Tek komutanı para olan askerler

DÜNYADA tüyleri diken diken eden bir ilk yaşanıyor. Devletlerin, dünyanın en eski zamanlarından bu yana, savaşlarda uymak zorunda oldukları bir hukuk vardır. Ama şimdi dehşete düşüren bir hal ile karşı karşıyayız. Savaşın her iki tarafı da açık davetler/çağrılar yaparak, bütün dünyadan paralı savaşçılar topluyorlar. Hem Ukrayna hem Rusya, her ülkeden, her bölgeden silahlı militanları, grupları Ukrayna'ya çağırıyorlar. Suriye'de Şam rejimine bağlı askerler, Rusya üzerinden Ukrayna'ya sevk ediliyor. Afrika'da Rusya'nın etkili olduğu ülkelerden silahlı gruplar bile, Ukrayna cephesine taşınıyor. Afrika için aynı çağrıyı Ukrayna da yaptı. PKK/YPG, Irak ve Suriye'den kalkıp Ukrayna'ya gidiyor.

Boynunda Nazi sembolü gamalı haç ile poz veren Neonazi sapkınların görüntüleri yayınlandı. ABD ve CIA tarafından eğitilen ırkçı, gözü dönmüş katiller sürüsü ile ilgili çok ciddi bilgiler var.

AMAÇ DÜNYA KAOSU MU…?

Rusya/Ukrayna savaşında manzara; devletlerlerin resmi ve hukuki ordularından, teröristlere ve silahlı suç örgütlerine doğru evriliyor. Samimi olarak vatanı ve devleti için savaşanlar ile beraber; ideolojik aşırı sağcı ya da solcu örgütler, güvenlik şirketlerinin paralı askerleri, silahlı her türlü Hristiyan ve ırkçı faşist militanlar ile ilgili bilgiler ve görüntüler var. Ukrayna'da sokaklarda yakaladıklarını kendi kafasına göre cezalandıran sivil görünümlü silahlı insanlar var. Böyle insanlardan oluşan bir topluluk; devlet, hak, hukuk, insaf, vicdan tanır mı…? Amir, emir, komutan dinler mi…? Sadece paraya ve korkunç ideolojik sapkınlıklarına tapan bir insan topluluğunu kim, nasıl zapturapt altında tutabilecek…?

Bunlar; savaş nedeni ile kevgire dönmüş sınırlardan Avrupa'ya kolaylıkla geçip önce Avrupa'yı ardından bütün dünyayı kaos, karışıklık ve teröre boğmazlar mı…? Yoksa ŞEYTANİ ÜST AKIL mensuplarının nihai bir amaçları da bu mudur…?

SAVAŞ İLE İNSANSIZLAŞTIRMAK

İşte tam da bu sırada Ukrayna'dan göç eden milyonlar gündeme geliyor. Acaba savaş, Ukrayna'daki toprakların, mülklerin gerçek sahiplerini korku, ölüm, dehşet ile oralardan göç ettirmek için mi çıkartıldı…? Amaç o toprakları insansızlaştırmak mı…? Ukrayna'dan göç edenler az evvel anlattığım bir terör ve kaos ortamına geri dönmek isterler mi…? Korku filmine dönmüş bir Ukrayna'da yeniden yaşamak isterler mi…? Ardından bu göç eden insanlar, aynı tür savaşlarla daha evvel insansızlaştırılmış olan dünyanın başka bölgelerine mi yönlendirilecekler…? Örneğin Suriye'nin kuzeyine mi sevk edilecekler…? Avrupa'daki Yahudiler, 2. Dünya Savaşı öncesinde ve esnasında böyle bir göç/kaçış yaşamadılar mı…?

Dehşetli bir Alman Nazi zulmü ve ardından kanlı bir savaşa muhatap oldular. Asla terk etmek istemedikleri Avrupa'daki mülklerini/topraklarını, iş ve mesleklerini bırakıp Kudüs ve civarına, Filistin topraklarına göç ettiler/ettirildiler.

ALLAH esirgesin; daha önce dünyanın yaşadığı bu korkunç planlar ve olaylar, şimdi de yaşanıyor olamaz mı…?

AZGIN AZINLIK VE TABİBLER BİRLİĞİ

Türk Tabipleri Birliği ve doktorların meslek örgütlenmeleri ile ilgili olarak, konunun uzmanı Tarkan ZENGİN'e ait görüşleri burada sizlerle paylaşmak istiyorum. "Diplomaya dayalı meslekler olan hekim, mimar ve mühendislerin meslek kuruluşlarına üyeliği özel sektörde de zorunlu değil gönüllü olmalı, hukuki statüleri de "kamu kurumu niteliği" kaldırılarak "özel hukuk tüzel kişiliği" yapılmalıdır. Meslek kuruluşlarına ilişkin yapılması gereken ilk şey; Barolarda olduğu gibi, çoklu meslek kuruluşu kurulabilmesine imkân verilmesidir. TTB'nin terör destekçisi ve Türkiye karşıtı tutumlarından rahatsız olan üyelerin, demokratik tepki göstererek üyelikten ayrılması, kamu dışında mesleklerini icra edememelerine neden olmaktadır. Bu nedenle; ülkemizde meslek kuruluşlarına üye olmak zorunlu ancak üyelikten ayrılmak yasal olarak mümkün olsa da fiilen yasak hale gelmektedir.

Şahısların üye olma özgürlüğünün yanında, üye olmama özgürlüğünün de olması gerekir…"