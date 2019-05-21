Ayrışma!
Biz bilmeyiz. Gazetelerde, televizyonlarda göremeyiz.
Ama paranın da silahın da sahibi bu insanlardır.
DERİNLERDEDİRLER! Her ne kadar magazin ve futbol arasına sıkışan bir yaşamımız olsa da gerçeklerle buluşmak isteyen çok önemli bir kitle vardır.
Ve insanlar GERÇEKTE NELERİN OLDUĞUNU BİLMEK İSTERLER...
Gelin bugün buradan gidelim...
Türkiye'de ne olduğunu, olacağını anlamak için de sağlıklı bir yol bu... Son 17 yıla bakın! TEZKERE'den AK PARTİ kapatma davasına, Abdullah Gül'e verilen MUHTIRA'dan Ergenekon- Balyoz gibi sarsıntılara, 17-25'ten 15 Temmuz kalkışmasına kadar...
Bütün bunlar TÜRKİYE'nin YERİNİ BELİRLEMEK İÇİNDİ! Açalım... Kaç kez yazdım... Meng Hongwei...
Kasım 2016'da INTERPOL BAŞKANI oldu. Görev süresi 2020'de doluyordu. Fransa'dan Çin'e seyahat etti. Bir hafta kendisinden haber alınamadı.
Ardından Çin açıklama yaptı:
RÜŞVET ALMAKTAN VE YASALARI ÇİĞNEMEKTEN DOLAYI TUTUKLANDI.
40 yılık bir tecrübesi vardı.
UYUŞTURUCU ve TERÖRLE MÜCADELE uzmanlık alanıydı.
Tasfiye edildi. Eşi de Fransa'ya sığındı! Bu olaydan kısa süre sonra daha büyük bir hamle geldi. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping, Arjantin'deki G20 zirvesinde bir araya geldiklerinde Kanada polisi de Huawei'nin CFO'su Meng Wanzhou'yu tutukluyordu. CIA devreye girmişti. Kanada'da operasyon yapılıyordu. Wanzhou kimdi peki? Şirketin kurucusu olan Ren Zhengfei'nin kızıydı. Zhengfei de ÇİN ordusunda görev yapmış eski bir asker ve mühendisti!
Ren'in kızı olan Meng, ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçlandı. Ancak Çin'deki herkes REHİN ALINDIĞINI biliyordu!
Mücadele kıyasıya sürerken Beyaz Saray'dan ayrılan Steve Bannon devreye giriyor ve ÇİN'in kara kutusu olarak bilinen işadamını kaçırıyor, New York'a getirtiyor, CENTRAL PARK karşısındaki saray gibi otelde konforunu sağlıyor, ve ÇİN HAKKINDA bilinmesi gereken her şeyi öğreniyordu.
Böylece ÇİN ile nasıl savaşılacağı konusunda önemli mesafe alınıyordu. Bu isim, yani ABD ile yürüyen kişi Guo Wengui'den başkası değildi!
Kısaca özetlemeye çalıştığım alanda ABD-ÇİN savaşı vardı.
Başkan TRUMP bunun üzerine bir hamle daha yaptı. Bu baskıyla Google, Huawei'nin yeni model telefonlarında Android işletim sisteminin güncellenmeyeceğini duyurdu. Bu HUAWEI'nin çöp olacağının işaretiydi. Uğruna koca koca hamleler yapılan HUAWEI büyük sarsıntı yaşıyordu. 5G teknolojisi ile her yerdeki bilgiyi alıp ÇİN'e taşıyacağı söylenen HUAWEI darbe alıyordu. Hem de büyük...
Şimdi AVRUPA da Huawei'den kaçacaktı. Pazarı tükenecekti.
Belli ki iki dev arasında anlaşma ve yakınlaşma olmayınca öldürücü darbe GOOGLE'dan gelmişti... Hatırlayın, Türkiye Çin'den hava savunma sistemi alacaktı. Birlikte üretilecekti. İzin verilmedi. KOBANİ patladı. 50 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Projeden vazgeçildi. O tarihten sonra ABD ile yaşanan kopuş daha da derinlere indi. Ankara haklı olarak kendini Rusyaİran ekseninde konumlandırdı.
Bu yakınlaşma sonucu ihtiyaç olan HAVA SAVUNMA açığı kapatılmak istendi. S-400 böyle gündeme geldi. Pazarlıklar bitti.
Anlaşıldı. Teslimat için geri sayım başladı. Türkiye S-400'ü kime karşı alıyordu? Bölgeye bakın! Kim içindi? NATO için...
Gelebilecek tehlike üzerinde NATO'nu adresi vardı. Türkiye 15 TEMMUZ ile birlikte NATO'dan çıkıyor, kaçıyor, AVRASYA'ya yerleşiyordu. NATO'cular da tasfiye ediliyordu. ANKARA yolunu çizerken kimlerle yürüyeceğine karar veriyordu...
Bizde hiç konuşulmasa da RUSYA arka kapıdan ABD ile görüşüyordu... Kissinger zaten öteden beri devredeydi!
Putin bir dediğini iki yapmazdı. ABD sanki düşmanlıklar üzerinden yani hem Rusya ile hem Türkiye ile çatışarak karşıda bir SAF meydana getiriyordu. Ancak diğer taraftan RUSYA'nın ÇİN KORKUSUNU da biliyor ve onu kaşıyordu...
Moskova da hiçbir zaman YÜZDE 100 olarak ÇİN'e güvenip kapılarını açmıyordu... ABD'nin çatıştığı iki ülke RUSYA-TÜRKİYE, İPEK YOLU için doğal engel ya da kontrol noktası oluveriyordu! Çin de bunu görüyordu!
Belki gizli kapılar ardından RUSYA, Çin'e karşı koymanın getirisi olarak AKDENİZ'e iniyordu. Aldığı ödül buydu!
Bilinmez... Dünya üzerindeki kabaca aktardığım bu kavganın elbette TÜRKİYE içinde uzantısı vardı! SİYASET neden yapılıyordu ki! Türkiye'nin dünya üzerindeki konumunu, ittifaklarını ve geleceğini belirlemek için! Abdullah Bey CUMHURBAŞKANI olduktan sonra Çin'e gitti. TÜRK-ÇİN kardeşliğinden söz etti. ABD devreye girdi. URUMÇİ karıştı.
TÜRKLER öldürüldü. CIA "TÜRK ve ÇİN KARDEŞ OLAMAZ. ANCAK RAKİP OLUR" diyordu... ABD ve İngiltere arasında filizlenen KÜRESEL SERMAYE ÇİN'i büyütüyordu. ABD'nin karşısına dikiyordu! KAVGA da mücadele de savaş da buydu. Diğer yaşanan bütün sancılar bu büyük kavganın cepheleriydi... ÇİN'in büyük olmasını isteyen hem ABD hem İngiltere içinde güçlü odaklar var.
Bunu gerçekleştirecek paraları da var! Akılları da... Türkiye 15 TEMMUZ'dan sonra kesinlikle AVRASYA eksenine oturdu!
Burada ne kadar kalacaktır bilemem! Ancak bu eksene içeride itiraz eden çok isim olacaktır, ki var zaten! Abdullah Gül ve Davutoğlu'nun bu eksene sıcak bakacağını sanmıyorum. CHP'nin de...
Ahmet Davutoğlu Bey, Rus uçağı düşürüldüğünde "Emri ben verdim" demişti... Gül ve Davutoğlu gibi düşünen AK PARTİLİ de çoktu. Ancak Başkan Erdoğan gibi, Devlet Bey gibi düşünen CHP'li de vardı! Bu ayırım ülkenin pek çok kurumunda yaşanıyordu. Önemli olan askerdi! ASKER AVRASYA için odaklanmıştı! Ancak sermaye bunu istemiyordu! Hiç hem de! Bu nedenle İSTANBUL SEÇİMLERİ ASLA VE KAT'A SADECE İSTANBUL SEÇİMLERİ DEĞİLDİ!
Olamazdı da... Bu kavgayı bilince 23 Haziran'a kadar önemli olayların yaşanacağını anlamak için kahin olmaya gerek var mı?
Elbette yok! Türkiye içindeki siyaset netleşecektir. Taraflar çok belirgin olarak ortaya çıkacaktır.
ÇİN'i kontrol etmek, bloke etmek veya durdurmak isteyenler ile yolunu açmak isteyenler siyaseten karşı karşıya gelecektir. Londra- Pekin arasındaki HAT ABD'ye karşıdır! ABD'de de bu hatta karşı olanlar vardır... Bu iki gücün, bu iki akımın buradaki yansımaları yakında görülecektir...
Hiç ilgisi yok gibi dursa da BAŞAKŞEHİR'e tepki göstermek, Galatasaray'ın şampiyonluğunu istemek BATI-NATO-ABD ittifakının tercihidir! Stadyumları dolduranlar bunu bilmez. Ama böyledir. Derinde bu vardır! Her yerde bu ayrışma ve çatışma hali var... Her yerde! Bir yerde duralım, itirazım yok! Ama niye durduğumuzu bilelim... Ancak unutmayın! Ankara, AVRASYA rotasında... Bu nedenle karşısına çıkanlarla mücadele edecektir.
Bilinmesinde fayda var.
NOT: İran'a müdahale beklenirken Irak da hedefe girdi...
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