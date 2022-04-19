Amerika ve Avrupa'ya da harekat

DAĞA çıkınca, PKK'lı… Suriye sınırını geçince, PYD/YPG'li... İran'da PJAK… Meclise girince, HDP'li oluyorlar. İnşallah; kimse Türkiye'yi tehdit edemeyecek. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde çevrilen film ve fırıldakları asla unutmayacağız.

Kimse Türkiye'den böyle bir operasyon beklemiyordu.

Pençe-Kilit operasyonu ile aslında kimleri yok ediyoruz…?

Sadece teröristlere değil, uzun vadede; Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyen ABD'ye, İsrail'e ve Avrupa'ya da operasyon yapıyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye, inşallah başaracaktır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve diğer destekleyenler ile Cumhur İttifakı; bu sonuçların alınmasındaki en önemli nedendir. Bir ve beraber olan aziz milletimiz, en büyük gücümüzdür. İçimizdeki düşmanlara da odaklanmalıyız.

PKK/YPG/PYD/KCK ve bunların siyasi parti maskeli arkadaşları, korkunç yüzleri ile açığa çıktılar. Gerçek bütün çıplaklığı ile meydanda duruyor. Beyni ve kalbi İsrail'in, gövdesi Avrupa ve ABD'nin, elleri İran'ın, ayakları Rusya'nın, Kürt görünümlü Kürt katilleri...



HAZİNEDEN PAY, RTÜK'TE ÜYE DEVAM ETSİN Mİ?

HDP, aziz milletimizin kendisine verdiği şansı, imkanı tercih etmemiş; milletimizin vekilliğini değil, teröristlerin vekili olmayı tercih etmiştir... Diyarbakır HDP İl binasının önünde eylem yapan anne ve babalar, her gün yüreğimizi dağlayan açıklamalar yapıyorlar...

Belge, bilgi, tanıklıklar ile korkunç olaylar anlatıyorlar.

Evlatlarımızı, HDP il ve ilçe teşkilatlarında görevli olanlar, HDP il ve ilçe binalarından dağa kaçırdılar, diye feryat ediyorlar. Bu feryatlar arşı titretmez mi...? Bütün bu suçlamalar arşı titretirken, terörist sevicilerden oluşan HDP'ye meşru bir siyasi parti muamelesi yapılmaya devam edilebilir mi...? Hazineden pay almaya, RTÜK'e üye göndermeye devam etsinler mi...? Evlatlarımızı dağa kaçırıp terörist yapan bir insan topluluğundan siyasi parti olur mu...?



ERDOĞAN VE BAHÇELİ DÜŞMANLIĞI

Komünistler… PKK'lılar, FETÖ'cüler… İslam ve Müslüman düşmanları… Ezan sesinden iğrenenler ile beraber olanlar… Gezide sokakları yakıp, yıkanlar… Sanatçı geçinen Marksist beslemeler… ABD ve AB kölesi emperyalistler… ABD ve Avrupa'dan balya balya para alan gazeteci sıfatlı BATI putperestleri… Siyonist Yahudiler ve bağlı medyaları… Ekonomik teröristler… Bu saydıklarımın derdi millet ve memleket olabilir mi…? Bunların tamamı, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli düşmanlığında bir araya geldilerse; Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı ile beraberim...