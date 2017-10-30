Cumhuriyete sahip çıkmadılar
Dahası, sokağa çıktıkları için adeta onları suçlamışlardı. Hatta; devletimizi, bayrağımızı, demokrasimizi savunmak üzere milleti sokağa davet ettiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bile suçladılar.
O gece canlarını vatan, millet, mukaddesat, devlet, bayrak için feda edenlerin, boşu boşuna öldüklerini, bile açıkça söyleyenler olmuştu. Evlerinin önünden geçen tankları alkışlamışlardı.
15 Temmuz'un ardından haftalarca süren Demokrasi Nöbetleri'ne katılmamışlardı. Katılanlarla kendi aralarında dalga geçmişlerdi.
O muhteşem nöbet eylemini küçümsemişlerdi.
Dün onlar; utanmadan, sıkılmadan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar. Hamaset nutukları çektiler. Kahramanlık öyküleri anlattılar. Darbe gecesi korkudan sokağa bile çıkamayanlar, Cumhuriyet çocuğu marşları söylüyorlardı. Kahramanlık yapmadılar ama bayramı kutluyorlar. Sahip çıkmadılar ama sahipleniyorlar....
ERDOĞAN GİBİ DÜŞÜNENLERİ İSTEMİYORLAR
Daha açık söyleyeyim... O ihanet gecesi darbe olsun isteyenler; kendilerini bu devletin asıl sahibi olarak görüyorlar... Ve bizleri, istemiyorlar... Biz kim miyiz? Bizler;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi düşünen, hisseden, yaşayan, inanan insanlarız.
Kendilerinin zannettikleri devleti de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve onu sevenlerden, destekleyenlerden geri almak istiyorlar.
Yani bizlerden...
SEÇİM ZATEN BAŞLADI
Az buçuk siyaseti bilen, takip eden herkes şu anda farkında.
Seçim zaten başladı. Kardeşlerim, şu an itibari ile yerel seçim takvimi işlemeye başlamıştır. Gerçekte kaç gün kaldığına bakmayın.
Gelecek sene tam bu vakitlerde, her partiden adaylar aramızda geziyor olacaklar. Yani kimlerin aday olduğunu öğrenmiş olacağız. Adaylar ilan edilmiş, propaganda çalışmalarına başlamış olacaklar. Gelecek sene Temmuz- Ağustos gibi, yani yaklaşık 8-9 ay sonra ortalık her partiden aday adayları ile dolu olacak. Şimdiden partilerin genel merkezleri, ısınma turları yapan Belediye Başkan adayları tarafından ziyaret ediliyor. Kulis başladı. Çünkü seçim başladı. Bilen biliyor. Amma ve lakin CHP Genel Başkanı bilmiyor. Ya da biliyor... Ancak başka film ve fırıldak peşinde... Aslında laf aramızda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevlerinden istifa ettirdiği belediye başkanları icraatı ile seçimler için çoktaaaan çalışmaya başladı bile....
HAÇLILAR, SİYONİSTLER VE BARZANİ
Barzani bizi dinlemedi... "Gel, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şefkatli, merhametli elini tut. Aramızda Kürt kardeşlerimiz de var. Bir ve beraber olalım. Birlik ve beraberlik içinde hem bölgeye, hem de dünyaya barış, huzur, kardeşlik yayalım" dedik... Başta elimizi tuttu. İşbirliği de yaptı. Amma ve lakin, sonradan, bizlerle değil de Haçlılarla ve Siyonistlerle bir ve beraber olmayı tercih etti. Sonuç olarak, Kürt kardeşlerimizin ezici çoğunluğunun nefret ettiği bir işbirliğinin parçası olarak paket oldu...
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