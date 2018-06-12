Bilek güreşi
YAPILDIĞI TORİNO'ya gidelim. Bakalım orada neler olmuş. Nasıl bir bilek güreşi yaşanmış...
Gözümüzü dışarıya çevirelim. Orada yazılan çizilenlere bakalım. Sonra sorduğumuz soruyu tekrar sorup cevabı birlikte verelim...
Hadi bakalım...
'Dünyanın en güçlü' isimlerinin bir araya geldiği Bilderberg buluşması, bu kez Torino'da gerçekleşti. Toplantının ana maddeleri iş dünyasının geleceği, yapay zeka, ABD'nin dünya liderliği, Suudi Arabistan ve İran'dı... Zaten bunlar medyaya verilen bilgiler arasında mevcuttu. SIR değil yani... Ancak geçtiğimiz günlerde "TORİNO'da çok önemli bir görüşme olacak. Oradaki kararlar herkesi her şeyi etkileyecek. Dunford'un özel temsilcisiyle Kraliçe'nin adamı bir araya gelecek ve rötuşları yapacak" diye yazmıştım. O toplantı hakkında şu an için yazabileceğim çok fazla bir şey yok.
Takipteyim... Ancak başka şeyler olmuş.
En az bunun kadar önemli.
Bugün bu TOPLANTININ üzerine basarak gidelim...
İŞTE TOPLANTI TUTANAKLARINDA OLMAYAN BU GİZLİ GÖRÜŞME ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİYDİ...
Pentagon'un en iyi savaş oyuncusu ya da stratejisti olan James H Baker, Jacob Rothschild'in oğlu Nathaniel Rothschild ile buluştu.
Bu kadar önemli iki oyuncu bir araya geliyor, masa kuruluyor ve ana gündem TÜRKİYE oluyordu! GİZLİ MANŞET TÜRKİYE'ydi yine anlayacağınız.
Türkiye'nin çok özel bir stratejik konumu olması nedeniyle Bilderberg benzeri tüm toplantılarda önemli her konu Türkiye merkezli oluyordu.Nathaniel Rothschild, elbette ailenin en önemli temsilcisiydi.
Ancak büyük rahatsızlıkları vardı.
Rus oligark Oleg Deripaska, Vladimir Potanin, İgor Rotenberg ve Roman Abramovich'le milyarlarca doları ortaktı.
İngiltere'nin kurguladığı ajan Skripal olayında en büyük zararı gören Nathaniel Rothschild, Oleg Deripaska, Vladimir Potanin, İgor Rotenberg ve Roman Abramovich oldu.
Birçok ülkedeki hisse senetleri, büyük kayba uğradı.
Bu karşıdaki gücün İMHA ETKİSİNİ gösteren önemli bir parametreydi...
AİLEYİ yani ROTHSCHILDLER'i BORSADA yenmek, batırmak, geri itmek hiç kolay bir şey değildi!
İngiltere, Oleg Deripaska, Vladimir Potanin, İgor Rotenberg ve Roman Abramovich'i hedef alınca Nathaniel Rothschild'in gücünü de azalttı. İşte tam da bu nedenle Nathaniel Rothschild ve James H Baker toplantısı çok önemliydi.
James H Baker çok netti!
Açık konuştu. Ne istediğini aktardı:
"Türkiye'nin asla ve kat'a ABD karşıtı bir ülke olmasına izin veremeyiz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Türkiye bizim önemli. Onlarla birlikte çalışmak istiyoruz.
Planlarımız içinde TÜRKİYE hep var..." Bu net tavır karşısında Nathaniel Rothschild biraz şaşırdı.
Doğrudan bir talep, daha doğrusu tatlı bir tehdit beklemiyordu... Pentagon da Rothschild ailesi de Türkiye'nin bölgedeki partneri olmasını istiyor.
DOĞAL VE ANLAŞILIR BİR ŞEY!
Türkiye olmadan kimse maçı kazanamaz çünkü... Toplantının bir yerinde James H Baker tavrını ileriye götürdü.
Hem de oldukça ileriye...
Pentagon adına konuşan James H Baker, Nathaniel Rothschild'e, "Biz geçmişte Türkiye'yi Rusya'ya da bırakmadık, Avrupa'ya da. Şimdi bir aileyle ortak olmasına sessiz kalamayız. Buna da izin vermeyiz" dedi.
Nathaniel Rothschild cevap verecek gibi olduğu an BAKER devam etti: "Türkiye ile ortak olan bir ülke, Akdeniz'de de Ortadoğu'da da hatta Afrika'da da güç olur. Bu geçmişte de böyleydi, bugün de.
Ancak şimdi ortaklık getirisinin çok daha büyük olacağı döneme girildi.
Bugün Türkiye'de yaşanan sorunların temelinde de Pentagon ile Rothschild ailesi arasında yaşanan çatışma var. AİLE ile yani sizlerle artık ortaklık mümkün değil.
Olmadığını da göreceksiniz..." SIR TOPLANTININ EN ÖNEMLİ YERİ BURASIYDI...
Kılıçlar resmen çekildi. AİLENİN verdiği bir tepki yok!
Şimdilik. Zaten Evelyn de Rothschild ve ekibi ABD ile yan yana olduğu için ROTHSCHILDLER'de de bir çatlama söz konusu...
Eğer BAKER'ın sözleri bir blöf değilse önümüzdeki günlerde RUS OLİGARKLAR İNGİLTERE'DE KALAMAYACAK demektir. Paralarını kurtarırlar mı bilemem ama rahat edemeyecekler.
Paralarını alırlarsa da gelecekleri yerlerin başında TÜRKİYE var.
Olur mu olmaz mı bilemem ama trafik muhtemelen böyle işleyecek...
Tabii bir de bu operasyonun arka planı vardı. Orada da işler garip bir şekilde gidiyordu.
Ajan Skripal ve kızının zehirlenmesi olayıyla birlikte Rothschild ailesiyle küçük veya büyük teması olan 700 zengin Rus işadamı kara listeye alındı.
Eski İçişleri Bakanı Amber Rudd, 700 Rus vatandaşıyla ilgili çalışma başlattıklarını açık şekilde ilan etti. Ruslar'a savaş Rothschild ailesine de savaştı aslında. Bunu her iki taraf da biliyordu.
Torino'daki Bilderberg toplantısı, 40 yıl sonra ilk kez Rothschild ailesinin moralini bozan sonuçları çıkardı.
Çünkü toplantıya katılan birçok önemli isim de aileyi eleştirdi, Pentagon'u tercih etti.
Pentagon her Bilderberg toplantısında önemli bir koltuğa sahipti ama asla yorum yapmazdı.
Çünkü gerek de kalmazdı.
Şimdi Pentagon bir güç olarak çok öne çıkmaya başladı.
Nathaniel Rothschild, James H Baker ile yaptığı toplantıda ajan Skripal'le başlayan ve Rus oligarkları, ardından kendisini hedef alan tüm operasyonların merkezinde Pentagon olduğunu gördü.
Bu derin rahatsızlığa neden oldu.
Ailenin bugüne kadar yaptığı planları artık değiştirmesi gerektiğini anladı.
Özellikle Türkiye, Afrika ve Ortadoğu'da ailenin atacağı adımların çok daha önemli olduğu ortaya çıktı.
Jacob Rothschild neden Nathaniel Rothschild'i James H Baker'le toplantıya gönderdi? Çünkü Nathaniel, 4. Baron Jacob Rothschild'in tek erkek çocuğu.
Aile özellikle baron olan kişi, daima erkek çocuğunu önemli görüşmelere gönderir.
Birleşik Krallık, Kanada, İsviçre ve Karadağ vatandaşlığı bulunan Nathaniel Rothschild, ailenin büyümesinde hep önemli pay sahibi oldu.
Her ülkede kendine bağlı işadamları vardır. Özellikle Hollanda, İtalya, Türkiye, Fransa ve İngiltere'deki birçok işadamı Nathaniel Rothschild'in parasını yönetir.
Hepsi de bu ülkelerde çok güçlü işadamları olarak görünür.
Nathaniel Rothschild, James H Baker ile Haziran sonunda bir görüşme daha yapacak. Bu görüşmeye kadar birçok hareketlilik yaşanacak.
Çünkü Rothschild ailesi, James H Baker'le görüşme yapmadan gücünü bir kez daha kanıtlamalı.
Aksi durumda o görüşme bile gerçekleşmez. Çünkü Pentagon, çıkarları için masaya oturur. Aksi halde buluşmaları vakit kaybı olarak görüyor.
Unutmadan NATO yetkilisi, ilk kez Bilderberg toplantısında James H Baker'ın yanında oturdu.
Çünkü NATO artık tamamen Pentagon'a bağlı bir birim oldu.
İçindeki karşıt gruplar tamamen temizlendi ve Bilderberg'deki oturma düzeninde Pentagon'un yanında bir NATO gördük.
Demek ki Bilderberg'lerin dikkatlice izlenmesi gerekiyormuş!
Biz unutsak da DÜNYA izlemeyi sürdürüyor.
Nerede önemli bir toplantı varsa orada MANŞET kesinlikle TÜRKİYE...
Bu kadar kilit ve önemli bir ülkeyiz...
Ankara'yı yanına almak için iki güç bir kez daha bilek güreşi yapacak.
KESİN ve NET! Hep dediğim gibi kapımızı çalacaklar.
Türkiye çok değerliydi!
Şimdi paha biçilemez...
Düğüm bizim merkezinde olduğumuz coğrafyada çözülecek.
Petrol de gaz da burada.
Biz olmadan olmaz.
Olmayacak da... Biz 24 Haziran'da üzerimize düşeni yapalım.
Gerisi kolay...
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- Ergün Diler
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