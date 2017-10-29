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Erkan Tan Erkan Tan
  • 29 Ekim 2017, Pazar

Erdoğan’ı sevmeyenler partisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki herkesin, arkasında toplanacağını zannettikleri bir isim belirlemiş oluyorlar.... Seçimin ikinci tura kalması için, Erdoğan karşıtlarını bu adrese yığmaya çalışacaklar. İkinci turda da var güçleriyle Akşener'in kazanması için çalışacaklar. Aynı zamanda Meral Akşener'in, bir kısım MH P'lileri heyecanlandırması hayaliyle, MHP'den de oy kopartmayı ve dolayısı ile orayı da zayıflatmayı düşünüyorlar.

PLAN, PROGRAM FALAN MÜHİM DEĞİL
Ancak, CHP'den de oy kayması olacağı görülüyor. Yok be dostlarım...
Öyle anket şirketleri ile görüşmüş falan değilim. Etrafımda olan bitenlerden, konuşulanlardan bu sonuca varıyorum.
Kendisinin peşine takılanlar için, parti programını falan da ölçü değil... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan nefret mi ediyorsun?...
Gel kardeşim demişler... Tek bir kriter var.... Cumhurbaşkanından nefret etmek....
Nasıl mı böyle konuşuyorum?... Ya hu... Ülkücülük, milliyetçilik deyince bu memlekette herkesin aklına ilk geliveren isimlerle, bu işlerden ve kavramlardan hiç hoşlanmayanlar bu partide birlikteler. Kafalarında ve yüreklerinde parti programı falan yok.

​FETÖ İLE SAVAŞIR MI Kİ?
Eğer Meral Akşener Türkiye'yi yönetme iddiasında ise biz bu ülkede yaşayan vatandaşların ezici çoğunluğu merak ediyor... Meral Akşener; namussuz, şerefsiz, kahpe Fetullah Gülen ve hain katil sürüsü adamları hakkında neler yapacak?... Gerçi takdim merasiminde, birkaç cümle söyledi...
Ama, 17-25 Aralık'tan beri, bu mevzuda, sicili hayli bozuk. Bu şerefsizlere ve sevenlerine karşı, 15 Temmuz'da milletimize ve devletimize saldıranlara karşı, neler yapacak? Öyle ya... Madem devleti ve milleti idare etmeye taliptir. En başta bu alçaklar, katiller ve namussuzlar ile ilgili her görüşünü, eylem planını bilmek zorundayız...

​TEŞEKKÜRLER MELİH GÖKÇEK
Girdiği her seçimi kazanan Melih Gökçek hakkında, girdiği her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'liler, yorum yapıyorlar... Ne yapalım?... Kemal Kılıçdaroğlu da, CHP de bütün ayarlarını kaybetmiş haldeler... Melih Gökçek karşısında aldıkları en yüksek oyu da CHP kökenli değil de ülkücü, MHP kökenli bir aday ile almışlardı... Melih Gökçek deyince, sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin tarihine geçen bir isimden bahsetmiş oluyoruz. Hatta; kesintisiz bunca yıl, seçimle görev başına gelerek, Ankara'yı yönetmek ve bir çok ilki hayata geçirmek, kendisini dünya literatürüne sokmuştur. ALLAH hizmetlerinden razı olsun. Teşekkürler Melih Gökçek... Satırlarıma, aziz ve asil milletimizin, Cumhuriyet Bayramını kutlayarak son veriyorum...
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