SİNEMA, müzik ve eğlence aleminin küresel savaş merkezi.

Her türlü iğrençliğe, zulme, pisliğe destek verenlerin gizli başşehri… İsrail'in büyük destekçilerinin hayat sürdüğü yer… ABD günlerdir yangınlarla cebelleşiyor.



Hollywood'un tanıdık simaları "Los Angeles Gazze'ye döndü" diyerek ibretlik bir itirafta bulunurken, California'daki su rezervlerinin Yahudi kökenli Resnick ailesi tarafından depolandığı, bu sebeple barajların işlevsiz kaldığı ortaya çıktı. Tarım baronu Stewart ve Lynda Resnick'in 500 milyar galon tatlı suya sahip olduğu söylenirken ABD basını bahse konu çifti "İklim suçluları" ve "İşgalcinin (İsrail) büyük hayranları" olarak tanımlanıyor. Resnickler'in İsrail ordusuna Gazze'yi yıkması için milyonlarca dolar yardım gönderdiği biliniyor.



YANGIN VE TÜRKİYE

Amerika'daki yangının ardından ister istemez ülkemizde yaşadıklarımızı düşünüyoruz. Dünya'daki en başarılı yangınla mücadele operasyonuna rağmen, devleti suçlamaya çalışmışlardı.



Ülkesinin başarısını hor görüp, aşağılamaya gayret etmişlerdi. Psikolojik harekat denemişlerdi. Yalanlar yayarak gerçekleri yakmışlardı… Depremler, sel baskınları, orman yangınları, acılar bırakan ve büyük zarar veren olaylar. Türkiye'de ise bu ve benzeri olaylar esnasında, aynı anda bu afetlerden siyaseten nemalanmaya çalışan, karanlık ruhlu, acılardan beslenen bir kesimle de uğraşıyoruz. Afetleri siyaseten nemalanacak bir malzeme olarak görenlerden ve doğal afetler üzerinden iktidar devşirmeye kalkışanlardan bir türlü kurtulamadık.



OYUNCU KIRMIZI KART GÖSTEREBİLİR Mİ?

Futbol'da kırmızı kartı futbol maçının hakemi gösterir… Oyuncular birbirlerine kart gösteremezler… Demokrasi oyununda ise CHP de AK Parti gibi oyunculardan birisidir. Hakem değildir.



Demokraside hakem olsa olsa bizatihi milletin kendisidir dolayısı ile kartı millet gösterebilir. CHP, bu siyasi eylemi ve söylemi ile kendisini milletin de üstüne çıkartmış olmuyor mu…? Zaten bizzat kendi destekçilerinin bazıları bile Özgür Özel ile dalga geçtiler.



FUTBOL VE SUUDİ ARABİSTAN

Laf futboldan açılmışken… Real Madrid ve Barcelona, Süper Kupa finalini Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde oynadı… İnter ve Milan, İtalya Süper Kupa finalini, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynadı.



Daha evvel de Riyad'ta oynamışlardı. Dünyanın en önemli futbol takımları Suudi Arabistan'da kupa oynuyor. Hatırlatayım dedim…

TERÖRSÜZ TÜRKİYE, PAZARLIK YOK

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu duyurdu:

"Süreçte kafa karışıklığı oluşturmaya çalışanlara karşı birkaç hatırlatma:



"Müzakere yok… Masa yok… Pazarlık yok… Yeni anayasa yapım süreci ile ilgisi yok… Cumhurbaşkanımızın tekrar adaylığı ile ilgisi yok…" Cumhur İttifakı çok önemli bir süreç yürütüyor, olan biten ile ilgili, ortamı bilerek zehirleyenlere karşı bu kısa ama çok önemli tespitleri hep akılda tutmak gerekiyor…

YAHUDİ ELİ İLE HAÇLI SAVAŞI

İslam devletleri ve bütün Müslümanlar, bir ve beraber olmadığı ve katil/terörist/işgalci İsrail'e karşılık vermediği sürece, bölgemizdeki ve dünyadaki kan ve gözyaşı son bulmayacaktır. İsrail'in hedefinin, Filistin'den ibaret olmadığını tüm dünya bilmektedir. İsrail eliyle bir HAÇLI SAVAŞI yapılıyor.

Aslında yerler, olaylar, durumlar ve taraflar, tarihte yaşananlarla hep aynı...



İslâm dünyasını kuşatıp; yağmalamaya, paylaşmaya çalışıyorlar. Hristiyanların bir bölümü ve Yahudilerin büyük bölümü beraber oldular. Gazze'de Müslüman öldürüyorlar. Devletleri, ulusal ve uluslararası kurumları, ticari şirketleri, medyaları hep birlikte soykırım yapıyorlar. Azgın lanetlenmiş kavmin devlet isimli terör örgütü İsrail ve Batı, aslında sadece Müslümanlar ile değil bütün insanlık ve dünya ile savaşıyorlar. Müslüman devletler, Filistin'e Filistinli kardeşlerimizin güvenliği ve aslında bütün dünyanın selameti için asker, silah, mühimmat göndermek zorundadırlar.