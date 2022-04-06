Biden ve Soros yamuldular

AÇIKÇA para veriyorlar, yalanlar ve iftiralar ile karışıklık oluşturmaya çalışıyorlar, fakat yine de destekledikleri aday kazanamıyor. Başbakan Victor Orban, ülkede düzenlenen genel seçimleri büyük farkla kazandıklarını belirterek, "Bu seçimi; uluslararası medyaya, Macar soluna ve George Soros'a karşı tek başıma kazandım...

Macar soluna harcadığınız tüm paralar boşa gitti. Macar solu, Soros'un gelmiş geçmiş en kötü yatırımı oldu..." dedi.

Türkiye'de para yağdırdıkları medya kuruluşu görünümlü yalan makineleri ve siyasi partiler için de aynı yenilgiyi ve sonucu yaşayacaklar inşallah...

Macar Siyonist Yahudisi Soros, Orban tarafından açıkça suçlandı. Anketler ile Orban'ın oyları düşük gösterildi. Anketler fos çıktı.

Karşımızda; Avrasya idealine destek veren, emperyalistlerin emirleri yerine, ülkesinin ulusal çıkarlarına bağlı olan, Evangelist Hristiyan/Siyonist Yahudi ittifakının nefret ettikleri bir siyasi lider var.

Bu arada; FETÖ mensupları, CHP ve yancıları ile kendisine muhalifim diyenler, Macaristan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aynısı Türkiye'de de olmasın diyorlar.



KAHPE AMERİKA PAKİSTAN'DA

Milletler; güçlü ve tam bağımsız devletlere yöneliyorlar. Batının/ Avrupa'nın değil, milletinin çıkarlarını savunan liderleri istiyor ve seviyorlar. Sırbistan'da Vucic kazandı. Rakipleri açıkça Avrupa Birliği yanlıları idi. ABD ve küreselcilerin oyunları, tek tek yerle bir oluyor. ABD ve AB yanlıları her cephede kaybediyor. Pakistan'da darbe savuşturuldu. Pakistan'da yaşananlara aslında hepimiz aşinayız. Önce iktidar kanadından milletvekillerini istifa ettirdiler. Hemen ardından mecliste güvenoyu istediler. Yani meclisteki ayak oyunları ile çoğunluk yapısını değiştirerek iktidarı değiştirmeye teşebbüs ettiler. Başbakan İmran Han, bu işlerin hepsinin arkasında Amerika Birleşik Devletleri olduğunu açıkça ilan etti. Washington, muhalefet eliyle kaos planını devreye soktu. İmran Han ise güvensizlik oylamasını püskürttü, Cumhurbaşkanı parlamentoyu dağıttı, erken seçim ilan edildi. Pakistan'da yaşananları; 28 Şubat döneminde yaşananlara benzetebiliriz. Milletvekilleri, iktidardaki DYP'den, istifa ettirilmişlerdi. Süleyman Demirel, Türk Silahlı Kuvvetleri, medya, ve değişik güç odakları hep beraber idiler. Ardından Refahyol iktidarı düşürülmüştü.

Pakistan, Türkiye'nin eski yönetim sistemine sahiptir ve o sistemde, film fırıldak ile yönetimi değiştirmek, koskoca devleti adeta bir köle haline getirmek son derece kolaydır. Türkiye'de de muhalefetin, neden ABD ve yancıları tarafından çılgınca desteklendiğini herhalde artık aptallar bile anlıyorlar. Çünkü muhaliflerin milletin önüne kayabildikleri en büyük vaatleri eski sisteme geri dönmektir ve emperyalist yamyamlar Türkiye'de muhalifleri işte bu yüzden desteklemektedirler.



İMRAN HAN'DAN NEDEN NEFRET EDİYOR

ABD'nin Pakistan'da üs talebini reddetti. Ukrayna krizinde Rusya'dan yana durdu. AB ülkelerine "biz sizin köleniz değiliz" dedi.

Türkiye ile stratejik işbirliği yaptı, Kıbrıs davamızı hep destekledi. Karabağ savaşında Azerbaycan'ı destekledi.

Afganistan krizinden açıkça ABD'yi sorumlu tuttu.