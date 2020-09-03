İstediklerini ver yalnız kalma!
Rusya'dan aldığımız S-400'leri çalıştırmıyorum, depoda çürümeye bırakıyorum derseniz, Amerika ile harika ilişkileriniz olur. Haçlı/ Siyonist emperyalist yamyamların bizi düşman ilan etmeleri, yalan ve iftira dolu saldırılara maruz kalmamız, milletimizin ve devletimizin hakkını hukukunu savunduğumuz içindir.
BATI'NIN İĞRENÇ YÜZÜ
Macron İslam düşmanlığında çıtayı yükseltti. "Fransa'da dine hakaret etme özgürlüğü var" dedi. Bu cümleyi aslında şöyle anlamak gerekiyor. Dine değil, İslama ve Müslümanlara hakaret etme özgürlüğü var demek istiyor.
Hristiyanların ve Yahudilerin dini değerlerine ve kutsallarına bu şekilde eleştiri, hakaret yapmazlar, yapamazlar. Batı işte budur.
Kendi aralarında itişirler ve hatta savaşırlar ancak İslam ve Müslüman düşmanlığında bir ve beraberdirler. Avrupa'nın her yerinden İslama, Müslümanlara saldırı ve aşağılama haberleri geliyor.
İslam ve Müslüman düşmanlığı Avrupa'da giderek bir devlet politikası haline geliyor.
SURİYE'DE RUS FIRILDAĞI
Rusya, Suriye'de Kürt görünümlü Kürt katilleri ile toplantı yapmış.
PKK/PYD/YPG teröristleri ile siyasi parti görünümlü HDP mensubu terörist seviciler konusunda ABD neyse, Rusya da odur...
Çünkü bunlar, Siyonist Yahudilerin Kürtleridir. Siyonist Yahudiler, bu Kürt görünümlü Kürt katillerini bazen ABD, bazen Rusya, bazen Avrupa Birliği ile karşımıza dikmektedir. İsrail ise yıllardır Türkiye'de akan kanın en büyük sebebidir.
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