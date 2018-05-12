Oval Ofis’in patronu
Dünyanın kaderine etki edecek masalar kurulmakta… Ve o masalarda çok önemli şeyler konuşulmakta… OLUR OLMAZ, GERÇEKLEŞİR GERÇEKLEŞMEZ…
Bilemem. Ama izlemek ve NOT almak durumundayız… Açalım. Daha net ve derinden gidelim… İngiltere'de yaptıklarını, yaşadıklarını, gücünü yazdım. Daha önce… Takip edenler bilir. Kraliçe ile İngiltere DERİN DEVLETİ ile yaptığı mücadeleye gerektiği kadar yer verdim.
Şimdi de ABD'ye geçelim.
Orada neler oluyor bakalım… Anlatacaklarım SIR değil. Sadece burada bilinmiyor. Yoksa bilmesi gerekenler biliyor prensibi geçerli…
Neyse…
Rupert Murdoch, 24 Nisan'da Beyaz Saray'da çok özel bir yemeğe katıldı. ABD'nin en güçlü işadamları, Henry Kissinger gibi danışmanların da yer aldığı özel yemek Fransa Cumhurbaşkanı Macron onuruna verilmişti.
Ancak bu özel yemekten sonra Oval Ofis'te çok özel bir toplantı yapıldı.
ASIL ÖNEMLİ OLAN DA BURASIYDI! ABD Başkanı Trump, Rupert Murdoch ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron aynı masanın etrafında buluştu. Ancak ortada gözle görülen bir gerçek vardı! Toplantı OVAL OFİS'te de yapılsa grubun üzerinden seslenen Trump ve Macron'a yukarıdan bakan bir MURDOCH vardı. NET! Yani PATRON Murdoch'tu…
Medya patronu Murdoch, hem Trump'ı hem de Macron'ı köşeye sıkıştırdı. Murdoch, Pentagon'un karar verdiğini buna karşı hiçbir gücün duramayacağını hem Trump'a hem de Macron'a söyledi. Macron, toplantıda Fransa Cumhurbaşkanı olarak değil Rothschild ailesinin temsilcisi olarak bulunuyordu.
Rothschild ailesinin, Ortadoğu ve Afrika enerji planlarından vazgeçmediği takdirde, bölgenin çok daha karışacağını söyleyen Murdoch, "Sessiz devrim gerçekleşti. Şimdi sesli devrim olarak devam edecek. Birçok ülke seçimini yapmak zorunda. Doğru seçim yapmayanlar için zor günler başladı" dedi. Kolay kolay hiçbir yerde duyulamayacak sözlerdi bunlar.
TOPLANTININ TEMPOSU BUYDU! Gerisini siz düşünün…
Devam…
Murdoch, Macron'ı öyle kızdırdı ki, FRANSIZ CUMHURBAŞKANI ne yapacağını bilemedi. Murdoch Pentagon'dan güç aldığını gösterircesine konuştu. Saklamıyordu bunu da… Murdoch, "Fransa'nın acınacak halde olduğunu düşünüyorum. Senin (Macron) gibi birini ben şirketlerimde sıradan pozisyon için bile düşünmem! Senden bir ülkeye Cumhurbaşkanı olamaz. Fransa senin cumhurbaşkanlığı döneminde çok güç kaybedecek. Ailenin sende karar kılması da şaşırtıcı. Sıradan olduğunu herkes biliyor" dedi.
Macron'un gözlerini içine baka baka…
Murdoch, aileye çok net mesaj gönderdi.
Pentagon, Rothschild ailesinin her kılcal damarını iyi bilen Murdoch kozunu kullanmaya başladıktan sonra, büyük güç kazandı. Macron, Murdoch'ın hiçbir konuşmasına itiraz edemedi. Çünkü karşısındaki güç çok büyüktü. Genç bir Cumhurbaşkanı Macron'ın sessiz kalması yadırganmadı ama Trump da Macron'a destek veremedi. Trump ve Macron, bu toplantının bir anlaşma olacağını düşünüyordu. Öyle olmadı, Murdoch konuştu Trump ve Macron dinledi.
Trump, Murdoch'a, Michael Wolff'un "Fire and Fury" adlı kitabında, kendisi için 'aptal' demesinin yer almasına içerlediğini söyledi.
Murdoch da Pentagon'dan aldığı gücü bir kez daha kullandı ve hala aynı fikirde olduğunu belli etti. Net olarak hem de…
Gizleme gereği duymadı bile…
Washington ve Londra'da Murdoch rüzgarı çok sert esiyor.
İşadamını işadamlarına karşı kullanan Pentagon da her geçen gün daha da güçleniyor.
Şu anki tablo bu. Yarın ne olur bilinmez tabii…
Toplantıyı ilk terk eden medya patronu ve enerji devi Murdoch oldu. Tam Oval Ofis'ten çıkarken, Macron ve Trump'a dönerek, "Daha hiçbir gerçeğin farkında değilsiniz ama bu odada oturabiliyorsunuz" dedi. İKİ LİDER ŞOKE OLMUŞTU. Cevap veremediler.
Susup kalmayı tercih ettiler. Murdoch'un bu sözleri ABD'deki bazı köşe yazarlarına sızdırıldı.
Kimse yazmak istemedi. Korktuğu için mi uygun bulmadıkları için mi bilemiyorum. AMA OLAN BU! Bir medya patronunun ABD Başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı'na böyle AYAR vermesi olacak iş değildi. VE BÜYÜK HABERDİ. Ancak kimse yazmadı yazamadı.
AMA SIZDIRILDI! EN çok konuşulan da ÇILGIN BAŞKAN TRUMP'ın bu kadar sessiz kalmasıydı. İKİLİYİ bilenler "TRUMP MURDOCH'a hayrandır. İstese de bir karşılık vermezdi" yorumu yapmakta. Bilemem. Ama Murdoch tek bir kelime bile cevap almadan yürüdü gitti… Murdoch'a yakın olan isimlerin çok ilginç açıklamaları var. Genellikle şunu söylüyorlar: "Murdoch'ın 2018 yılında atacağı adımları dikkatlice incelemek çok ama çok önemli. Elbette ailenin de Murdoch'a karşı atacağı adımlar olacak. Murdoch güçlendikçe Pentagon'un etki alanı büyüyecek. Tersi olursa, Pentagon'un etki alanı daralacak. Afrika ve Ortadoğu'da birçok petrol yatağı Murdoch'a veriliyor. Önce DEAŞ'ın ardından YPG'nin işgal ettiği 40'a yakın petrol yatağının işletmesi Murdoch'a verildi.
Murdoch bu konuda çalışmaları hızlandırdı…"
Akıllıca ve objektif değerlendirme… Durum tam da bu…
İKİ TESTİDEN BİRİ KIRILACAK.
Ancak Suriye ve Irak'taki petrol yataklarının geçiş güzergahında problem görünüyor. Hem de büyük!
Türkiye'nin El Bab, Cerablus ve Afrin'de kontrolü ele alması, 40'a yakın petrol yatağından inşa edilecek geçiş yolunun Akdeniz'e açılmasını engelliyor. Bu nedenle TÜRKİYE'nin kapısı çalınacak. Yakında… Türkiye bu bölgelerdeki KONTROLÜ bırakmazsa Pentagon'un büyük planı tıkanıyor.
İşlemiyor. Bu nedenle Türkiye'ye bu konuda bir teklif yapılacak. Eğer bu teklife olumlu cevap verilmezse, Pentagon B planına geçecek. B planı da bölgedeki DEAŞ'ın El Bab, Cerablus ve Afrin'i hedef alması. Ancak bu geçmişteki gibi sıradan DEAŞ militanlarının değil, 'A Birlik' olarak bilinen vurucu timlerinin bu 3 bölgeye gönderilmesi anlamına geliyor.
KAFALARINDA BU VAR! BÖYLE BİR METODLA GELMELERİ TÜRKİYE'Yİ GERİ ADIM ATTIRMAZ AKSİNE İLERİ HAMLE YAPMASINA NEDEN OLUR! ADAMLAR BUNU HALA ANLAMIŞ DEĞİLLER… AMA KAFALARINDAKİ PLAN BU. BU DA GERÇEK ANLAMDA ÇIKIŞ BULAMADIKLARINI RESMİDİR! TİM'lerle DEAŞ'la YPG' ile sonuç alamayacakları ortada. Denediler gördüler.
Görünen o ki akıllanmamışlar…
Murdoch, Pentagon'un enerji bölümünün yeni patronu oldu. Daha önce de yazdım! NET! Enerji denilince akla elbette ARAMCO geliyor. Rupert Murdoch ile Suudi Arabistan veliaht Prensi Selman'ın Washington'da yaptığı toplantının detayları medyaya yansımadı. Ancak Murdoch'ın karşısında sessiz kalan Trump'ın, Selman'a her istediğini yüksek sesle söylediğini düşünürsek, Murdoch'ın Selman'la yaptığı görüşmedeki havayı analiz etmek zor olmasa gerek. Konuşanın sadece medya patronu MURDOCH olduğu gayet açık net olarak ortada!
Rupert Murdoch ile Suudi Arabistan veliaht Prensi Selman'ın konuşmasının ana merkezi ARAMCO idi… Bölge petrol ve doğalgazının ARAMCO üzerinden dünyaya açılmasının stratejisini Selman'a anlattı. Aslında ARAMCO'nun gizli patronu MURDOCH… Çünkü enerji ile başlayan güç, dünyayı yönetme şansını yakalayacak. Bu da Murdoch üzerinden Pentagon'un planı olarak ilerliyor. Tabii burada Rothschild ailesinin sessiz bir şekilde teslim olacağını varsaymak büyük hata olur. Pentagon, silahın etkisiyle bölgede güç kazansa da, enerjinin paraya çevrilmemiş hali pek değerli değil. Enerjinin parayla buluşması için finans gücü de önemli. Bu güç de henüz Pentagon'da yok. Ailenin bu önemli gücü nasıl kullanacağını da yakın zamandaki hamlelerinden görme şansımız olacak.
KAVGA BU! Bu dengenin içinde pek çok ülke var. Herkes tarafını seçiyor…
Mesela Angela Merkel "ABD, dünyanın dengesini bozmaya başladı. ABD geçmişte bizim güvenliğimizi sağlıyordu. Belki de bizi koruyordu. Ancak artık böyle bir durum yok. Bizim de buna karşı ataklarımız olacak. Bu yüzden biz ve Avrupa kendi geleceğini kendi ellerine almalı. ABD'nin aldığı kararların sorumluluğu da artık Washington'ı ilgilendirir. Avrupa ülkeleri, İran'la olan anlaşmalarını ABD istediği için bozmayacak. Fransa ve Avrupa ülkelerinin tamamına yakını da bu konuda bizimle aynı düşüncede…" diye konuştu…
Türkiye de ALMANYA ile AVRUPA ile yan yana… Karşıda da ABD-İNGİLTERE-İSRAİL ve pek çok MÜSLÜMAN ÜLKE var… İttifaklar giderek netleşmekte…
Tansiyon çıkacak. Hatta fırlayacak gibi… 24 HAZİRAN'a giderken de bu iklimden uzak kalınamaz…
Durum bu!
NOT: Macron geldiği gün hediye olarak Trump'a bir MEŞE FİDANI getirdi. İKİLİ BEYAZ SARAY'ın bahçesine bunu birlikte dikti. DOSTLUK VE KARDEŞLİK İÇİN… Ertesi gün bir baktılar ki FİDAN YOK… Sizce kim söküp atmış olabilir?
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- Ergün Diler
- Oval Ofis’in patronu
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