8 YAŞINDA bir çocuk katledildi. Hunharca ve tasarlanarak öldürüldü.

Olayla ilgili bir şeyler bildiği halde susanlar, bedelini hukuk karşısında ödemelidirler. Bildiği halde susanlar, bu hunharca cinayete ortak olmuşlardır. Suçu başkalarının üstüne yıkmaya çalışanlar, bilerek ve isteyerek ekipleri yanlış yönlendirenler de ayrıca ceza almalılar. Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır.

Bu korkunç olayı, sosyal, dini ve siyasi kamplaşmaya alet etmek isteyenleri de lanetliyorum.

Yürekleri dağlayan bu olay bir kez daha ortaya çıkarttı; milletin çoğunluğu, idam gelsin ve uygulansın istiyor.

Uzun lafa gerek yok. Her an insanlarımızın arasındayım.

Milletimizin ezici çoğunluğu, hadisenin çerçevesini, tanımını bile söylüyorlar bana... Tecavüzcüye, teröriste, darbeciye ve bunlara yardım ve yataklık yapanlara, idam gelsin ve mutlaka uygulansın. Meclis çözmez ise ya da çözemez ise bir referandum da bunun için yapılsın…



DÜŞMANLARIMIZ KORKTULAR MI? SEVİNDİLER Mİ?

Gazeteci, yazar Seyfi Uzunkök çok önemli bir soru sormuş. Özgür Özel;

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz denmesinden düşmanlar rahatsız olur" dedi ya... Teğmenlerin sloganlarından sonra, sonuca bakalım: ABD rahatsız oldu mu? Yunanistan'da tepki var mı?

İsrail kınadı mı? Suriye nota mı verdi?

Irak PKK'yı ekarte mi etti ?

Ne oldu ?



CHP'DE SON DURUM; HEM BELEDİYE BAŞKANI HEM GENEL BAŞKAN

Yıllarını CHP'de siyaset yaparak geçirmiş, sol siyasetin çok tanınmış isimleri söylüyorlardı. Şu anda millet de en son yaptıkları toplantı ile bizzat gördü. CHP'de 3 güç odağı arasında büyük bir kavga, çekişme, itiş kakış olduğu artık aşikar.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, evrak üzerinde Genel Başkan Özgür Özel ve asıl Genel Başkan Ekrem İmamoğlu... Özgür Özel için evrak üzerinde Genel Başkan ifadesini de yine onlar kullanıyorlar. Bir de Mansur Yavaş ve taraftarları var.

Millete hizmet için değil; eş, dost, hısım, akraba, baldız, bacanak tayfasına iş bulmak ve CHP Genel Başkanlığı için mücadele ediyorlar... Net işbirliği ve seçimlerde yaptıkları ittifak nedeniyle bu tabloya DEM ve kadrosunu da eklemek gerekiyor. Böyle bir siyasi topluluk, belediyelerde uyum ve ahenk ile tertipli, düzenli, disiplinli bir hizmet ver



YAHUDİLERİN YAPTIĞI BU SOYKIRIM KIYAMETE KADAR ANLATILACAK

İsrail ile beraber; Amerika, Avrupa ve Batı; devletleri ile ulusal ve uluslararası kuruluşları ile topyekün ve açıkça din savaşı yapıyorlar.

Siyonist Yahudilerin yaptığı bu korkunç katliamlar, işlediği iğrenç insanlık suçları asla unutulmayacaktır. Evangelist Hristiyan/Siyonist Yahudi ittifakı ve Batı yani;

Katiller sürüsü İsrail, ABD ve Avrupa bir kez daha Müslüman soykırımı yapıyorlar. Din savaşı yaptıklarını ağızlarıyla da söylüyorlar… Dünya bunlar kadar alçağını görmedi.

İnsanlık bu kadar alçalmadı.

Filistinli kardeşlerimizin evlerini bombalıyor, ardından "güvenli bölge" ilan ettiği yerlerde çadırlara sığınanları dev bir çukur oluşturacak kadar güçlü ve etkili bombalarla hedef alıyor.



SAPKIN LGBT VE HAYASIZCA AKIN

Sapkın LGBT propagandası ve dayatmasına karşı; "Dursun Bu Hayasızca Akın" sloganıyla hayata geçirilecek "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş" 15 Eylül Pazar günü saat 14:00'de Saraçhane'deki Fatih Anıt Parkında düzenlenecek. Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, LGBT propagandasının yasaklanması ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarının mevzuattan çıkarılması için 150 bin ıslak imza toplandığını ilan etti. "Emperyalist küresel odaklar, çarpık ve marjinal ilişki biçimlerini birçok araçla dayatmaktadır.

LGBT lobilerinin elinde mankurtlaştırılan evlatlarımız, birçok fizyolojik, psikolojik problem ve madde bağımlılıkları ile intihara sürüklenmektedir, ailelerimizi bu toplantıya bekliyoruz" dedi.