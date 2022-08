Hesap kesim tarihi

İSİMLER üzerinden gittiğimiz için sağlıklı koordinatlara ulaşmakta sıkıntı yaşıyoruz. Mesela şimdi ESAD manşetlerde.

Elbette bir ülkenin DEVLET BAŞKANIDIR, elbette önemlidir.

Ancak küresel çapta fazla bir değeri de yoktur.

Kendi ülkesinde PUTİN ile KIRMIZI HALIDA yürüyemeyen bir liderdir.

Gerçek bu. Maalesef...

OYUN KURUCU olmayan hiçbir ülke, dünya üzerinde değerli konumlarda kafasına göre hareket edemez.

RUSYA dahil... Kabul etmek istemesek de gerçek budur.

Türkiye koordinat olarak çok özel bir yere sahip olup tarihin getirdiği sorumlulukla ulaşacağı, genleşeceği etki edeceği alan çok büyüktür.

Bu nedenle OLMAZSA OLMAZDIR! İÇ SİYASETİ DIŞARISI üzerinden aktarmaya çalışacağım. Önce Putin'e bir bakalım...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'ni Ukrayna krizini sürüncemede bırakmakla suçladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı son ziyareti de "dünyayı istikrarsızlaştırmaya" çalışmak olarak değerlendirdi. Pelosi'nin Tayvan ziyareti hakkında da sert konuşan Putin, "ABD'nin Tayvan macerası sadece sorumsuz bir politikacının gezisi değil, bölgedeki ve dünyadaki durumu istikrarsızlaştırmaya ve kaotik hale getirmeye yönelik bilinçli ve kasıtlı bir stratejinin parçasıdır" ifadelerini kullandı. Yani PUTİN ABD'yi dünyayı istikrarsızlaştıracak kadar her yerde oyun kuracak kadar önemli büyük ve değerli görüyor. Konuştuklarından bu çıkmakta... Buraya geleceğiz... Şimdi başka frekansa geçelim.

ÇİN büyük güç. NET.

Ancak ÇİN'in büyüklüğü dışarıdan gelen YABANCI SERMAYENİN akışına bağlıdır. Ne kadar gelirse o kadar büyür. Sanırım son dilimde küçülmeye başladılar... YABANCI SERMAYE, oyun kurucuların kartıdır. Tıpkı ÇİP gibi. Sözün bittiği yerde fişi çekerler. Putin ABD'yi suçlarken AB ile karşı karşıya gelmekten geri durmuyor!

ABD'nin AB'yi bitirmek istediğini görmüyor olamaz.

Gerçekte ABD'ye karşı pozisyonun varsa, derhal AB ile masayı kur ve barışı getir.

Hatta AVRUPA ORDUSU için ilk adımı sen at. ABD gibi bir gücü yenmek için yapılacak en akıllıca adım, önce AVRUPA BİRLİĞİ'ni yanına almaktır. Merkel bunu bildiği için gitti RUSYA'yı yanına çekti. ENERJİ KARTINI PUTİN'İN CEBİNE KOYDU. Ancak ABD bunu bozdu o plan yattı. NATO kartını da UKRAYNA'nın önüne attı. Zelensky olanları anlayacak çapta değildi, savaş başladı.

OYUN BUYDU. 24 ŞUBAT'taki savaşla birlikte tüm ekonomiler zarar gördü mü? Evet gördü? Peki enerji konusunda Almanya ve AB kadar zora düşen oldu mu?

Hayır olmadı.

Savaşla birlikte RUSYA günde milyonlarca dolar harcadı. Doğal. Savaş böyle bir şey. Peki ne aldı?

Cevabı Washington Post veriyor: 12 trilyon dolar... Ukrayna'da yer altında yer üstünde ne varsa KREMLİN aldı götürdü.

Madenler mineraller limanlar...

Kazandığı kazanacağı topraklar hariç. Yani Rusya kazanıyor, AB kaybediyor, ABD de savaşı uzatmak için çabalıyordu. KAZANAN ORTADA DEĞİL Mİ?

Ortada... Yani ABD gaz veriyor, AVRUPA eriyor, Rusya öne çıkıyordu. Buna onay veren, destekleyen diğer güç de İNGİLTERE idi. DENGE buydu, oyun buydu... Tabloyu sadece TÜRKİYE- RUSYA yakınlaşması olarak okumak hataydı. Rusya savaş kazanmak için giriyordu, kazanıyordu. Aksi düşünülemezdi. Zayıflayan ÇİN'e göz kırpan AB ile sermayesi oluyordu.

Ana hedef RUSYA'nın saldırganlığı ve AB ile ÇİN arasındaki bağın zayıflamasıydı. Ki olmakta...

Kabaca gelişmeler kontrollü ve kurguya uygun gitmekteydi. Defalarca yazdığım gibi burada AVRUPA BİRLİĞİ'nin özellikle ALMANYA'nın ağırlığını hissettirdiği eksen bir şey yapmalıydı. Baştan beri bunun TÜRKİYE'ye bir abanma olacağını değerlendirdim. Çünkü böylesine önemli bir ülkeyi yanınıza aldığınızda ya da RUSYA'dan uzaklaşmasını sağladığınızda, KREMLİN büyük zarar görürdü!.. AVRUPA ANKARA üzerinden enerji kaynaklarına ve trafiğine ulaşacaktı. Eğer bu tezim doğru ise CHP üzerinde kara bulutların dolaşması şarttı! Peki dolaşmadığını kim söyleyebilir. Misal Kemal Bey gönül rahatlığıyla çıkıp "Ben adayım" diyebiliyor mu? 6'lı masa bunu kabul ediyor mu? CHP içindeki başka dengeler özellikle İSTANBUL SERMAYESİ Kemal Bey dışında bir başka ŞIK istemiyor mu? Her şey ortada. Kemal Bey'i AVRUPA ile derin bağları olan sermaye istemiyor. Tarihsel yakınlıklar, ortaklıklar ve derin bağlar bunu gerektirmekte. Normal mi? Son derece...

Bunu bildiğim için baştan beri "KEMAL BEY ADAY OLMAYACAK, OLAMAYACAK" diye yazıyorum. "Bu dünya üzerindeki gelişmelerin sonucu" diye de ekliyorum.

Amacım Kemal Bey'i rencide etmek değil ki.

Zaten kendisinin de bunu bilmemesi mümkün değil...

İlk sahne aldığı dönemlerde "GANDİ" diye tanıtılan manşetleri süsleyen ve gerçekten büyük rüzgar yakalayan KEMAL BEY o destekçileri şimdi yanında bulmakta sorun yaşıyor. O destek, başka isimlere doğru hareket etmekte.

ROTASI İstanbul sermayesinin adayından uzak olan ANKARA da boş durmuyor.

KRİMİNAL OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN ESKİ ASKERLER ve ilişkileri üzerinden sermayeye uyarı yolluyor. "Oyunu görüyoruz biliyoruz" diyerek... 2023 sadece bir seçim değil. Türkiye'nin kapladığı yerin ne olacağı ile ilgili... Değişik iklimde değişik olaylar yaşanır. Bakalım görelim...