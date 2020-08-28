CHP Kızıl Elma’nın düşmanıdır

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bizim için Kızıl Elma büyük ve güçlü Türkiye'dir.

Malazgirt'ten 15 Temmuz'a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür.

Gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebeli Tarık'tan Hicaz'a;

Balkanlardan Asya'ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir." dedi. Ardından;

Malazgirt Zaferi için bir klip ve marş yayınladı. Son zamanlarda özellikle CHP yöneticileri, Fahrettin Altun'u hedef alan ve gösteren bir saldırı kampanyası içindeler. Durum bu iken hemen arz edelim. CHP, Kızıl Elma'nın önündeki engeldir, CHP Kızıl Elma gerçekleşmesin diye vardır. Türk İslam iktidarı CHP'nin savaştığı bir düşmandır.

Bu nedenle; Fahrettin Altun'un bu ifadeleri ve Kızıl Elma tabiri onları ayrıca çıldırttı.

70 cent'e muhtaç olduğumuz için perişan olduğumuz günlerden; şimdi 50 milyar dolarlık doğalgaz rezervine ulaştık... Beğenmiyorlar... Aşağılıyorlar...

Hor görüyorlar... Bizden gibi görünen ama aklı, ruhu, kalbi bizden olmayanlar;

Batı putuna tapanlar kuduruyorlar...

Bağımsız, güçlenen, müreffeh, Müslüman hassasiyetler ile tavır alan bir Türkiye Cumhuriyeti istemeyenler var. Bunlar Türkiye Batı'ya kul köle olsun istiyorlar. Oyun kuran, hakkını arayan ve alan, masaya yumruğunu vuran bir Türkiye, içimizdeki bazılarının beyinlerini yakıyor. ABD, AB, İsrail, Siyonist Yahudiler karşısında hep ezik, korkak ve teslim olmuş haldeler. Hatta daha da ötesinde bu saydıklarımla işbirliği yapmayı bir görev sayıyorlar. Doğalgazı bize yar etmemek için düşmanlarımız ellerinden geleni yapacaklar. Ne acıdır ki içimizdeki işbirlikçiler de düşmanlarımıza yardım edecekler.

Önümüzdeki yıllarda siyasi krizleri kışkırtma, darbe girişimi, iç savaş kışkırtması, suikastler, terörü ve teröristleri başımıza bela etme gibi hadiseler yaşamamız pek muhtemeldir.

Petrol, doğalgaz arama, işleme kurumları ile ülkemizde ve dünyada büyük hizmetler veren saygın kurumlarımıza itibar suikastleri ve saldırıları olabilir. Bunları boşa çıkartmak için kenetlenmeliyiz.

Dikkatli ve uyanık olmak zorundayız.