Beyinleri yanmış...!

Can Ataklı; aklını, kalbini, kaybetmiş...! Başkan Recep Tayyip Erdoğan gitsin diye; afet boyutunda felaket temennisinde bulunuyorlar... Beyinleri yanmış... "Darbe yapamıyoruz, o yüzden bize afet lazım, korkunç yangınlar, felaket lazım, yüzlerce insanın ölmesi lazım ya da askeri hezimet yaşamamız lazım," diyor. Hatay'da, İzmir'de muhtelif yerlerde PKK/PYD/YPG mensubu teröristlerin çıkarttıkları yangınların, daha büyükleri yapılmalı diye tarif ediyor. Bu insanımsı yaratık, hala bu ülkenin ekmeğini yiyor. Çok acı bir durum... İktidara gelebilmek için Mehmetçiğin ölmesi, doğal felaketler gibi şeylerde çözüm arıyorlar.

Hasta olduğunuz kadar zavallısınız...! Tedavi şart..!

Akıl sağlığı şart...! Aslında; bu kin ve öfkelerinde boğuluyorlar farkında değiller.

BENİMSENMİŞ NEFRET VE KİN

Recep Tayyip Erdoğan'dan ile beraber, onun temsil ettiği değerlerden nefret ediyorlar. Neden Recep Tayyip Erdoğan'dan bu kadar nefret ediyorlar...?

Çünkü; onların gözünde Recep Tayyip Erdoğan, dindar Müslümanları, Osmanlı'yı, şanlı Türk ve Müslüman geçmişimizi temsil ediyor. Can Ataklı yalnız değildir. Milletimizin yüzde yirmibeş/otuzu bu cümleleri aynen tekrar ediyor. Ne yazık ki bu oran doğrudur.! Tek hareket ile birebir aynı yalanları da söyleyebiliyorlar. Nefret ve kin bu kitlelerce benimsenmiş, nefret değerleri ve kabulleri normalleşmiştir. Türkiye Cumhuriyetinde İslamın ve Müslümanların hakim olamaması için çabalıyorlar. Türkiye; Batı putuna tapsın, Batı'ya kul köle olmaya devam etsin istiyorlar. Muhtemelen ABD ya da AB'den de yardım bekliyorlar. Şöyle korkunç ve şiddetli bir yaptırım paketi ve Amerikan ambargoları altında inim inim inleyen Türk milleti de hayal ediyorlar. Değeri fırlamış dolar işlerine çok yarardı.

BİTMEDİLER BE KARDEŞİM...!

Kendi komutanlarını esir alan, milletini bombalayan FETÖ'cü kahpe subay/astsubayları, generalleri fark edemeyen Genel Kurmay Başkanı olarak tarihe geçmiş bir asker... İlker Başbuğ'un Cumhuriyet'te yer alan 27 Mayıs ve Menderes yorumları da bu sapkınlıkla birlikte ele alınmalı.... Darbeyi meşru kılmak için yapılan tahrikleri, iğrenç yalan haberleri, CHP'nin gırtlağına kadar darbenin içinde olmasını ve darbecileri değil de merhum şehidimiz Adnan Menderes'in erken seçim kararı almamasını tespit ediyor. "Erken seçime git yoksa sonun Menderes gibi olur" tehdidini hatırlatıyorlar.

BENDEN DEĞİLSEN KABUL ETMEM

Atanmış rektörü, kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen sapkın zihniyet, hep aynı... Boğaziçi Üniversitesi rektörü üzerinden yine kaos, kavga, itiş, kakış oluşturdular. Yeni rektörün Ak Parti'ye yakın olmasını bahane ediyorlar. Ayıp mı...? Yasak mı...? Günah mı...? CHP'li olsaydı sorun olmayacaktı. Zaten tahrik eden, kışkırtanlar arasında CHP ve yancıları var. Sadece kendileri seçilirse meşru gören, aksini hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyet Boğaziçi Üniversitesinde de karşımızda. Milletimiz elbette dikkatli uyanıktır.