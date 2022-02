Masa

KİM duydu? Bilen var mı? Hiçbir sızıntı oldu mu? Kestiremiyorum...

Ancak konuya doğrudan girelim.. Bazı mahfillerdeki derin sohbetlerde konu Erdoğan...

Daha açık yazayım..

Bazı odaklar "ERDOĞAN'IN SON 10 AYI. 2023'ü göremeyecek. Hazırlıklarınızı buna göre yapın.." diye konuşmakta. Belki de ilgili yerlere bu doğrultuda mesaj yollamakta. Talimat da denilebilir belki. 17- 25 Aralık gibi önemli kırılma diyebileceğimiz operasyonlardan önce de buna benzer şeyleri aynı adreslerden duyuyordum.

Son dönemde fısıltıların bana kadar gelmesi ilginç.

Zaten CHP içindeki dalgalanmaya da, ittifakın ERDOĞAN'A KARŞI ADAY çıkarmada yaşadığı zorluklara da bu pencereden bakıyorum.

İsim vermek doğru olmaz ancak önemli BÜYÜKELÇİLER de "Erdoğan'ın son yılı" önermesini satın almış durumdalar. Fısıltı kulaktan kulağa gidiyor. Olan biteni anlamak için en doğru adres yine CHP olacak...

Kemal Bey dün bir TV kanalındaydı. Çok önemli vurgular yaptı. Bunlardan en önemlisi bence BELEDİYE BAŞKANLARI ile ilgili olanıydı... Bence BÜYÜK LAF ETTİ! UMARIM PİŞMAN OLMAZ...

Kemal Bey CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINI istediğini hissettirdiği konuşmasının bir yerinde "Başkanlarımız halka hizmet edecekler.

İkinci dönemde de halktan aldıkları yetkileri kullanacaklar. Halktan takdirnamelerini alacaklar, görevlerine belediye başkanı olarak devam edecekler..." Aydan bile baksanız bu "Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın önünü kesti" diye yorumlanır!

Bir sonraki cümlede ise inandırıcılıktan uzak bir DESTEK geliyordu...

İstanbul'un kara teslim olduğu gün İngiltere Büyükelçisi ile bir lokantada balık yiyen İmamoğlu'na GECİKMELİ OMUZ VEREN Kemal Bey "Elbette haberim vardı.

Ekrem Bey önemli karar verirken Genel Başkan'a bilgi verir" ifadesini kullandı. Oysa Kemal Bey'in kurmaylarının açıklamalarından biliyoruz ki YEMEKTEN HABERİ YOKTU! Daha da ötesi İmamoğlu "Genel başkanım o kadar yoğun ki benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin?" sözleriyle tek başına hareket ettiğini göstermişti.

Başkan Erdoğan'a karşı oluşturulan 6 parti hala oturma durumunda anlaşabilmiş değil. Son olarak "YUVARLAK MASA" dediler! Muhalefet liderlerinin kitleleri peşinden sürükleyemediği ortada. Çıplak gözle görülebilen bu durum BÜYÜKELÇİLER'in de dikkatinden kaçmıyor olacak ki hepsi soluğu İMAMOĞLU'nun yanında alıyor. İmamoğlu'na gösterilen ilginin binde 1'i bile Kemal Bey'den esirgeniyor.

Almanya'nın eski CUMHURBAŞKANI'ndan, İNGİLİZ, ABD, ÇİN büyükelçilerine kadar herkes İMAMOĞLU'nun etrafında.

Kemal Bey bunu görmüyor olamaz. Mansur Yavaş'a kimse gitmezken İstanbul'a akın akın gelinmesi ilginç değil mi!

Zaten sosyal medya bağlantısı kurarken Hilton'daki 100 bin liralık odadan sızıntı olması da kontrolün kendisinde olmadığını göstermekte.

Kemal Bey ısrarla 6 parti liderinin PARLAMENTER SİSTEME DÖNMEK İÇİN ORTAK METNE İMZA ATACAĞINI söylüyor. Bunu CUMHURBAŞKANI

ADAYINDAN DA BEKLİYORLAR...

Doğal! Ancak ya ADAY, YUVARLAK MASA ETRAFINDA TOPLANACAK OLAN 6 LİDERDEN BİRİ DEĞİLSE... Ya yuvarlak masayı çok ciddiye almayan bir yapı devreye girecekse...

Fısıltılara göre de ADAY o masada değil!

Sık sık yazdım.

Hatırlayanlar olacaktır.

Der Spiegel'in kapağı vardı! Trump-Erdoğan- Putin-Cinping... Bu ittifaka meydan okuyan bir yayındı o! O kapaktaki en güçlü figür gibi duran TRUMP gidiyordu.

Trump'ı götüren EKOL yani ALMANYA'dan ABD'ye uzanan hat şimdi sıraya Erdoğan'ı koyuyordu. Derinlerdeki gizli manşet buydu. Bence Michael Flynn'in "Trump'ı ARABELLA götürdü" iddiası AVRUPA üzerinden buraya uzanacak gibiydi.

Daha önce uzanmadı mı?

Daha önce denemediler mi? Elbette denediler.

Her defasında kazanan Erdoğan oldu. Ben yine sonucun değişmeyeceğini düşünüyorum. Ancak karşıdaki hazırlıkların da bilinmesinde fayda var... Erdoğan'a karşı oluşturulan İTTİFAKIN içindeki partilerde bazı önemli isimler var! Büyük AĞ'ın içinde büyük mesaj taşıyorlar... Bunlara dikkat kesilince de YUVARLAK MASADAN ADAY çıkmayacağını görüyorum.

Bence gelişmeler Kemal Bey'i parti içinde sıkıntıya düşürecek cinsten... Ya 6'lı ittifaka rağmen biri çıkar "ADAYIM" derse ne yapacaklar? Hazırlıkları var mı? Nasıl durdururlar?

Durdurabilirler mi?

Nisan'daki MACARİSTAN seçimleri istedikleri gibi olursa büyük moralle geleceklerdir.

İmamoğlu olur mu bilemem ancak MASADAN biri olmayacak.. Böyle durumda Kemal Bey ve CHP ne yapacak? Bu yakan topu nasıl uzaklaştıracak?

Rusya, Russia Today'in Almanca yayınlarının yasaklanmasına misilleme olarak Deutsche Welle'nin Moskova'daki operasyonlarını kapatacağını ve çalışanlarına verilen izinlerin iptal edileceğini açıkladı. UKRAYNA SAVAŞI zaten çoktan başladı... Birileri silah sesi duymadan buna inanmak istemese de durum bu.

KÜRESEL bakış açısına sahip güç, Macaristan'da Orban'ı bitirip, AVRUPA'yı ayakta tutma, Rusya'yı dışarı itme, Erdoğan'ı da tasfiye ederek Kremlin'i bölgeden atmanın hesabını yapıyor...

Aynı güç İNGİLTERE'nin dikkatini dağıtmak için de Boris Johnson'u görevden almanın peşinde... Erdoğan bu operasyonları her defasında bertaraf eden bir liderdi. Yine yapacaktır.

Ancak ERDOĞAN'a karşı oluşan cephe karışacaktır...

Ayar verilecek ilk adres orası gibi durmakta... AK PARTİ'deki en büyük handikap ise "Nasıl olsa REİS işi bitirir" rehaveti...

Belki bu yazıyı NİSAN'da yazmak gerekirdi. Ancak öne aldım...