ANADOLU'YU yurt edinmemizi sağlayan Malazgirt zaferi, Anadolu Türkİslam birliğini temin ettiğimiz Çaldıran zaferi, Otlukbeli zaferi, bütün dünyaya huzur, güvenlik ve barış getiren Mercidabık zaferi, Mohaç zaferi, Belgrad'ın fethi, Kıbrıs'ın fethi, 30 Ağustos Kurtuluş Savaşı Zaferi ve ecdadımızın başka bir çok zaferleri bu aydadır.

Sultan Alparslan'ı, şanlı ecdadımızı, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum...



TÜRKİYE SAFINDA OLMAYANLAR

70 cent'e muhtaç olduğumuz için perişan olduğumuz günlerden; şimdi milyarlarca dolarlık doğalgaz ve petrol rezervlerine ulaştık, Aksaz Tersane Komutanlığımızda TCG Pirireis denizaltımızı donanmamızın saflarına kattık. 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimiz MİLDEN Projemiz kendi mecrasında ilerliyor. Savunma sanayi alanında müthiş işlerin her gün bir yenisini başarıyoruz. Elhamdülillah...

Ve fakat; içimizdeki bazıları, beğenmiyorlar... Aşağılıyorlar...

Hor görüyorlar... Bizden gibi görünen ama aklı, ruhu, kalbi bizden olmayanlar;

Batı putuna tapanlar kuduruyorlar... Bağımsız, güçlenen, müreffeh, Müslüman hassasiyetler ile tavır alan bir Türkiye Cumhuriyeti'ni istemiyorlar. Bunlar; Türkiye Batı'ya kul köle olsun istiyorlar.

Oyun kuran, hakkını arayan ve alan, masaya yumruğunu vuran bir Türkiye, içimizdeki bazılarının beyinlerini yakıyor.

Bunların; Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli beraberliğini, Cumhur İttifakı'na katılmış diğer isimleri anlamaları mümkün değildir. Çünkü onlar Türkiye'nin safında değiller...



KENETLENMELİYİZ

Ne acıdır ki içimizdeki işbirlikçiler de düşmanlarımıza yardım ediyorlar/edecekler.

Önümüzdeki yıllarda siyasi krizleri kışkırtma, darbe girişimi, iç savaş kışkırtması, suikastler, terörü ve teröristleri başımıza bela etme gibi hadiseler devam edecektir. Petrol, doğalgaz arama/işleme kurumları ile savunma sanayi işletmelerimize, ülkemizde ve dünyada büyük hizmetler veren saygın kurumlarımıza itibarsuikastleri ve saldırıları olabilir.

Bunları boşa çıkartmak için kenetlenmeliyiz. Dikkatli ve uyanık olmak zorundayız...



CHP'NİN KÜFÜR SİYASETİ

Bu seviyesiz ve çirkin ifadeler; doğrudan milletin oyları ile seçildiği için, sadece Cumhurbaşkanımızın şahsına değil, aynı zamanda Türk milletinin kendisine de yapılmıştır.

CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanımız, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullanmış olduğu iğrenç söylemlerini şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. CHP idarecileri, başta İstanbul olmak üzere belediyelerdeki başarısızlıklarının ve yaşadıkları parti içi iktidar savaşının ardından; tabanlarını ve seçmenlerini iktidara yönelik yalan, kin ve nefret söylemleri ile diri ve bir tutmak istiyorlar. Her gün başka bir yalan, iftira, küfür ile karşımızdalar. Partiden olması muhtemel kopma/ ayrılma/dağılma/parçalanmayı, iğrenç yalan/hakaret/ kin ve nefret politikaları ile önleriz sanıyorlar.

Belediye başkanlarının film fırıldaklarını böylece gündemden düşüreceklerini zannediyorlar. Bu nedenle; iftira yayıyorlar, pislik atıyorlar, yalan söylüyorlar... CHP yöneticilerinin ruh halleri aynen böyle...



İSRAİL AKAN KANIN SEBEBİDİR

Bağımsız Kürdistan bir maskedir. Asıl ve nihai hedef, Büyük İsrail devletidir. ABD ve İsrail, bu katil teröristleri resmen koruyup kollamaktadırlar.

Suriye'de PKK/ PYD/YPG saflarında Arap teröristler var, başka milletlerden de var. ABD hepsine maaş ödüyor; ABD'nin gizlemediği, saklamadığı devletinin bütçesinden para aktardığı bir iğrençlikten bahsediyoruz.

PKK/PYD/YPG ve bunların siyasi parti maskeli adamları, Kürtlerin değil Siyonist Yahudilerin terör örgütleridir. Ne acı ki; teröristlerin siyasi parti maskeli bu adamları ile Atatürk'ün partisi CHP ve etrafındakiler, siyasette uzun zamandır bir ve beraberdirler... Siyonist Yahudiler, bu Kürt görünümlü Kürt katillerini, bazen ABD, bazen Rusya, bazen İran, bazen Avrupa Birliği ile karşımıza dikmektedir.

İsrail ise yıllardır Türkiye'de akan kanın en büyük sebebidir.