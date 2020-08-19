Joe Biden ve muhalefet aşkı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, ikide bir "Suriye'de ne işimiz var?" diye soran Kılıçdaroğlu, ABD'ye Suriye'de ne işiniz var dememiştir, Suriye'deki teröristlere açıkça verdiği destek hakkında, bugüne kadar tek bir soru dahi sormamıştır... Sert sözleri, ağır hakaretleri bir kenara bırakın, eleştiri bile yapmamıştır... Daha da korkunç olanı, ABD'nin teröristlere verdiği silahların ülkemize yönelmeyeceğini bile savunabilmiştir. Demek ki;

ABD'nin, Suriye'de bu eli kanlı katillerle işbirliğinden, CHP Genel Başkanı rahatsızlık duymuyor. Aklınıza gelebilecek her konuda ağzına geleni söyleyen CHP'liler, "Kahrolsun Amerika" demiyorlar, diyemiyorlar... CHP ve malum zihniyet, rahip görünümlü kahpe BRUNSON tutuklandığında da itiraz ediyorlardı... CHP ve adamları, bu hadisede de Evanjelist Hristiyanlar ve Siyonist Yahudiler ile bir ve beraber oldular... Sürekli olarak, ABD tezlerine uygun olarak, bu şerefsiz ajanı, bir "din adamı" olarak tanımladılar...

Olan biten ile ilgili, ajanı ve haydut devlet ABD'yi değil de Türkiye Cumhuriyetini suçlayabildiler... Tabii ki Joe Biden muhalefeti destekleyecek ve Başkan Erdoğan'ı devirmek isteyecek...

Çünkü; muhalifler ve başı CHP, Türkiye için değil adeta ABD için çalışıyor. Türkiyeli gibi değil, Amerikalı gibi konuşuyor ve davranıyorlar.

PARÇALARA AYIRMAK

Dostlar, Haçlı ve Siyonist ittifakı bir masal değildir... Dedikodu değildir... Gün gibi, güneş gibi apaçık bir gerçektir...

Bu ittifakın lideri ABD'dir.

Kendi aralarında derin görüş ayrılıkları ve menfaat kavgaları vardır. Lakin Türk ve Müslüman düşmanlığında bir ve beraberdirler.

İşte bu düşman ittifakı, Birinci Dünya Savaşı'nda yapamadıkları "Anadolu'nun bölünmesini" tamamlamak istiyorlar.

İçimiz karışsın, küçülelim, parçalanalım istiyorlar. Türkiye, komşularıyla savaşsın, zayıflasın, yok olsun ve teslim alınsın istiyorlar. Biden'ın açıklamalarını ve muhalefeti destekleme gayretini asla bu yazdıklarımdan ayrı tutmayınız....

EKONOMİK TERÖRİSTLER

Bu emperyalist yamyamlar ve işbirlikçileri, milli paramıza saldırmaya devam edecekler. Döviz, dolar, euro üzerinden ekonomimize, milli şirketlerimize tuzak kurmaya devam ediyorlar. Faiz lobisi de faizler yükselsin diye kuduruyor. Başkan Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne saldırmaya devam ediyorlar.

Özellikle de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için aleyhte yalan yayınlar ve dedikodular yapıyorlar. Demek ki muhteşem bir yoldayız. Ekonomik teröristler hala görevdeler. Bir de bunların Türkiye'de işbirlikçileri var. Dolar yükselsin diye kendini parçalayanlar, yayın organları ile sürekli ekonomimiz ve ülkemiz ile ilgili iğrenç yalanları yayıyorlar...