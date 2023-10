Ergün Diler

KATLİAM, vahşet, yağan bombalar.... Neyi nasıl anlatacağız bilemiyorum.

İnsanlık can çekişiyor. Medyaya yansıyanlar yaşananların küçük bir kısmı bile değil. Dualarımız bu vahşetin bitmesi için.. Korkarım olaylar daha da büyüyecekti...

Açalım..

İlerleyelim...

Daha önce çok sık yazdım... 2013 yılında pek çok coğrafyada ALGORİTMA değişiyordu. ORTADOĞU bunun merkeziydi. Mısır'da Sisi geliyor, KATAR'da aile arasında devir teslim yapılıyor, Suriye savaşın en şiddetli haliyle baş başa kalıyordu. Türkiye'de de garip adımlar atılıyordu.

Gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonları ve sonra 15 Temmuz'a gidecek olan yol inşa ediliyordu. O yıl DÜNYANIN ÇATISINDA genel gidişatın tam tersine hamleler görülüyordu. Kazakistan'a giden ÇİN LİDERİ CİNPİNG, İPEK YOLU'nu orada dünyaya duyuruyordu.

Elbette söylenmiyordu ancak bu ABD'nin İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'ndan sonra kurduğu imparatorluğa meydan okumaktan başka bir şey değildi... Yine söylenmese de bu ABD'nin yıkım projesiydi. Proje hayata geçtiği zaman ABD'nin kendi içine dönük iddiasız bir devlet olmaktan başka bir seçeneği bulunmuyordu.

İKİ TARAF da İKİ TARAFA yakın koalisyon da bunu biliyor ve buna göre hareket ediyordu. Çin, DERİN İNGİLTERE'nin aklını yanına alarak ABD'nin radarına yakalanmadan ilerlemek istiyordu. İPEK YOLU bu zorunluluğun sonucuydu.

DONANMASIYLA denizleri kontrol eden Pentagon'dan uzak durmak, ORTA ASYA'yı kullanarak AVRUPA'ya ve AFRİKA'ya sarkma projesiydi.

Çok ciddi bütçe ayrıldı. Çin işe koyuldu. Arkada kesinlikle City of London vardı. İPEK YOLU'nun ilanı ÇİN'in KÜRESEL hedeflerinin dışa vurumuydu. Ve savaşı başlatıyordu.

"Kuşak", Çin'i Orta Asya üzerinden Avrupa'ya, ayrıca Güney Asya ve Güney Doğu Asya'ya ulaştıran kara bağlantılarını ifade ediyordu.

"Yol" ise Çin'i Asya üzerinden Afrika ve Avrupa'ya uzanan büyük limanlara bağlayan bir deniz ağına işaret ediyordu.

Harekete geçen ÇİN, az ya da orta gelirli pek çok ülkeye KREDİ vermeye başladı. Kısa zamanda bu alanda zirveye yerleşti. VERİLEN BORCUN TAM MİKTARINI BİLEN DE YOKTU! Sri Lanka'dan Maldivler'e, Laos'tan Kenya'ya kadar birçok ülke bu borçlarla boğuşuyordu. Ödeyemeyenler için yeniden yapılandırma gündeme geldi. Tekrar borç verildi. Ancak alacaklar iptal edilmedi. Kazananın sadece ÇİNLİ şirketlerin olması da İPEK YOLU üzerinde güveni zedeledi. ABD tarafında da işler iyi gitmiyordu. Darbeler, ekonomik operasyonlar, suikastlar eskisi gibi iş yapmıyordu. Zaten ABD ne zaman İPEK YOLU'na yüklense içeride bir olay patlıyordu. EN küçük eylem katliam boyutunda ilerliyordu.

İki gün önce olduğu gibi...

Terör bu büyük savaşın en keskin yüzüydü! Paris'te, Londra'da, İstanbul'da, Berlin'de, Brüksel'de, Moskova'da patlayan bombalar silahlar hep bu savaşın içindeki hesaplaşmalardı. Merceğimiz küçük olduğu için sadece olay yerini görüyorduk.

Devam...

Silahların gölgesinde de olsa Çin'den Londra'ya gelen tren geri dönüyordu!

Cevap veriliyordu. Viski, meşrubat, vitamin ve bebek bakımı ürünleri taşıyan 30 vagonlu trenin yolculuğu 12 bin km. sürüyordu. Stanfordle- Hope kentinden kalkan tren Manş Tüneli'ni aşarak Fransa'ya oradan Belçika, Almanya, Polonya, Belarus, Rusya ve Kazakistan'a geçiyor Çin'e giriş yapıyordu.

BU HAT bu YOLCULUK aslında İTTİFAKLARI ANLATMASI AÇISINDAN ÖNEMLİYDİ.

İngiltere İpek YOLU'nun ARKASINDAYDI.

ÇİN'İ YANINA ALIP ABD'ye karşı yürüyorlardı.

DENGE KURULMUŞTU.

Washington bir adım atmalı ya da sonunu beklemeliydi.

Biden geldi. Trump gitti.

Adımlar hızlandı. Stratejik olarak AVRUPA'yı yanına almalıydı. Hem Çin'den hem Rusya'dan ayırarak. Kremlin topa girdi. UKRAYNA'ya daldı. AB korkudan soluğu Washington'da aldı.

"NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" diyenlerin tek çaresi Pentagon'du. Derin ABD, AB ile bu planı hayata geçirirken HİNDİSTAN gibi büyük oyuncuyu da uzun uğraşlarla yanına çekiyordu.

Oyuna dahil ediyordu.

Bu ASYA'daki denge açısından çok kritik bir hamleydi. Dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı bölgede itiş-kakış vardı!

Hızlanıyordu. PASİFİK'te ise sular hiç durulmuyordu.

DELHİ'deki G20'den sonra GLOBAL GATEWAY projesi eski adıyla bilinen ismiyle BAHARAT YOLU güncelleniyordu. Kime karşı, neye karşı? EVET!

İngiltere-Çin İttifakı'nın oluşturduğu İPEK YOLU'na karşı! Cinping geçenlerde İPEK YOLU'nun 10. Yıl Törenleri'ni düzenliyordu. Çin karşısındaki ittifak da 3 gün önce BRÜKSEL'de GLOBAL GATEWAY'in ilk zirvesini gerçekleştiriyordu. SAFLAR netti. SIKTI.

Taraflar artık bir kıvılcımdan etkilenecek kadar keskin bir duruş içerisindeydi.

İSRAİL-HAMAS savaşı bu iklimin sonucuydu. ABD'nin donanmasını ve uçak filolarını AKDENİZ'e yollaması, BÜYÜK DENGE içinde okunmalıydı. Çin'in UMMAN'a 6 gemi yollamasını da...

KÜRESEL DENGE içinde ÇİN'in vazgeçemeyeceği ülke İRAN'dı. İngiltere'den sonra ikinci öneme sahip ülke.. Enerji kaynağı orasıydı. Yürümesini onlara borçluydu. Bu nedenle gemilerini PETROL AKIŞINI kontrol etmek ve İRAN'a destek göstermek için oraya yolluyordu. Bunlar olurken Çin'e ait bir J-11 savaş uçağı Güney Çin Denizi'nde ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağının yaklaşık 3 metre yakınından uçuyordu.

Kıvılcımın nereden geleceği belli değildi yani. Tansiyon yüksekti. Buna karşılık ABD de, Başkan Biden'ın talimatıyla Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusu ve ona bağlı gruplar tarafından kullanılan 2 tesise hava saldırısı düzenleniyordu. Cevap buradan veriliyordu yani.

Bütün bunlar EKONOMİK ve SİYASİ YAPILARIN ALT ÜST olacağının işaretiydi. Savaş Pasifik'te olursa başka, İran'ı da içine alan bu bölgede olursa farklı sonuçlar doğuracaktı. SANKİ BÜTÜN HAZIRLIKLAR koordinatın NERESİ OLACAĞI İLE İLGİLİYDİ.

Biri çıkıp "YA AYNI ANDA İKİ BÖLGEDE DE BAŞLARSA" derse itiraz da edemem. Kimse edemez... Son tahlilde ÇİN'in ayakta kalması için bu bölgeden alacağı enerji hiç olmadığı kadar değerliydi! Çatışmalar büyüyecekse ABD'den uzakta olacağı kesindi. İKİ koordinatta oldukça uzaktı... Bakalım neler göreceğiz...