Örtülü savaş

Sondaj gemileri sadece petrol ve doğalgaz aramak için oralarda gezinmiyor.

Denizlerimizin sınırını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hakkını korumak ve temsil etmek için görev yapıyorlar.

Ortada bir devlet planı vardır. İdeolojik kavga ve iç istikrarsızlık tuzaklarına asla düşmemeliyiz. Emekli Tümgeneral Cihat Yaycı:

"Mavi Vatan bir devlet politikasıdır. Ancak içeride Türkiye'nin aleyhinde çalışan lobiler var. Hepsi dışarıdan fonlanıyor.

Bunların içerisinde bazı akademisyenler de var.

Kendilerine Türk diyorlar ama ben Türk olduklarına inanmıyorum." demiş... Bu fakir de hep söylemiyor mu...? Bizden gibi görünen ve fakat; aklı, fikri, kalbi düşmanlarımızla beraber olanlar var...

Düşmanlarımızın siyasi partileri, radyoları, gazeteleri, televizyonları, işadamları, sanatçıları ve bilimadamları var bu memlekette... Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin meselesidir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi sevmeyebilirsiniz ama Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çıkarlarını, hak ve menfaatlerini savunmak mecburiyetindesiniz...

Muhalefetin söylemleri ise ne acı ki felakettir.

Ne yazık ki muhalefet, adeta kendi devletine ve milletine karşı savaş açmış gibidir...!

Milletimizin ezici çoğunluğu devletimizin hak ve menfaatlerini savunmasına destek verirken; bu gafiller hala yalan ve karalama kampanyası yürütmektedir.

KİRALIK KATİL

YUNANİSTAN

Yunanistan ve Mısır'ı Türkiye'nin önüne atıyorlar.. Daha önce içeride ve Irak'ın kuzeyinde PKK ile bunu yaptılar..

Suriye'de DEAŞ'la yaptılar.

Libya'da Hafter'le yaptılar.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de karşımıza dikilmişlerdi.

Daha doğrusu bunları bir araya getiren bir güç vardı. Yunanistan, ABD ve Almanya'nın kölesi gibidir.

ABD ve Almanya ise derin Siyonist Yahudilerin adeta köpeğidirler. Dolayısı ile; karşımızda yine aynı güçler var. Siyonist Yahudiler Yunanistan'ı kiralamışlar. Kahpe FETÖ mensuplarının hala Yunanistanın koynunda olduklarını asla unutmamalıyız.

PKK ve DHKP-C teröristlerinin yıllarca Yunanistan'da korunup kollandıklarını da unutmamalıyız.

Yunanistan emperyalist yamyamlar adına karşımızdadır. Daha önce ülkemizi işgale yeltenmemişler miydi...?