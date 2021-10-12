Sınırımızda Yahudi devleti

ABD; özgürlük vaadiyle işgal ettiği bölgelerde, milyonlarca Müslüman'a kaosu ve yıkımı yaşatmıştır.

Terör örgütlerini eğitmek ve donatmak, ABD'nin resmi devlet politikası olmuştur. Kendi kurdukları (Trump bizzat söylemişti) DEAŞ/IŞİD gibi bir terör örgütüne karşı, bir başka terör örgütü olan PKK/PYD/ YPG mensuplarını eğitip, donatmaya devam ediyorlar.

ABD'li sahtekarların iğrenç hedefleri hala yürürlüktedir. ABD ve İsrail birlikte, Büyük Yahudi Devleti kurmaya çalışmaktadır. Bu amaçla PKK/ YPG / PYD adlı katillere devlet kurmak üzeredirler. Tek yol, bütün bölgenin, bu Haçlı/ Siyonist hizmetkarı, PKK/ PYD/YPG kuduzlarından temizlenmesidir.

DÜŞMAN AMA MÜTTEFİK!

ABD'nin yalanlarına inanmıyoruz. Bağımsız ve Müslüman hassasiyetleri ile davranan Türkiye Cumhuriyeti, ABD için asla dost olmamıştır.

Müttefikimiz değildir. Stratejik ortak da değildir.

Bu ne biçim müttefiklik anlayışı?!

FETÖ lideri kahpe Fetullah Gülen ve adamlarını koynunda saklıyor, PKK/PYD/YPG mensuplarını silahlandırıyor.

F-16'ların gece görüş sistemini vermediler. Patriot savunma füzelerini satmadılar. Parasını ödediğimiz F-35'leri gasp ettiler!

FETÖ VE PKK'YI KURTARMAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "KHK'lıları göreve iade etme" açıklamaları, FETÖ ve PKK mensuplarını devlete geri alma planıdır.

CHP Genel Başkanı şimdi "bütün KHK'lıları göreve iade edeceğim" diyor. OHAL İnceleme Kurulu, zaten itirazları inceliyor ve göreve iade kararları da veriyor. Ancak CHP'nin gündeme getirdiği konu bu değil.

CHP Genel Başkanı ısrarla "bütün" KHK'lıların göreve geri dönmelerini istemektedir.

KHK'lıların tamamı masum imiş gibi konuşmakta ve davranmaktadır. Bu açık ve net bir şekilde FETÖ'yü ve PKK'yı kurtarma planıdır. FETÖ;

Evangelistleri Hristiyan ve Siyonist Yahudiler'in, dolayısı ile ABD ve İsrail'in, bir istihbarat ve suç örgütüdür. KHK vaatleri, kumpasçı kahpe FETÖ militanlarını oldukça mutlu etmişe benziyor. Kandil'deki terörist elebaşlarından destek mesajları geliyor. Bu konu ile ilgili Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan da CHP ile benzer dil ve eylem birliği içindedirler. Bütün FETÖ'cüler, bu isimler iktidara gelirlerse özgür olacaklarını zannediyorlar. Kim ne yapmak istiyor? Anlatacak ve milletimizin gerçekleri görmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız...

Hainleri, hainler ile iş tutanları, aynı masada oturanları hem gösterecek hem de hepsi ile mücadele edeceğiz inşallah...