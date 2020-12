Kaçış yok

Çok önemli bir zaman diliminden geçerken ne içerisini ne de dışarısını çok iyi anlamadığımızı düşünüyorum. Değişen dünya aslında her gün kapımızda... Elinize telefonu alıp kapınıza kadar, evinizin içine kadar getiremeyeceğiniz bir hizmet kaldı mı? Tek bir lokantası olmayan dijital yemek zincirleri var mı? VAR! Tek bir evi, bırakın bir odası bile olmayan dijital kiralama zinciri, devi var mı? VAR! Tek bir çiçek bahçesi olmayan, hatta bir tek çiçek bile yetiştirmeyen dijital çiçek zinciri var mı? VAR! Tek bir otomobili olmayıp dünyanın en değerli şirketlerinden olan dijital araç kiralama operasyonu var mı? VAR!

Hem yerel ölçekte hem küresel ölçekte oyuncular var. Bazıları ülkenin içini bazıları da dünyanın kendisini kapsıyor. Bir süre sonra Türkiye'de bilindik hizmet veren bu zincirler de BÜYÜKLER tarafından satın alınacak. Alınmaya başlandı da... Mesela AMAZON ABD'de her derde deva... Bir tuşla her şey kapında. Burada da öyle... Yakında sadece BÜYÜKLER üzerinden içeride hizmet verenleri göreceğiz. Gidişat bu! Yani DİJİTAL ÇAĞ doğal olarak dijital ticareti getiriyor... Bu gelişmeler ve değişim ülkeler arası İTTİFAKLARI, ÖRGÜTLERİ, NATO gibi kurumları, PARAYI ve ROTALARI alt üst eder! Her şey tekrar yeniden kurgulanır! Ki kurgulanmakta... TİCARET DE TEK ELDEN YÜRÜSÜN DİYE tıpkı evimize gelen hizmet gibi!

Açalım...

Yüzlerce kez yazdım... İPEK YOLU...

Yeni İpek Yolu, BİR KUŞAK BİR YOL ismiyle Çin Devlet Başkanı CİNPİNG tarafından ilan edildi! Açıklandı! Ne zaman? 2013'te! Yani dünyanın tepesinin de bizim de karıştığımız alt üst olduğumuz yıl... 2013!

Çin Devlet Başkanı Cinping, 7 Eylül 2013'te Kazakistan Nazarbayev Üniversitesi'nde konuştu: "Avrasya bölgesindeki bütün ülkeler arasındaki ekonomik bağlantıları daha da yoğunlaştırmak, karşılıklı işbirliğini daha da derinleştirmek ve geliştirmek çok mümkün. Daha geniş bir ufuk açmak için yaratıcı bir ruhla işbirliği modelini geliştirerek 'İpek Yolu Ekonomik Kuşağını' ortaklaşa oluşturabiliriz. Bu, güzergahta yer alan bütün ülkelerin mutluluğuna hizmet edecek muhteşem bir dava olacaktır."

Geri çekilip baktığınız zaman bile konuşulan, masaya gelen ve hızla hayata geçmek üzere olan BİR KUŞAK BİR YOL yani İPEK YOLU muazzam bir hamle... Marshall Planı'ndan veya Avrupa Birliği'nin genişlemesinden çok daha büyük ve derin bir adım... 65 ülkeyi kapsayan 25 TRİLYON DOLARLIK bir güzergahtan söz edilmekte. Yaklaşık 4.5 milyar insanı içine çekecek olan proje dünya ticaretinin minimum YÜZDE 40'ını hedeflemekte... İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'yı kalkındırmayı amaçlayan Marshall Planı'ndan 12 kat daha büyük bir kurgu bu!

ÇİN'i, Orta Asya'yı, Avrasya'yı, Avrupa'yı, Ortadoğu'yu ve Afrika'yı birbirine bağlayan bir oyun bu! Aslında ABD'ye karşı ÖLÜMCÜL bir darbe!

Çin'in FUZHOU, GUANGZHOU VE QUANZHOU İpek Deniz Yolu'nun start noktaları olacak... Pakistan'ın GWADAR Limanı stratejik olarak yolu kısaltması açısından da hayati öneme sahip oyuncusu olacak... Sri Lanka da değerli noktalar arasında yer alacak. Haliyle SÜVEYŞ de... Birkaç gündür DEMİR İPEK YOLU'nu, KARA İPEK YOLU'nu yazıyorum. Defalarca da yazdım. Üçüncü Köprü de bu nedenle yapıldı zaten. HAVA İPEK YOLU için de İSTANBUL HAVALİMANI... Kanalİstanbul da aynı bu nedenlerle hayata geçecek...

Türkiye'ye baktığınız zaman bütün sokaklara kadar uzanan GEZİ EYLEMLERİ 2013'teydi. TAKSİM, 125 ULUSLARARASI MEDYA KURULUŞUNUN KARARGAHI olmuştu. AĞAÇLARA sahip çıkılıyor ancak dünya TAKSİM'e akıyordu. Aynı yıl 17-25 ARALIK OPERASYONLARI oluyor, İKTİDAR hiç beklemediği bir saldırı ile sallanıyor, sarsılıyor, ayakta kalıyordu. Bu iki adım İKTİDARI değiştiremezse de HALK içeride ikiye ayrılıyordu! Kutuplaşma tavan yapıyordu. Sonra bunların devamı ve en şiddetlisi olan 15 Temmuz KALKIŞMASI geldi. Ülke resmen uçurumun kenarına kadar sürüklendi...

Çin Devlet Başkanı Cinping, İpek Yolu'nu açıklıyor, birileri dehşet şekilde ülkede tansiyonu tavan yaptırıyordu... Cinping'in açıklaması ile aynı yıl Türkiye şiddetli türbülansa tutuluyordu... Sallanıyor, sallanıyor, sallanıyordu... KALKIŞMA öncesi ara bir istasyon daha vardı! KOBANİ OLAYLARI bir anda kara bulutları ülke sınırları içine sokuyordu... 50'ye yakın insan hayatını kaybediyordu. Öncesinde Türkiye ÇİN'den HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ALMAK istiyordu. ORTAK ÜRETİM yapılacaktı. Bu BATI'nın hemen razı olabileceği bir şey değildi... Olmadılar! KOBANİ'yi duymayan, görmeyen kalmadı. Bütün dünya MEDYA sayesinde KOBANİ sakini kadar KOBANİ'yi tanıyordu artık...

BATI Türkiye'nin ÇİN ile yürümesini istemiyordu. AK PARTİ-MHP muhalifi partilerin tümü buna karşıydı. İstemeyen aslında Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği'ydi... Hem ekonomik hem siyasi hem de askeri olarak BATI'nın tamamen mağlubiyeti olacaktı bu. 4.5 milyar insanı kapsayacak olan İPEK YOLU önce ABD'yi sonra da AB'yi vuruyordu. Her açıdan... SAVAŞ da mücadele de kavga da bu nedenle tırmanıyordu. Mehmetçiğin AZERBAYCAN'da tarih yazması da Nahçıvan koridorunun açılması da Ankara'nın bu yolla ASYA-PASİFİK'e kadar uzanması da büyük planın gerekleriydi. Türkiye bu adımları atarken doğal olarak önce AB sonra da şiddetli şekilde ABD ile çatışacaktı... YAPTIRIM masalarının kurulması boşuna değil. Türkiye'yi rotasından çıkartmak için geleceklerdir. Ancak daha önce de gelmişler ve sonuç alamamışlardı. Durum böyleydi... CHP ya da Kemal Kılıçdaroğlu BATI'yı temsil ettiği için KURUMSAL olarak çatışmanın bir tarafıydı. İYİ PARTİ de GELECEK de DEVA da SP de HDP de... BAŞKANLIK YARIŞI da MAKAMI da "DOĞU ile mi BATI ile mi yürüyeceğiz"in cevabıydı artık... Kişilerin çok ötesinde ülkenin ROTASI değerliydi ve vazgeçilmezdi...

İNGİLİZ AKLI ÇİN'i tıpkı moto-kuryelerle evimize gelen hizmet gibi TEK ve BÜYÜK OYUNCU yapmak istiyordu. ÇİN üretecek, herkes kazanacaktı. KURGU KABACA BUYDU! Bu oyuna şiddetle karşı çıkan ve çıkmak zorunda olan ise ABD'ydi! Sonra da AB... Bu nedenle bu güçlü ittifak ve yeni BAŞKAN JOE BIDEN ya ÇİN'le kısa zaman içinde bir orta yol bulacaktı ya da SAVAŞACAKTI. BUNDAN KAÇIŞ YOK... ANLAŞMA YOKSA SAVAŞ KAPIDA...

Bence ABD'nin donanmasına ve hazırlık merkezlerine bakılacak olursa İPEK YOLU'nun can evinden vurulacak olması muhtemeldi! Eğer hamle gelecekse tek vuruş olacaktı. Bu, yolu kısaltan PAKİSTAN da olabilirdi, İRAN da... Ve başka yöntemlerle RUSYA... Türkiye elbette bu cephenin karşısındaydı. Siz bakmayın "YAPTIRIM YOK" sözlerine. Finansal eylemler olmak üzere parmak izi bırakmadan gelmek isteyeceklerdir. Çin ile ANLAŞMA yoksa SAVAŞ kesin... İşe de ÇİN'in canını en çok yakacak yerden başlayacaklardır... BATI cephesi geçen zamanın ÇİN'in lehine olduğunu biliyor... Gördüğüm bu! Gelecek olan rüzgarı anlamak büyük önem taşımakta... KİMSE SAVAŞ PLANLARININ YAPILMADIĞINI DÜŞÜNMESİN! KİMSE!