En güçlü adam
Fotoğraf net olarak ortaya çıktı!
Burada hala çok kişi Savcı Mueller'in DOSYASINDAN neden TRUMP'a AZİL KARARI çıkmadığını bilmiyor.
Oysa DOSYANIN içinde Trump'ı evine yollayacak çok doküman ve kanıt vardı. Ama DERİN DEVLET gücünü gösterse de adım atıp son darbeyi indirmedi, indiremedi! Ve bu olay dünyanın her noktasını etkileyecek... Dün başka bir dünya vardı, bugün ve yarın ise bambaşka!
İşte bu DENGELER hiç bilmediğimiz isimler üzerinden kurulur. Bizden başka yazan olduğunu sanmıyorum. FELIX SATER... Kendisi için YAHUDİ JAMES BOND tanımlaması yapılır. Çok önemli, çok akıllı, çok bilen, çok derin ilişkilerin trafiğini yöneten, çok önemli bir isimdir. Gözü karadır! Sater Türkiye'de bilinmese de DÜNYA ÜZERİNDEKİ PEK ÇOK DEVLET BAŞKANINA tepeden bakacak kadar güçlüdür. Mesela Ivanka Trump'ı Moskova'ya götürüp Putin'in koltuğuna oturtacak kadar... Bir ayağı Londra'dadır!
Rothschild ailesinin en önemli silahlarındandır! Ama kimse bilmez.
Birkaç gün önce bir dostum arayıp "Senin sözünü ettiğin Felix Sater'i AMAZON'da röportaj verirken gördüm" dedi. Amazon kimindi?
JEFF BEZOS'un! Peki en büyük düşmanı kimdi? ABD BAŞKANI TRUMP! Trump Bezos'un yuvasını yıkmış, o da sahte WASHINGTON POST'la Trump'ı devirmişti!
Manşetten... Gazetenin de sahibiydi çünkü! Yaptırdığı "FEYK" gazeteyi Beyaz Saray'ın önünde dağıttırmıştı!
Trump'ın RUSYA İLE BAĞLANTISI masalı FELIX SATER ile ilişkisi üzerinden canlandırıldı... Sater gerçekten dünya üzerinde oyun kurucuların başında geliyordu. Trump da çok saygı gösterir, dediğini yapardı!
Kushner de öyle... Bu yakınlık Trump'ın başına bela olarak döndü.
Mueller tarafından... Sater işin farkına varınca Londra-Moskova hattına döndü. Orada bekledi. Ve 14 Mart'ta ABD DERİN DEVLETİ SORUŞTURMA İÇİN ONA ADAMLARINI YOLLADI. 3 GÜN GÖRÜŞTÜLER VE ANLAŞMA MEYDANA GELDİ... Felix Sater uzatılan eli sıkıyordu! Peki ABD DERİN DEVLETİ KİMDİ? DİĞER ELİ UZATAN KİMDİ? Bunu biliyor muyuz? Elbette bilmiyoruz. Hem de hiç bilmiyoruz... Geçtiğimiz EYLÜL ayında New York'tayken bütün televizyonlarda aralıksız onun ismi geçiyordu. Ülke resmen onu tartışıyordu. Anlamamıştım ama bir gariplik olduğu belliydi. Bütün kanallar ve gazeteler o isimden söz ettiği için notumu almıştım. Ama MUELLER DOSYASI kapanıncaya kadar o notlara bakmamıştım... O İSİM BRETT KAVANAUGH'tu!
Trump bilmeden, tanımadan, hiçbir fikri olmadan Brett Kavanaugh'u ANAYASA MAHKEMESİ ÜYESİ OLARAK ÖNE ÇIKARTIYORDU! Ama kim olduğunu, gücünü, ne olduğunu hiç ama hiç bilmiyordu! Ancak TRUMP ailesinde bu atamanın ne anlama geldiğini bilen ve Trump'ı kıskaca alanlar vardı! DERİN DEVLET YANİ... Her yerde hem de...
Bizlerin bilmediği çok önemli bir şey daha vardı.
İKİ ÖNEMLİ ADAM, İKİ ÖNEMLİ İSİM, YANİ SATER İLE KAVANAUGH, ÇOK İYİ DOSTTU! Çok yakın iki arkadaştılar! BRETT KAVANAUGH'u biraz açalım isterseniz. Açalım ki kim olduğu anlaşılsın! Brett Kavanaugh, ABD'de en güçlü isimlerden biridir.
Derin Amerika'nın en derini olan bu isim, Bill Clinton'ın azledilme sürecini de engelleyen isimdi. Brett Kavanaugh, "Eğer görevdeki başkan azledilirse, bu Kennedy suikastının yumuşak hali olur. Etkileri uzun sürer. ABD bunun altında büyük güç kaybı yaşar" dedi. O gün Brett Kavanaugh, derin Amerika'yı bu sözlerle ikna etti. DERİN DEVLETE "DUR" dedi. Düşünün elindeki gücü!
Rothschild ailesiyle Derin Amerika'yı bir araya getirdi.
Derin Amerika ile Rothschild ailesinin buluşmasında, Londra'yı temsilen Felix Sater vardı. Derin Amerika'yı da iyi bildiği için büyük anlaşmayı imzalattı.
Ekim ayında ABD'de büyük bir savaş yaşandı.
Kavanaugh'un Anayasa Mahkemesi'ne atanmasına bir grup karşı çıkıyordu.
Buna karşı çıkan güç hem Katolik'ti hem de Yahudi'ydi. Koyu Katolik olan Kavanaugh bu atakların olacağını biliyordu. Çünkü Derin Amerika'yı yöneten güç, Rothschild ailesiyle anlaşmayı istemiyordu.
Kavanaugh, hep anlaşma tarafındaydı. Çünkü Kavanaugh'a göre, anlaşma olmazsa dünya büyük bir krize girecekti. Bu kriz sonunda 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağı kesindi. Bu savaş sonunda kazanan olmayacaktı. Kazanan gibi görünen taraf da büyük yara alacaktı.
Defalarca yazdım... Trump da aile ile Derin Amerika'nın anlaşmasını istiyordu. O nedenle Kavanaugh gerçeğini sonradan öğrendi, direndi ve kazandı. Şimdi Trump, başkanlığını devam ettireceğini düşünüyor. Ve bunun yüzde 100 olduğu fikrinde! Ancak gerçek öyle değil! Çünkü Kavanaugh, 2020'de Trump'ın aday olmasını istemiyor. Yapmayacak da...
Başka bir CUMHURİYETÇİ'nin BAŞKAN olmasını istiyor! Trump'ın hiçbir ABD BAŞKANININ cesaret edemediği adımları atması DERİNLERDE öfke biriktirdi! Bu nedenle TRUMP artık yok! Bir daha seçilmeyecek...
Dengeyi bozdu çünkü! Trump'ın Kudüs kararı Derin Amerika'nın istemediği bir karardı. Golan Tepeleri kararı da... Bu kararları alırken, derin Amerika'nın çok güç kazandığını biliyordu. Ailenin de yani ROTHSCHILDLER'in de güç kazanmasını istediği bu yolda yürüdü. Kudüs kararı aile için büyük bir güç enjektesiydi. Ancak Golan Tepeleri kararı için durum aynı değil! Çünkü Golan Tepeleri, Amerikan Kongresi'nde onaylanacak mı onu göreceğiz.
Gelin biz yine o güçlü adama yani dünyanın rotasını belirleyen isme dönelim... KAVANAUGH'a!
Kavanaugh'un ne kadar güçlü olduğunu göstermek gerekirse birkaç detay daha paylaşmak faydalı olacaktır... ABD eski Başkanı Clinton'un Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky'le yaşadığı evlilik dışı ilişkinin yol açtığı azil sürecini engelleyen Kavanaugh, 2000 seçimlerinde George W.
Bush'un başkanlığını kesinleştiren, Florida eyaletindeki oyların yeniden sayımına karar veren ve oyları sayan kişiydi. Şimdi bu güç tekrar devrede.
Büyük anlaşmanın olması için o gün Al Gore'u mahkemeye gitmemesi için de ikna eden kişi Kavanaugh'tan başkası değildi. Zaten onun ANAYASA MAHKEMESİ'ne aday gösterilmesi, ABD'de içsavaşı istemeyen güçlerin ağırlığını göstermişti. Bugün Kavanaugh, Trump gibi Gizli Servis tarafından korunur! ABD medyası ve halkı Kavanaugh'u tartışırken kimse onun gücünü bilmiyordu. Düşünün TRUMP bile BAŞKAN olmasına rağmen başlarda net bilgiye sahip değildi! Ama AİLESİNİN içinden bile büyük baskı vardı. Trump eğer o noktada yanlış yapsaydı sonucuna katlanmak zorunda kalırdı! O kadar önemliydi yani... Savaşa doğru giden dünya KAVANAUGH ve SATER'in anlaşması, orta yol bulması ile nefes aldı... Artık her ülke bu anlaşmaya göre şekillenecek.
Peki TÜRKİYE ne olacak? Bunu da yakında anlayacağız... Bakalım aralarındaki pazarlıkta TÜRKİYE için neler konuşuldu, neler masaya geldi... Bizi ilgilendiren de burası... Aralarında konuştuklarını iç siyasette yakında görürüz...
1 Nisan sabahı ne olup bittiğini anlarız. Öncesinde de renk verirler zaten... İki isim de TÜRKİYE'nin son döneminde olup bitenleri çok ama çok iyi bilir! Bakalım birleşip mi gelecekler, yoksa anlaşmak için kapıyı mı çalacaklar... ÖNEMLİ OLAN BU NOKTA!
Ancak YENİ ZELANDA SALDIRISININ SATER ile anlaşmanın yapıldığı tarihe denk gelmesi düşündürücü... Güçlerini birleştirip yüklenme ihtimalini göz ardı etmeyelim... Anlaşmadan hemen sonra TÜRKİYE'NİN HEDEF OLMASI ÇOK MANİDAR! PARAYA BAKIN! İLK İŞ ORADAN GELMEK OLACAKTIR... GELECEKLERSE...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kim kazandı 26 Mart 2019, Salı KAÇ kez yazdığımı bilemiyorum. Çok sık buraya taşıdım. Bence şu an yeryüzünde herkesi ilgilendiren bir çekişme,...
- Yeni saldırı 23 Mart 2019, Cumartesi KLAVYENİN başına geçtiğim sırada DOLAR-EURO hareketlenmiş, yukarı doğru bir tırmanış vardı. Zaten ekonomik saldırılarla...
- Savaş kapıda! 22 Mart 2019, Cuma TÜRKİYE konumu gereği büyük savaşın tam ortasında. Kaçış yok. Mücadele edeceğiz. Zaten bizi buna zorlayacaklar. Aksini...
- Toplu silah 21 Mart 2019, Perşembe DAHA önce yazdım. FUTBOLU, SİYASETİ, PARAYI... Türkiye'de pek anlaşılan bir konu değil. Forma aşkı, gerçekleri...
- 100 yıllık savaş 20 Mart 2019, Çarşamba ŞUNU bilmemiz gerekiyor! Türkiye tarihin en büyük savaşının tam ortasında. Bunu şimdi görmüyor, anlamıyor, fark...
ERGÜN DİLER Tweetleri