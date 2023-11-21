KATİLLER sürüsü, devlet isimli terör örgütü İsrail; Hamas ile değil kadınlar, çocuklar, hastaneler, hastanelerdeki doktorlar, hemşireler, yaralı ve ağır yaralı insanlar ile savaşıyor. Dün Dünya Çocuk Hakları günü idi.

İsrail ve ABD, Filistinde 12 dakikada bir çocuk öldürüyorlar.

Bu soykırımı durdurmak, ben insanım diyen herkesin boynunun borcudur...

3 büyük suçu birden işlediler, işlemeye devam ediyorlar. Savaş suçu, tehcir suçu ve insanlık suçu işlediler...

Azgın lanetlenmiş bir kavim var karşımızda.

Bu alçaklar, tepelerine bombalar yağmadıkça durdurulamazlar. Ama bakın nasıl kaybediyorlar:

Yahudi düşmanlığı dünyada zirve yaptı. Bir avuç Filistinliyi yok edelim derken dünyayı Filistinli yaptılar. Övündükleri "Markeva" tankları parça pinçik oldu. Yenilmez İsrail ordusu algısı çöktü.

İzzettin El Kassam Tugayları karşısında çok ağır kayıplar verdiler. İsrail halkı günlük asker kayıplarını öğrendiğinde yıkım ve isyan bekleniyor. Binlerce Yahudi asker öldü, yaralılar var. Güvenliği, itibarı yok oldu. Hükümet, ordu, istihbarat ve güvenlik bürokrasisi birbirlerine düştüler, kameraların önünde kavga ediyorlar.

Boykotun etkisi sadece Müslümanlar arasında değil, bütün dünyada ve çok büyük oldu. İsrail ekonomisi paramparça oldu. Katil ve terörist Siyonist Yahudilerin, korkunç soykırımına tepki göstermek için dünyanın vicdanlı insanları meydanlarda...

Yahudilerin ve İsrail'in aleyhinde konuşmak bile korkutuyordu bu yıkıldı, tüm dünya Yahudilere ve İsrail'e ağzına geleni söylüyor.



YAHUDİLERİ İSRAİL ÖLDÜRMÜŞ

İsrail Haaretz Gazetesi'nin haberine göre;

İsrail'de polis soruşturması sonucunda 7 Ekim'de Nova müzik festivalindekileri katledenin Hamas değil, bizzat İsrail helikopterlerinin olduğu ortaya çıktı.

"HAMAS çocukları katletti" diyerek, Gazze'deki soykırımına bahane ettiği yalan, bizzat İsrail'in kendi medyası tarafından çökertildi.

Vatanlarını korumak, işgal edilen topraklarını kurtarmak için mücadele eden HAMAS'ı, dünya kamuoyuna terörist diye ilan eden, ABD ağzıyla konuşan, işgalci ve asıl terörist olan İsrail'in sözcülüğü yapanlar da gerçeklerin günyüzüne çıkmasıyla yerle bir oldu.

İsrail'in katliamlarından Netanyahu kadar, korkunç yalanları ve iftiraları yayanlar ve en başta Biden da sorumludur...



YAHUDİLERDEN DAHA YAHUDİ ALMANLAR VE BATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'da hem Almanlara hem de bütün dünyaya tokat gibi cevaplar verdi.

İsrail'de binlerce kişi Netanyahu ve İsrail devletinin şu anki idarecilerini en sert şekilde protesto ediyorlar... Tevrat Yahudileri diye başka bir topluluk, "Siyonistleri Yahudi olarak tanımıyoruz, Siyonistler Yahudi halkını temsil etmiyor" diyorlar, İsrail'in yaptığı soykırımı lanetliyor, hatta İsrail yıkılsın istiyorlar...

Dünyadaki aklı başında, sağduyu sahibi, vicdan ve merhamet sahibi Yahudiler, Amerika'da bile Siyonist Yahudiler aleyhinde eylemler yapıyorlar ve derhal ateşkes talep ediyorlar...

Yani Yahudiler bile İsrail'in zalimliğine karşı çıkıyorlar ve isyan ediyorlarken;

ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya ve benzerlerinin, ölümüne İsrail destekçisi olmaları kendilerini bir kez daha kepaze etti. Azılı Türk ve Müslüman düşmanlıkları ve Haçlı ruhları yerlere saçıldı. Bu arada bizden gibi görünen ama bizden olmayanlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nasıl Almanya'ya laf söyler diye o günden bu yana üzülüyorlarmış...



CHP, MUHALEFET VE İDDİALAR

CHP'de Kurultay ile ilgili bizzat CHP'liler tarafından gündeme getirilen çok çirkin iddialar var.

Kurultayda delegelerin para ile satın alınıp Genel Başkan seçildiği ve konunun yargıya taşınması için hazırlık yapıldığı, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan talimat beklendiği ileri sürülüyor.

Bu iddialar, mahkemeye taşınmasa bile korkunçtur.

6 ay önce Cumhurbaşkanı olsun diye milletin önüne getirdikleri adamı ne hallere düşürdüler.

Birbirlerini para vererek Genel Başkan seçmekle suçluyorlar. Meral Akşener'in partisinde de para pul işleri ile ilgili çok çirkin iddialar var. Arka arkaya istifalar oldu. Partisindeki bir grubun kendisini CHP ile yeniden seçim ittifakına zorladıkları yönünde iddialar var. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Akşener'in imzasıyla tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Bir zamanlar kartaldı. Meral hanım'ın en yakınıydı. Şimdi kanlı bıçaklılar. ALLAH korudu da dünyanın yanıp kavrulduğu böyle bir zamanda, millet ve devlet idaresi bunların eline geçmedi.