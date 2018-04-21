Para saldırısı
Üzerine giden ya da anlamaya çalışan yok gibi. OYSA GÜÇLERİ VE KENDİ ARALARINDAKİ DENGEYİ BİLMEZSEK sağlıklı yol alamayız. Bu herkes için geçerli. BÜYÜK GÜÇLERİN kendi aralarındaki mücadele ORTADOĞU'yu AKDENİZ 'i ve Afrika'yı da şekillendirecek. Belki pek çok ülkenin sınırları değişecek. Değişmek zorunda kalacak. Belki pek çok yerde iktidarlar yıkılacak. Dayanamayacak!
Bilmiyoruz. Ama bu kavganın sonuçlarının ağır olacağı kesin ve net...
Açalım biraz daha... İsimler üzerinden, özel ve yetkili isimler üzerinden gidelim...
Trump seçildikten sonra gerçekleştirdiği trafikle öne çıkan isim İngiltere Başbakanı Theresa May oldu. Hatta Trump'a gidip dönüşte doğrudan ANKARA'ya inmişti... Theresa May'in İngiltere Başbakanı olması büyük çevrelerce garip karşılandı. Gerçekten de 4-5 yıl öncesine kadar bu imkansızdı.
Peki ne oldu da MAY'in önü açılıverdi? Başbakanlığa yürüdü?
Aslında MAY önemli bir siyasi figürdür! Ancak onun gücünün tamamı eşi Philip May'den gelir.
Philip May, Britanya'nın en güçlü isimlerinden biridir. Sessizdir ama hep etkilidir. Hatta çok ama çok etkilidir!
Theresa May'den önceki Başbakanlar David Cameron, Gordon Brown, Tony Blair ve John Major da Philip May'in önünde ceketlerinin tüm düğmelerini iliklerdi. Durum bu kadar özeldi...
Philip May'in gücü ise dünyanın en büyük yatırım kuruluşlarından Capital Group'tan gelir. Bu grup 2 trilyon dolara hükmeder. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde olan Capital Group'un, Londra'daki merkezi de çok özeldir. Buckingham Sarayı'na tepeden bakan binada yer alır! Capital Group'un Başkanı Rob Lovelace de Rothschild ailesiyle birlikteydi. Birlikte çalışıyorlardı!
Ancak artık değil! 2012 yılıyla birlikte ABD'de silah lobileri bazı şirketleri hedef seçti. Bunlardan biri de Capital Group oldu. Rob Lovelace, Lockheed Martin'in de hisselerini yönetmeye başladı. Demek ki ABD-İNGİLTERE arasındaki savaş, daha doğrusu PENTAGON-ROTHSCHILD ailesi arasındaki savaş yeni değilmiş...
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Başlangıçta bu şirket yani CAPITAL GROUP iki güç arasındaki BAĞ'ı temsil ediyordu.
ORTAKLIĞIN işareti gibi algılandı. Herkes yanılıyordu ama böyle görülmekteydi... Hatta Pentagon'la Rothschild ailesi arasındaki ortaklığı temsil eden Capital Group, Nevada'daki yeni Off-Shore merkezinin temel taşını da hazırladı. Bunu da defalarca yazdık. NEVADA'nın öneminin altını çizdik! Ancak 2016 Mart ayı itibariyle dengeler değişti. Hem de ne değişim! Her şey allak bullak oldu! Toparlanması da çok ama çok zor görünüyordu. GÜÇLER AYRILMIŞTI... Değişen yeni dengeyle birlikte CAPITAL GROUP da yer değişikliğine gidiyordu. ŞİRKET, AİLEYİ yani ROTHSCHILDLER'i bırakıp PENTAGON'A KOŞUYORDU...
Bunun bir sonucu olmalıydı! Oldu da. Tam 2 ay sonra Philip May'in eşi Theresa May, İngiltere Başbakanı oldu.
İlişkiler ve yer değiştirmeler böyleydi...
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Lockheed Martin her geçen gün büyüdükçe Capital Group da büyüyordu. Capital Group büyüyünce Philip May daha da güçleniyordu.
Son Suriye operasyonuyla birlikte Capital Group, Lockheed Martin sayesinde 400 milyon dolar kazandı.
Hisse senetleri, fon değişikliği operasyonundan daha çok para girdisi sağladı. Philip May de kişisel servetini 33 milyon dolar arttırdı. Herkes kazanıyordu. Müslüman coğrafyaya FÜZELER geliyordu, birileri ceplerini dolduruyordu... Tabii bizim buralarda olaylara böyle bakılmıyordu...
Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere dengesi hep vardı. Bu denge kimi zaman kişiler, kimi zaman kurumlar üzerinden sağlanırdı. Şu anda kişiler üzerinden yapılan bir ortaklık var. Bu ortaklık çok sağlam ve güçlü gibi görünse de sıkıntılı günleri de işaret ediyor. ÖZEL isimler üzerinden giden ortaklıkların uzun sürmediği bilinen bir SIR!
Pentagon, kendi yatırım şirketlerini kurmak yerine Lockheed Martin üzerinden Capital Group'u seçti. Bu birkaç yıllık planın sadece 6 ayda başarılmasını sağladı. Bu hamleyle birlikte Capital Group ABD'de rakipsiz olarak bilinen Rothschild & Co'nun tahtını sallamaya başladı.
ABD içinde Rothschild ailesi daima çok güçlüydü. Rakipsizdi.
Şimdi ise bir rakibi var ve çok güçlü. Rothschild ailesi, buna sert karşılık verecek, vermek zorunda.
Nedenine gelince, ailenin gücü hep finanstan gelir, eğer bu güç kaybolursa aile de tarihten silinir. Bunun engellenmesi için para operasyonları görülecek. NET! PARA üzerinden hedefleri çökertecek operasyon yapacaklar.
Rothschild ailesi, birlikte karar aldığı ve Jacob Rothschild'in evinde de ikamet etmiş Philip May'i hedef olarak seçti. Kraliçe II. Elizabeth de Philip May'le birlikte yürüyor.
İngiliz işadamları da Philip May'in Pentagon'u seçmesinden endişeli.
Çünkü sistem tamamen değişmek zorunda. Rothschild ailesi, Ortadoğu planlarında Philip May'in gücünü kullanacaktı. Şimdi Philip May'in yerine özel bir isim aranıyor.
Kraliçe II. Elizabeth'in aileyle savaşa girebilecek bir gücü yok.
Pentagon'la da karşı karşıya gelemez.
"KRALİÇE için en zor ve en güçsüz olduğu dönem başladı" diyen çok kişi var. İKİ GÜÇLE DE KARŞI KARŞIYA ASLINDA... Bir yandan silah, bir yandan da PARA üzerine üzerine gelmekte...
İşte bu durumun tam ortasında bulunan CAPITAL GROUP bir adım daha attı, atmak istedi. Önemliydi.
Herkesi etkileyecek bir operasyondu.
Capital Group, Londra'da hükümetin tüm finans sistemini istedi. Bu sistemin şifresi ise sadece Rothschild ailesinde bulunuyordu. Yani ŞİRKET, AİLEYE saldırıyor, emri de PENTAGON veriyordu...
Bu gücü kaptırmak istemeyen ailenin artık çok daha agresif kararlar alacağını biliyoruz. Bunu yakında herkes görür!
7 Haziran'da yapılacak 2018 Bilderberg toplantısı için Torino tercih edildi. Pentagon'un Avrupa'da en güçlü olduğu kent Torino'dur.
Bu, ailenin Pentagon'a açık savaş ilanı oldu. Pentagon bu toplantıyı engellemek istiyor. Büyük bir güç gösterisine izin vermenin, Pentagon için hasara neden olacağı görüşü hakim. Eğer Bilderberg toplantısı Torino'da değil de başka bir şehre alınırsa Pentagon ile ailenin savaşında Washington öne geçecek.
Tersi olursa, aile İtalya'da tarihi bir adım atmış olacak. Haziran ayı dünyanın kaderini belirleyecek. Çünkü o toplantıda alınacak kararların çok hızlı bir şekilde hayata geçtiğini göreceğiz. Aile, bu toplantıları gizli yapmak da istemiyor. Çünkü açık savaş dönemine girdik. Geçmişte bu toplantıların finalinden sonra yapılan toplantı çok önemliydi. İlk kez bu toplantı yapılmayacak. Çünkü alınacak kararlar 10 Haziran'da uygulamaya konulacak.
Toplantıya katılacak isimler çok özenle seçildi. Ortadoğu ve Avrupa'dan gelecek katılımcıların birçoğu ilk kez Bilderberg'den içeri adım atmış olacak. Anglikan mezhebiyle büyüyen Theresa May, İngiltere'deki en güçlü Yahudi dostudur. Eşi Philip May de öyle.
O nedenle Philip May'in Pentagon tarafında karar kılması elbette önemlidir ama karşı tarafa da geçebileceğinin bir işaretidir. Böyle değerlendirme yapan çok...
Çünkü İngiltere ve ABD arasındaki dengeyi, iki taraf içinde yaşanacak geçişler bozacak. Philip May Rothschild'e yakındı, şimdi değil.
Tekrar Suriye operasyonuna gelirsek, Philip May'in de Rothschild'e karşı olmasından dolayı bu operasyona tam destek veren Theresa May, Kraliçe II. Elizabeth'e bu konuda hiç danışmadı. Kraliçe de güç dengesini çok iyi süzgeçten geçiren bir kişiliğe sahip olduğu için hiçbir karşı atakta bulunmadı. 7 HAZİ RAN'dan sonra olacaklara iyi bakalım. Hem de çok iyi...
Elbette PENTAGON da boş durmuyor. ARADA BİR ANLAŞMA OLURSA DÜNYA
NEFES ALIR. AKSİ HALDE SIKINTI BÜYÜK OLACAK... ETKİLENMEYEN DE KALMAYACAK...
Göreceğiz...
NOT: ABD'de ekonomik krizin geldiğini söyleyen isimler çoğalmaya başladı. Hem de büyük ve özel isimler bunlar. AİLENİN YAPACAĞI ATAKLARA
ODAKLANMAK ŞART.
Bakalım neler olacak. Kim nasıl adım atacak... Rothschildler'in hamlesi ne olacak?
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- Ergün Diler
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