İki aile savaşı
Ortalık fena karıştı. Akıl almaz işler oluyor. 24 HAZİRAN seçimleri ortada.
Yoruma açık bir tarafı yok. AK PARTİ'nin ve ERDOĞAN'ın aldığı oylar belli. Sonuç olarak ERDOĞAN BAŞKAN! Durum bu kadar net! Ancak Kemal Bey'e göre işler böyle değil. Tek kaybeden AK PARTİ ve ERDOĞAN! Ne kadar iyi matematikçi bulup getirseniz bile Kemal Bey'in denklemini çözmesi mümkün değil!
Bu derece yani. Öte yandan Muharrem İnce Bey de "Yenildiğini kabul edeceksin. Güç toplayacaksın. Ancak bu seninle olmaz" diyor. Bu da kabul edilmiyor. CHP'deki kavga mahkemede biter! Tabii bunu çözebilecek bir mahkeme varsa... Biz buradaki kavgaya gelin DIŞARIDAN BAŞKA OYUNCULAR ÜZERİNDEN BAKALIM...
Muharrem İnce Bey seçim çalışmalarında SURİYELİ GÖÇMENLERİN GÖNDERİLMESİNDEN SÖZ EDEREK AVRUPA'DAKİ SAĞ PARTİLERİN
DİLİNİ kullanıyordu... Onların arkasında da STEVE BANNON vardı...
Yazmıştık hatırlayın...
Şimdi biz asıl kavgaya geçelim. Geçelim ki içerideki oyuncuların kampları belli olsun!
Benim gibi düşünen ve DÜNYAYI YÖNETEN AİLELERİ KALEME alan çok kişi var. Bazıları bunlara inanmadı, inanmazdı! Sayıları hiç de az değildi. Sonra olaylar ve savaşlar AİLELERİN GÜCÜNÜ ortaya koydu... Her denklemin içinde oldukları görülünce işler değişmeye başladı...
1900'lerin başından beri DÜNYANIN ETKİLİ ailelerinden söz edilir. Tartışma yeni değildir ama çok büyük ve çok canlıdır.
AÇALIM biraz...
Öncelikle dünya üzerinde iki güç çatışıyor mu? EVET. Ortada. O zaman bunların temsilcisi olan iki AİLE DE OLMALI... VAR ZATEN! Defalarca yazdığım gibi ROTHSCHILD ailesi YAHUDİ GÜCÜNÜN temsilcisidir! Ve çok ama çok güçlüdür. Rothschild ailesini bilenlerin bir kısmı, nedense karşısına ROCKEFELLER ailesini koydu. Rockefeller HIRİSTİYANDI!
Ancak ailenin yani ROTHSCHILDLER'in kavgası KATOLİKLERLEYDİ! Rockefeller, Rothschild ailesinin karşısında değildi.
Rekabetin içi boştu. Görünürde öyleydi.
Ama işin aslı başkaydı. Rockefeller, Rothschild tarafından kendilerine karşı olsun diye el verilen bir oluşumdu! Güç aynı güçtü!
Merkez aynı merkezdi yani...
Peki YAHUDİLER KATOLİKLERLE mücadele ediyorsa KATOLİKLER adına bu gücü taşıyan bir aile bir oluşum olmalıydı!
Var mıydı peki? EVET vardı. Bu aile DU PONT ailesiydi! Katolikler'in en güçlü ailesi DuPont, 1800 yılından itibaren güç kazanmaya başlamıştır. Fransız kökenleri olsa da kendilerini Amerikan soylusu olarak gösterirler ve görürler... Rothschild ailesinin karşısındaki güç de DuPont ailesidir. Her yerde karşı karşıya gelirler. Ve kıyasıya mücadele ederler. Bu aileyle de ilgili çok şey yazılıp çizilmez. Ama ciddi bir güce hükmederler! Dünyadaki kimyasal ham maddenin yüzde 80'i aileye aittir.
Kimya dünyasındaki güçlü Yahudi aileler ise DuPont'un gücünü bilirler ve ilişkilerini saygı çerçevesinde götürürler! Yoksa tutunma şansları azdır! Dünyadaki her evde en az 3 DuPont ürünü vardır.
Silah sanayinin ham maddesinin belki de tamamı DuPont ailesinin tekelindedir. ZATEN BU SON CÜMLE, GÜÇLERİNİ ORTAYA KOYMAK İÇİN YETERLİDİR!
Rothschild ailesi, aile evlilikleriyle büyümeyi düşündü.
Oyun planını böyle yaptılar ancak istedikleri noktaya gelemediler.
Ancak DuPont ailesi, kuzen evlilikleriyle bugün 3 binin üzerinde bir kişiye ulaştı. Dünyayı sarsan AMERİKAN SİLAH LOBİSİNİN ARKASINDAKİ GÜÇ DU PONT ailesidir! Bu da DU PONT'un ABD sistemi içindeki gücünü kanıtlayan en önemli belgedir. ABD Başkanı Trump'ı, Beyaz Saray'a gönderen, bugün de almak için adımlarını hızlandıran DuPont ailesidir.
Trump, ROTHSCHILDLER'e yaklaşınca bunlar da gaza bastı. Savcı Mueller'i devreye soktu. Aslında iki aile arasındaki kavga dünyanın genelini kapsıyordu... Bu konuda yazacağımız çok şey var. Yazarız da...
Dün kaldığımız yerden devam edelim şimdi...
ABD'deki bir güç ARAMCO'yu ele geçirerek KÜRESEL FİNANS SİSTEMİNİ BİTİRMEK İSTİYOR diye yazdık mı? Yazdık! İşte bu aile Du PONT'lardı... DuPont ailesi, ARAMCO'nun sahibi olmak istiyor. Eğer ARAMCO, DuPont ailesinin olursa dünyayı yöneten aile Rothschildler değil DuPont'lar olacak. 1799 yılında Amerika'ya göç eden Pierre Samuel DuPont ile adımlarını büyük ölçüde hızlandıran güç, bugün dünyanın her ülkesinde büyüdü.
Hem de çok güçlü şekilde...
Bugün hala etkili bir yapı olan Dünya Ekonomik Forumu, bu aileye aittir. Yuvarlak Masa Konseyi, Uluslararası Ticaret Odası, Uluslararası ABD İş Konseyi, Uluslararası Ticaret Odası gibi kuruluşların tamamı aile tarafından yönetilir. Amerikalı milyarder Larry Ellison, Meksikalı milyarder Carlos Slim, İspanyol iş adamı Amancio Ortega'nın servetinin tamamı DuPont ailesine aittir.
DuPont ailesi her ülkede işadamlarıyla birlikte büyür, güçlenir ve söz sahibi olur.
Rakipleri gibi...
Dünyadaki her evde, birkaç DuPont ürününün olması ailenin aslında ne kadar güçlü bir ağ oluşturduğunun da kanıtıdır.
Şimdi ARAMCO için Rothschild ailesiyle karşı karşıya geldiler. ARAMCO'nun ne kadar büyük bir dev olduğunu herkes biliyor.
ARAMCO'da, DuPont-Rothschild ortaklığı da konuşuldu. Geçmişte bazı ortaklıklar yapan DuPont ve Rothschild, yeni dünya düzeninde ortaklık yapmayacak. İşte o nedenle dünya hiç bilmediği bir rotaya girmek üzere. İki ailenin de güçlü olduğunu biliyoruz. İki ailenin birbirlerini yok etmek için hamleler yapacağını biliyoruz. Bu da masumlar için büyük bir kaosa neden olacak.
Rothschild ailesi, "DuPont veliahtı Robert H. Richards, 2014'te üç yaşındaki kendi kızına tecavüz etti" haberlerini medyaya servis etti. Rothschild ailesinin, DuPont'a ilk büyük saldırısıydı. Suçlu da bulundu.
Bu operasyonu sonlandıran kişi ise bugün adını sık sık duyduğumuz Özel Savcı Robert Mueller'di. Robert H. Richards, hapis yatmadı. Mueller ve ekibi iş başındaydı çünkü! Daha önce de ailenin önemli isimlerinden John DuPont'un, Olimpiyat Şampiyonu Dave Shultz'u öldürdüğünü biliyoruz. Evet o hapis yattı ama, Amerika'da yaşayanlar bilir ki John DuPont'u hapiste kimse görmedi. Bugün Hollanda ve Belçika'da Rothschild ailesinin kapı dışarı edildiğini görüyoruz. DuPont ailesi, bu iki ülkede çok güçlendi. Afrika kıtasında da artan bir güç olan DuPont, Rothschild ailesinin ekonomik baskınlığını sadece 4 yıl içinde kıtada azaltmayı başardı. DuPont, Rothschild'in olduğu yere saldırı yapıyor.
Ekonomik ve politik operasyonlarla ailenin gücünü azaltıyor.
ARAMCO için iki aile de çok ciddi riskler göze aldı. O nedenle Ortadoğu, her geçen gün daha da karışacak. Arabistan ve çevresindeki tüm ülkeler, iki ülkenin ARAMCO savaşına girmek zorunda kalacak. Ülkelerin ordularında da iki ailenin gücü vardır.
Örneğin Irak ordusunda Rothschild ile DuPont'un generalleri bilinir. Bu Ürdün için de geçerlidir, Arabistan için de.
Birleşik Arap Emirlikleri, DuPont ailesine biat etti. Şartsız olarak hem de...
Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde kararlar DuPont tarafından alınır. Petrolün de bir kimyasal olduğunu kabul edersek, DuPont'un petrol oyununu anlamak hiç de zor değil. Hem ABU DABİ petrollerini hem de ARAMCO'yu almak niyetindeler!
Katolikler'le Yahudiler savaşırken, bunun dışında kalan Hıristiyanlar ile Müslümanlar bu rüzgara sırtını dönemez. Kesinlikle ve kesinlikle etkilenirler... Herkesin hayatında eli olan iki ailenin savaşı, herkesten küçükbüyük bir şeyler götürür!
Eğer David Rockefeller Jr., ölmeseydi, belki iki aile arasındaki savaş yine ateşkesle devam edecekti. 20 Mart 2017'de iki aile artık savaşacaklarını anladı. Çünkü o gün David Rockefeller Jr. hayata veda etmişti.
Şimdi başlayan bu savaş burada taban bulacak mı? Elbette bulacak... Kemal ve Muharrem Beyler bilmese de aralarındaki mücadele buralara kadar gider! Sızıntılar şeklinde gider... DuPont ASKERLERİN içinde yani SİLAHTA, Rothschildler ise PARA da yani bankalarda güçlü... Kavga bu... DuPont'un yönettiği tesir ettiği çok sayıda FİNANS KURULUŞU DA VAR!
Darbelerden 15 Temmuz'a, IMF reçetelerine kadar uzanan yolda bunlar var... Mücadele giderek daha da sertleşmekte!
NOT: DuPont, zenginliğini AMERİKAN İÇ SAVAŞINDA barut imal ederek sağladı.
Sonra yürüdü gitti zaten! Mutfaklardaki teflon, kadınların ayaklarındaki naylon çorap, onların icadıdır. Evlerimizdeki deterjana kadar giden koca bir ağ ellerindedir... İki ailenin sıradan insanların erişemeyeceği güçleri olduğunu unutmamakta fayda var!
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- Ergün Diler
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