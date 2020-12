İftira... pislik... yalan...

İFTIRA yay, pislik at, yalan söyle...

Çamur at, izi kalsın... CHP ve sol düşünceye mensup olanlar ile kendisini muhalif olarak tanımlayanların medya anlayışları aynen böyle... Yalan bilgi paylaşıyorlar. Siyasiler, basın mensupları, bilim adamı, sanatçı, sivil toplum liderleri bu yalanı geniş kitlelere ulaştırıyor.

Yabancı ve karanlık dış güçler ile fonlanan internet siteleri, reklam ve tanıtım ajansları, bu yalanı haber yapıyor.

Gerçek ortaya çıkınca siyasiler ve gazeteciler paylaşımını siliyor... Bilgiyi başkasından almıştım diyor. Özür yok, telafi yok, helalleşme yok. Kim başlattı bilemiyorsunuz. Her biri, diğerini kaynak gösteriyor. Hesaplar çoğu sahte. Gerçek olanların ise kimliklerine ve adreslerine ulaşabilmek ve hukuk yolu ile hesap sormak ise büyük bir çaba, zaman ve para gerektiriyor. Ancak bu arada, yalan orta yerde duruyor... Korkunç bir infaz, suikast yok etme silahı...

BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ TÜRKİYE İSTEMEZLER

Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayhip Erdoğan liderliğinde büyüyor, gelişiyor. Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen Defense News Top 100 listesinde de yer alan Türk şirketi sayısı 7'ye yükseldi.

ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN,

STM, BMC, HAVELSAN, FNSS... Daha evvel de burada yazmıştım. ABD, İsrail, Fransa, Almanya, Avusturya ve diğer BATI'lı emperyalistler neden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek istiyorlar...? Akdeniz'de düşman savaş gemileri beklerken, sondaj gemilerini jetler ve savaş gemileri ile göreve göndermek... ABD'ye rağmen S-400 almak... ABD'nin ve İsrail'in kiralık katilleri olan; PKK/PYD/YPG, DEAŞ, DHKP-C ve FETÖ ile mücadele edip bunlara ölümcül darbeler vurmak...

Rusya'ya rağmen Suriye'de rejim güçlerini perişan etmek... Sadece Türkiye menfaati için, tam bağımsız hareket etmeye gayret göstermek...

Dünyadaki bütün mazlumların yardımına koşmak... Milli paramız ile uluslararası ticaret yapmaya gayret etmek... v.s...

Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı, Türkiye düşmanlığıdır. II. Abdülhamid'i ve Osmanlı'yı da öyle yediler. Bunu görmemek ahmaklıktır. Türkiye'yi güçlenen,tam bağımsız ve Müslüman hassasiyetler ile davranan bir devlet yapmak isteyen Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlar ve ona katlanamıyorlar...

ABD BİZİ HAYDUT İLAN EDER Mİ...?

Görev devir teslimi için zaman yaklaşıyor. Ha Bıden; ha Trump... Başkan değişirse, PKK/PYD/YPG için verdikleri destekten vazgeçecekler mi...? Suriye'de Siyonist Yahudi devleti kurabilmek için harcadıkları çabayı bırakacaklar mı...? FETÖ'yü koyunlarından çıkartıp örgütünü yok edecekler mi...? Bahaneler ile milli ve yerli savunma sanayimize saldırmaktan geri mi duracaklar...? Bizi kendi deyimleri ile haydut devlet ilan etmekten dem vuruyorlar. Sonuçta al birini vur ötekine... İkisi de azılı düşmanlarımızın baş aktörleridir. İkisi de seçim boyunca, Siyonist Yahudilere yaranmak için adeta birbirleri ile yarıştılar.

PİYASALARIN İNSAFI

Piyasaları düzenleme, denetleme ve gerektiğinde kooperatifler, üretici birlikleri bankalar aracılığı ile bizzat işlere karışma kesinlikle olmak zorundadır. Eğer devlete ait olmasalardı; salgın hastalık esnasında Ziraat Bankası, Halkbank ile Vakıfbank tarafından, işadamları ve esnaf başta olmak üzere, toplumun her kesimine uzanan kredi ve destek dokunuşları mümkün olabilir miydi...?

YENİ YIL DUASI

ALLAH'ım; 2021 yılında ve kıyamete kadar, vatanımızı, milletimizi, devletimizi, birliğimizi, beraberliğimizi koru, kolla...

Devletimizi, milletimizi idare edenlere akıl, fikir, sabır, dayanma gücü ver.

İslam'a ve Müslümanlara yardım et.

Dualarımızı, şükürlerimizi, zikirlerimizi bütün ibadetlerimizi kabul buyur.

Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört. Bizi cehennem ateşinden koru, cennetine kabul et....