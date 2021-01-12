Sosyal medya kimlerin...?

ÜLKELER birleşip; bu Şeytani Üst Akıl mensuplarını, küreselci, emperyalist yamyamları bertaraf edemiyorlar. Facebook, Google, İnstagram, Messenger, Twitter, Whatsapp, dünyanın en gelişmiş casusluk sistemleridir. Her meslekte iş aleti vardır. Casusluk ve bilgi edinme mesleğinin günümüzdeki iş aletleri işte bunlardır. Dünyadaki tüm kullanıcıların; politik görüşlerini, dinlerini, tüm arkadaşlarını, fotoğraflarını, görüntülerini yazışmalarını ve durumlarını takip edebiliyorlar. WhatsApp'ın kurucusu, Jan Koum'dur. Ukrayna göçmeni bir Yahudidir. WhatsApp;

2014'te, Facebook'un sahibi Zuckerberg tarafından, 19.3 milyar dolara satın alındı.

Facebook'un sahibi Zuckerberg de Yahudidir. Jan Koum, bu satış ile Facebook yönetim kuruluna alındı.

Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, Yahudi'dir. Google CIA ile çalıştığını zaten itiraf etmiştir. Bu satırların yazarı asla hiç kimsenin dinini, ırkını milletini bahis konusu yapmıyor; asla herhangi bir dini, ırkı, milliyeti/milleti bahis konusu yapmıyor. Ancak; bu adamların hepsinin Yahudi olmaları şans mı...?

Basit birer tesadüf mü...? Siyonist Yahudilerin bu işler ile ilişkileri masum olabilir mi...?

İŞBİRLİKÇİ SOLCULAR

Twitter'a alternatif olarak geliştirilen PARLER uygulaması Google Play Store'dan kaldırıldı. Twitter'da yapılan dijital faşizmin, soykırımın ve korkunç sansürün ardından, ABD'de milliyetçi/ muhafazakar hesaplar, bir başka paylaşım uygulaması Parler'de hesap açmışlardı.

Amazon, Parler'in hosting hizmetini durdurdu ve site artık çevrimdışı...

ABD'de dev teknoloji şirketleri tarafından, milliyetçi/muhafazakar hesaplar kapatılıyor, modern zamanların en geniş ve bilinçli sansür saldırısı yapılıyor.

Ancak; solcular ölüm sessizliğindeler ve adeta gizlice seviniyorlar. Açıkça işbirliği içindeler... Türkiye'de de solcular, emperyalist yamyamların sosyal medya faşizminden yana taraf oluyorlar...

CHP'NİN NEFRET VE KİN SÖYLEMİ

Türkiye'deki temsilcileri CHP'nin Genel Başkanı ise; eş zamanlı olarak kendi Cumhurbaşkanına hakaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan milletin oyları ile seçildiği için, kendisi ile ilgili her türlü yorum, değerlendirme ve hitap, ona oy vermiş milyonlara da gider, bu nedenle aslında milletin karar ve tercihlerine de hakaret etmiş oluyor.

Bunu bilerek, isteyerek ve planlayarak yapıyor. CHP'li seçmenin üzerinde Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında, nefret düzeyinde bir duygu ve düşünce oluşturmak çabasından vazgeçmiyor. CHP idarecileri de aynen Genel Başkanlarını takip ediyorlar... CHP oy tabanını ve seçmenini bu kin ve nefret ile diri tutmak istiyorlar. Partiden kopma, ayrılma, dağılma, parçalanma bu iğrenç yalan, hakaret, kin ve nefret politikaları ile önlenir sanıyorlar.

ÜLKEMİZDE DE FIRILDAK ÇEVİRECEKLER

Al birini, vur diğerine... Trump mı? Biden mı? Elbette mesele bu değil...

Her ikisi de bağımsız, Müslüman hassasiyetler ile tavır alan, güçlenen Türkiye'ye düşmandırlar. Kimler ile mücadele ediyoruz...? Dünyayı ve insanlığı tümüyle ele geçirmek isteyen, özgürlüğümüzü, devletimizi, milletimizi elimizden almak isteyen şeytani güçler var sahnede... ABD'de yaşananların, bizim ülkemizde de deneneceğini adım gibi biliyorum. ABD ana akım medyası, yaşananları Bıden ve küreselci emperyalist yamyamların lehine yamultarak yayınlıyorlar.

Kongre işgali sırasında 5 kişinin öldüğü belirtiliyor. Bir kadının polis tarafından vurulduğunu gördük. Bir polis memuru da merkeze dönünce yere yığılıp ölmüş.

Peki diğer 3 kişi kim? Şu ana kadar hiçbir bilgi yok. İlginç değil mi...? Şüpheli değil mi...? Amerika'da yaşananlar ile ilgili gerçeği arayanlar, bizzat Amerikalıların kaydettikleri görüntüler ve yorumları takip edebilirler. ABD'de yaşayan Mustafa Tanyeri adlı kardeşimiz, bu konuda çok önemli yaklaşımlar sunuyor, ısrarla takip etmenizi tavsiye ediyorum.