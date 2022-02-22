Biden ve ülkemizdeki adamları

AMERİKA ve Avrupa Birliği ile BATI ittifakının diğer yancıları, Cumhur İttifakı'nı neden devirmek istiyorlar ve ardından nasıl bir iktidar istiyorlar...? Tabii ki bizim için değil, kendi menfaatleri için iktidar değişsin arzusundalar.

Türkiyeyi, BATI neyi ne kadar isterse onu o kadar yapacak ya da yapmayacak bir zihniyet idare etsin istiyorlar. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "İktidara gelirsek S-400'leri geri verip Suriye'den çekiliriz" demiş. Geri kalanını biz tamamlayalım. Zaten CHP'li Sezgin Tanrıkulu başta olmak üzere, Suriye'deki PYD/YPG katillerini terörist olarak görmüyorlar. Akdeniz'de petrol aramayacaklar. Libya'dan elimizi eteğimizi çekecekler.

Afrika ile ilgilenmeyecekler. Karadeniz'de doğal gaz aramayacaklar. Toplumsal Cinsiyet Eğilimi ve Cinsel Yönelim gibi dayatmalarla fesada ve sapkınlığa meşru imkan sunacaklar. Başlamış dev yatırımları durduracaklar. Nükleer santrali durduracaklar. Savunma Sanayii hamlemize set çekecekler. V.s... Tahmin falan değil, bunları hepimize zaten defalarca söylediler.



DEMİRTAŞ SANKİ CHP GENEL BAŞKANI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 yıl 8 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onanan ve terör soruşması kapsamında yargılaması devam eden terörist Selahattin Demirtaş'ı hiçbir suçu ve sorumluluğu yokmuş gibi takdim etmeyi sürdürüyor.

Sanki yargılanan ve hapishanede olan bütün FETÖ mensupları masummuş gibi konuşmalar yapıyor. İP Başkanı Meral Akşener, HDP ve PKK'yı, ülkemizdeki Kürt kökenli vatandaşlarımızın tümünün temsilcisi gibi göstermeye çalışıyor.



BÖLÜCÜLER KABİNEDE OLACAK

Meral Akşener'in İP'ine tutunup, kendisini "ülkücü, Türk Milliyetçisi" olarak tanımlayanlar; siyasi parti maskeli terörist sevicilerin kabinede bakanlık yapmasına vesile olacaklar.

Bu köşede daha önce de yazmış ve herkesi uyarmaya gayret etmiştim. CHP'nin de desteklediği Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde, CHP ve HDP ruh ikizi oldukları için; Milli Savunma, İçişleri, Adalet, Emniyet, MİT, Genel Kurmay, ve devletimizin kozmik odaların tamamı, HDP'ye de bağlanmış olacak. HDP gayrı resmi olarak Milli Güvenlik Kuruluna da başkanlık yapacak..!

Devletin bütün gizli, açık bilgileri, ister istemez önlerinde olacak.

HDP Eş Genel Başkanları da "Yürütmenin Başı" sıfatı ile, devletin bütün memurlarının da amiri olacaklar... Fark etmeyecek...

Terörist sevici Selahattin Demirtaş, sanki bizzat kendisi seçilmiş gibi, bütün kozmik odalara yine girecek...

Çünkü; CHP ve HDP bir ve beraberdirler. HDP, bugüne kadar resmen seçim ittifakında yer almamıştır. Çünkü bunu İP Genel Başkanı Meral Akşener istememiştir. Ancak Meral Akşener de çok iyi bilmektedir ki;

CHP ve HDP, çok uzun zamandır aynı parti gibidirler. Rakip değil kardeş ve arkadaştırlar.



CHP'NİN SAADETİ

Adeta HDP ile ruh ikizi olmuş CHP, Diyanet'in Kur'an eğitimi vermesine savaş açan CHP, Kur'an-ı Kerim'e dil uzatan Barolara sahip çıkan CHP, İslam'ın yasakladığı sapkınlıkları hayat tarzı halinde meşrulaştırmaya çalışan CHP, Saadet Partisi'ni yönetiyor görünüyor. Saadet Partisi zaten son genel seçimlerde CHP listelerinden seçilebilmişti.

Ezan sesinden tiksinenler ile aynı listeden TBMM üyesi olabilmeyi kendine yakıştıran bir Saadet Partisi, ne kadar ve nasıl dindar Müslümanları ve merhum Necmettin Erbakan'ı temsil edebilir ki...?!

Böyle bir Saadet Partisi olsa olsa CHP'yi temsil etmiş olmaz mı...?