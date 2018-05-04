Nafile
Nedenleri üzerinde durmaya çalışalım...
Bugün ABD, İngiltere, Fransa, Rusya tüm planlarını hala 1943 yılında hayatını kaybeden dünya tarihinin gelmiş geçmiş en iyi siyaset bilimcisi Nicholas John Spykman'ın fikirleriyle şekillendirir.
Dünya tarihine yön veren akıllardan biri olan Zbigniew Brzezinski, bir konferansta, "Nicholas John Spykman'ın fikirlerinin yüzde 99'u çıkar. Benim ise yüzde 30. O nedenle dünya siyasetinin öncesini, günümüzü ve sonrasını anlamak istiyorsanız hazine John Spykman'dır" demişti.
John Spykman'ın en önemli teorisi KENAR KUŞAK...
Kenar Kuşak'taki en önemli ülke de TÜRKİYE...
Akdeniz'in bugünkü değerini düşünürsek Türkiye belki de dünyanın en değerli ülkesi.
Bunu sadece içimizdeki bazı isimler bilmiyor...
Ardından Irak, İran, Pakistan, Afganistan, Hindistan, Çin ve Kore geliyor... Bu ülkelerde güçlü olan Asya ve Ortadoğu'yu kontrol eder. Bu iki bölgeyi kontrol eden Avrasya'yı, dolayısıyla dünyayı yönetir.
Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere hep büyük güç olarak kaldı.
Denklem gayet açık ve net...
Anlayana tabii...
ABD ve İngiltere, Kenar Kuşak'ın kalbi Türkiye'de hep savaş halindeydi.
Kimi dönemlerde koalisyon yapsalar da genelde çekişme yaşadılar.
Darbelere de böyle bakmakta büyük fayda var.
Bazen biri, bazen de diğeri öne çıktı...
Türkiye'nin etkisi çok ama çok güçlüdür.
Türkiye, güçlendiği takdirde Asya ve Afrika'da büyük bir iklim meydana getirir.
O nedenle Türkiye'de hep kaos stratejisi izlendi.
Yani elimizi kolumuzu hep bağladılar...
Tezgahlarla kumpaslarla geldiler...
Görmedik, anlamadık...
Bugün de Türkiye'de planlanan kaotik ortam arayışı, ABD ile İngiltere'nin gizli planıdır. Türkiye'de yaşanan her kaos durumunda ya İngiltere ya da ABD etkindir. Peki bunları bilmiyor muyuz?
BİLİYORUZ ARTIK... Şaşırdık mı?
Elbette hayır...
Bugün Irak, İran, Afganistan'da yaşanan ve yaşanacak tüm kaosların da merkezinde ABD ile İngiltere olacak. Çünkü bu ülkeleri kontrol etmek için şiddetli adımlar atılıyor.
Elbette yine bir ortaklık süreci var.
Ancak hem İngiltere hem de ABD; bu ortaklığın bir gün biteceğini biliyor. Onun için Kenar Kuşak ülkeleri ciddi olaylara gebe! Bazıları içeriden sarsılacak. En azından hazırlıkları bu yönde...
ABD'nin de İngiltere'nin de planlarında bu var. Fas, Tunus, Cezayir, Libya yani Kuzey Afrika ülkeleri de KENAR KUŞAK kadar önemli.
O ülkelerden Mısır hariç Fas, Tunus, Cezayir ile Libya, ABD ve İngiltere'ye tam olarak yanaşmış değiller.
Bu o ülkelerin de gelecekte sıkıntı yaşayacağını gösteriyor.
Çünkü tarihte hiç bugünkü kadar jeostratejik noktalarda olmamışlardı.
Akdeniz için bazı ülkelerin haritaları değişecek.
Büyük güçler bölgeye böyle bakıyor...
Akdeniz, ya ABD'nin Süper Güç olarak kalmasını sağlayacak ya temelinden sarsılmasına neden olacak.
NET!
Pentagon, Kuzey Afrika ülkelerindeki askeri yığınaklarını arttırmaya başladı. Çok ciddi planlar yapılıyor.
Masaya gelen planların çoğunda ARAP BAHARI tipi isyanlar öne çıkıyor.
Kuşku yok ki; Ortadoğu halklarını en iyi tanıyan ülkeler ABD ve İngiltere'dir.
Halkların neye nasıl tepki verecekleri defalarca test edilmiştir.
Örneğin dini olaylarla ilgili bir taşkınlık olduğu anda bu ülkelerdeki büyük çoğunluğu sokağa çekersiniz. Önümüzdeki dönemde İngiltere'nin böyle bir planı yok.
Ancak ABD bu plan üzerinde son rötuşları yapıyor.
ABD ile İngiltere'nin bölgede ayrıştığı nokta da bu.
ABD, Akdeniz çevresindeki tüm ülkelerde ağırlığını arttırmak zorunda.
Akdeniz'e ulaşan Amerikan uçak ve savaş gemilerinin hepsi, Kuzey Afrika ülkelerindeki iç karışıklığa müdahale edecek şekilde konuşlandırıldı.
ABD bu bölgeyi kendi eksenine yanaştırırken, Afrika'yı ve Asya'daki bazı ülkeleri de unutmuyor.
Özellikle Afganistan.
Çünkü Afganistan hem yeraltı zenginlikleri hem de Çin'e karşı karakol görevi görmesi nedeniyle ABD için vazgeçilmezlerden biri.
Bu yıl Afganistan'a 40 bin Amerikan askeri (Büyük bir çoğunluğu özel güvenlik olarak gösterilecek) gidecek.
Tüm çalışmalar tamamlandı, Kongre'den de onay alındı.
Pentagon, Fransa'nın Avrasya bölgesinde atacağı adımlara göre yeni pozisyon alacak.
Rusya konusunda ABD ile kısmen ortak hareket eden Fransa, İran konusunda ABD'nin karşısına geçti. Fransa, İran'la başta enerji olmak üzere otomotiv sektörü ve birçok sanayi alanında dev işbirliği yaptı.
Şimdi ambargolar nedeniyle bu anlaşmalar ağır ilerlese de ABD'nin en küçük olumsuz hareketiyle birlikte Fransa ambargoyu delecek.
Çünkü Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a hazırlanan rapora göre, İran ambargosunun delinmesi çok önemli.
Böyle bir durumda ciddi bir ekonomik güç ibresi Fransa lehine döner.
Fransa'nın ambargoyu delmesi, en az 20 ülkenin İran'la ticarete başlaması anlamına gelir, ki bu ABD ve İngiltere'nin tüm planlarını alt-üst eder.
Oyun içinde oyun yani...
Fransa'nın askeri gücü de etkindir.
ABD, istediği anda Fransız askerini istediği bölgeden çıkartamayacağını biliyor.
Dengeler sürekli değişirken İran ve Rusya daha da umutlanıyor. Fransa'nın İran-Rusya dengesiyle yürümesi bile Ortadoğu ve Akdeniz'deki oyunun tekrar yazılmasına neden olur.
Nicholas John Spykman'ın 80 yıl önce anlattıklarının bugün gerçek olması da aslında büyük planların hep başarılı bir şekilde yürüdüğünü gösteriyor.
Şimdi o planlarda yer alan ülkelerin alacağı kararların, atacağı adımların bölgedeki istikrarı mı kaosu mu çağıracağını göreceğiz.
Yine Spykman'nın altını çizdiği gibi kilit ülke TÜRKİYE... Türkiye'nin içinde olmadığı ittifak kesin bir zafer kazanamaz...
Dengeleri değiştiren ülke TÜRKİYE'dir.
Ama biz bunu unutalı çok uzun zaman oldu. Adamların bütün planlarında biz varız. Bu kadar etkin ve önemliyiz. Ancak bunu içeriye anlatamadık.
Yıllarca bu gerçeğin üzerini kapattılar...
Biz öyle birinin üflemesiyle yıkılacak devlet değiliz. En zayıf zamanımızda destan yazdık. Şimdi durum bambaşka... Bunu bozmak için, AKDENİZ'i almak için, bizi AVRASYA'da pasifize etmek için geleceklerdir.
Niyetleri ve çabaları ortada zaten...
Ama ben sonucu söyleyeyim: NAFİLE...
Bizimle anlaşmadan kimse buralarda bir adım yol alamaz.
Buna rağmen gelmek isteyen varsa AFRİN rüzgarı tekrar başlar...
Biz buradayız. Bekliyoruz.
Ya dost gibi gelin ya da hiç zahmet etmeyin... 24 Haziran bunun KOD'larının dünyaya ilanı olacak... Kenar Kuşak'ın incisi olan Türkiye dünyanın merkezine oturacak. Elleri mahkum...
NOT: Spykman'ın "Denizlere hakim olmak için yakın karayı almak şart" demişti... Akdeniz ve KIBRIS çok önemli.
Çok daha önemli olacak. Dikkat...
- Haberler
- Yazarlar
- Ergün Diler
- Nafile
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Büyük denge 03 Mayıs 2018, Perşembe Bölgede gerçekleşen olaylardan ayrı kalamayız. Kartları biz dağıtsak da... Ne yapar eder işin içine bizi çeker....
- Çatışma kapıda 02 Mayıs 2018, Çarşamba Türkiye seçime giderken bölgede taşlar yerinden oynuyor. Hem de şiddetli bir şekilde... Her yerde bilek güreşi...
- Yüksek gerilim 01 Mayıs 2018, Salı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, İngiltere, ABD ve Fransa'ya gitti. Geldi, ARAMCO'nun yönetim kurulunu değiştirdi......
- İşte CHP adayı 28 Nisan 2018, Cumartesi Seçimlerle ilgili trafik bitecek gibi değil. Herkes herkesle oturuyor kalkıyor. Doğal da bu... 24 Haziran'a kadar...
- Hattı müdafaa! 27 Nisan 2018, Cuma Doğal olarak herkes 24 HAZİRAN erken seçimlerini yazıyor. Herkes inandığını düşündüğünü kaleme alıyor. Doğrusu...
ERGÜN DİLER Tweetleri