başaracaktır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve diğer destekleyenler ile Cumhur İttifakı; bu kuşatmanın yarılmasındaki en önemli kaledir. Bir ve beraber olan aziz milletimiz, en büyük gücümüzdür.



KONU SLOGAN DEĞİL DİSİPLİNSİZLİK

Başvuruları komutanları tarafından reddedilmiş olmasına rağmen böyle bir işe kalkışmışlardır. Sorun "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demek değil, ısrarlı emre itaatsizlikten kaynaklanan disiplinsizliktir.

Eğer "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ifadesi, cezaların sebebi olsaydı dört yüze yakın yeni mezun teğmene de soruşturma açılması ve hepsinin ihraç edilmeleri gerekirdi. İtiraz ve ardından işleyecek hukuk süreci bitmemiştir.

CHP ile kendisine muhalifim diyerek Teğmenleri savunanların asıl dertleri, bu olayı siyaset için istismar etmektir.

Askerlik; sadece kışlada değil, kışlanın dışında ve hatta askerin özel hayatında bile her saniyesinde emir, komuta ve disiplinin hakim olduğu bir meslektir.

Konu hassas ve mühimdir. Bu yaşanan açık ve büyük bir sorundur. Ne var bunda canım? Çocuklar biraz kafalarına göre takılmışlar, mezuniyet sevinci ile coşmuşlar falan diyemeyiz. Her asker, yemin ve dolayısı ile görev metnine, kafasına göre kendi mühim gördüğü konuları ekleyip çıkartabilir mi...? Bir subayımızın aklında, ruhunda ve kalbinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin emrettiği yeminden bir başkası olur mu...?



DEMEK Kİ TARİKATÇILAR DEĞİL KEMALİSTLER ALINIYORMUŞ

Bu arada; KEMALİSTLERİN tamamı, orduya tarikatçı ve cemaatçilerin alındığını iddia ediyorlardı. Öyle olmadığına bu vesile ile herkes şahit oldu. Türk ordusu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nindir, askerlerin sahibi de aziz Türk Milleti'dir.

Ezici çoğunluk, Atatürk adından rahatsız olmaz fakat Atatürk adını kullanarak millete namlu çevrildiğini ve vatanı kurtaracağız diye iğrenç darbeler yapıldığını da asla unutmaz. Bu olanları savunanlar: Sizin yemininiz ayrı, bizim yeminimiz ayrı mı demek istiyorsunuz...?

Bu tür yemin gerektiren meslekler ve işlerde, herkes kafasına ve ideolojisine göre mi yemin edecek ve iş görecek...?

O anda bu topluluk içinde yer almayan diğer mezunlar, Atatürk sevgisini dile getirmemiş mi oldular...?!



İSTANBUL BELEDİYESİ DEPREME HAZIRLIKLI MI…?

Ege'de meydana gelen depremler, biz İstanbul'da yaşayanların korkunç terkedilmişliğimizi bir kez daha hatırlattı…! İstanbul'da acil olarak dönüştürülmesi gereken 600 bin konut var. Bunlar, depremin ilk dakikasında yıkılacak. Bu 600 bin konuttan kaç tanesi dönüştürüldü…? Toplamda ise İstanbul'da 1 milyon 500 bin konutun yenilenmesi gerekiyor. İkinci döneminde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sizce böyle bir mesaisi, önceliği, derdi var mı…? Ekrem İmamoğlu'nun tek bir derdi var, İstanbul'un kaynaklarını, imkanlarını kullanarak Cumhurbaşkanı adayı olmak… Kendisine oy verenler ise tehlike korkunç boyutlarda olmasına rağmen bu pişkinlik karşısında tepkisiz ve duyarsızlar…