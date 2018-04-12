Türk gücü
Başka bir yol bulmak istiyordu. Geçtiğimiz günlerde de Suriye'den çıkacaklarını, son günlerini yaşadıklarını ilan etti. Trump doğru bir çizgide inandığını söylüyordu.
Hatırlayın ben de kaç zamandır TRUMP - ERDOĞAN - PUTİN ÜÇGENİNİN gerekliliğini yazıyordum.
Dünya dengesinin böyle kurulması hem dünya hem bizim için müthiş iyi olacaktı. Ancak buna itirazı olan PENTAGON'du. İstemediler. Ve aylardır da kendi istediklerinin olması için resmen savaş açtılar... Hem içeriye hem dışarıya...
Hafızalarımızı tazeleyerek gidelim...
AN LAMAK İÇİN GEÇMİŞTEN KOPMAMAK ŞA RT!
Son günlerdeki işaretleri alt alta getirince Amerika Birleşik Devletleri'nin, fırtınalı denizlerde yaşadığı "rota kaybetme" problemini büyük ölçüde çözdüğünü görüyoruz. Bu çok ama çok önemli bir veri!
Dünyanın gidişatını değiştirecek cinsten hem de... İNGİLTERE ile varılan anlaşma şu an için saat gibi işliyor. Bunun en büyük göstergesi PENTAGON'UN BEYAZ SARAY'I ELE GEÇİRMESİDİR ki şimdiki durum da tam budur!
ASKERLERİN SİYASETTEKİ GÖLGESİ ŞU AN BEYAZ SARAY'ın koridorlarında görülmekte... Bunu bir süre önce söyleyen birine "DELİ" derlerdi.
Ama gelinen noktada fotoğraf bu!
Pentagon, BEYAZ SARAY'ı tamamen kuşattı. Bu olurken çok kişi Trump'ın ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI McMASTER'ı görevden aldığını, gücünü gösterdiğini düşündü.
ÖYLE BİR ŞEY YOKTU! McMaster gerçeğini burada aktarmıştık...
Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ı görevden almadı, alamazdı da.
McMaster yeni ve gizli görevine geçti.
Açalım biraz daha...
Trump'ın 29 Mart tarihindeki "Yakında Suriye'den çekiliyoruz" açıklaması, aslında Pentagon'a karşı son hamlesi oldu. Bu açıklamadan sonra PENTAGON resmen ayağa kalktı. ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ. Ve bunun anlaşılması için çok önemli bir adım atıldı. PENTAGON'un sarsılmaz isimleri toplantıya çağrıldı.
Nerede biliyor musunuz? Hayır!
PENTAGON'da BEŞGEN binada değil!
Beyaz Saray'da... Başkan Trump'ın oturduğu Beyaz Saray'daki HİNT ANLAŞMA ODASI'nda! Bu oda tarihin en önemli toplantısına ev sahipliği yaptı.
Görevden alınan (!) McMaster, Pentagon'un aktif 120 özel ismini Beyaz Saray'da II. Irak Savaşı, 2. Dünya Savaşı, Afganistan işgali gibi önemli kararların alındığı odada topladı. McMaster, ABD Savunma Bakanı Mattis'in metnini okuduktan sonra şu açıklamayı yaptı: "Yeni bir döneme girdik. Trump, bu açıklamasını geri alacak ve Suriye'ye operasyon düzenleyeceğimizi ilan edecek. Suriye için aylardır özel çalışmalar yapıyoruz. YPG, bu operasyonlarda özel görev alacak.
Fransa, İngiltere, Arabistan, Mısır gibi bölgedeki 13 ülke bizimle. Rusya ve İran kendi kararını verdi. Onlar adına karar almıyoruz ama kendi kararlarımız onları da çok etkileyecek... Suriye sorununun çözülmesiyle birlikte, Ortadoğu 50 yıldır yaşadığı kabustan kurtulacak..." ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dunford da, toplantının açılış bölümünde planların çok özel şekilde tamamlandığını telekonferans ile katılımcılara bildirdi. Bu toplantı, Pentagon'da yapılmadı. Özellikle Hint Anlaşma Odası'nda yapılmasının nedeni, alınan büyük karardı. Bu odanın bir diğer özelliği ise kullanılan malzemelerdi!
Bu odanın her tarafında İNGİLİZ ve FRANSIZ rüzgarı vardı. Bu da BÜYÜK ORTAKLIĞA İŞARET EDİYORDU!
Kimin kimle olduğunu ortaya koyuyordu...
McMaster'ın bu odadaki ilk toplantısı değildi bu! Ancak bu son toplantısı, tarihin akışını değiştirecek cinstendi. Rusya, Pentagon'la değil Trump ile yürümek istedi.
Bu Rusya için büyük bir şanstı. Ancak Trump'ın Pentagon'u yenebilecek gücü yoktu. Hesaplar burada şaşıyordu! Çünkü Trump, Pentagon'la birlikte Beyaz Saray'a seçildi. Sonra rotadan çıktı.
Bu rotadan çıkış, ABD'ye veya Pentagon'a 9 ay kaybettirdi.
Oysa Trump özgür kalsa, ERDOĞAN ve PUTİN'le yürüse bambaşka bir dünya olacaktı. Buna izin vermemek için her yolu denediler. Şu an için de başarmış görünmekteler. Şimdi oluşan tabloya bakıldığında Irak işgalindeki gibi çok büyük bir koalisyon kurulduğunu görüyoruz. Bu koalisyona karşı gelebilecek bir güç de yok.
RUSYA herkesin bildiği gibi TÜRKİYE ve İRAN'ın yanında. Başka da seçeneği yok. Ancak ZOR'u gördükleri an 24 saatte Washington ile her konuda anlaşırlar. NET!
Bu Rusya'nın kurtuluşu olmaz ama güç dengesini belli ölçülerde koruyabilir. Çünkü Moskova'nın tüm askeri seçenekleri, Pentagon tarafından biliniyor. ANLIK BİLGİLERLE HEM DE!
Bunu Rusya'daki her general bilir! Devlet Başkanı Putin de detaylara hakimdir!
Mattis, Dunford ve McMaster, Suriye için her adımı attı.
McMaster'ın yerine gelen John Bolton çok özel biri. Ancak James Mattis'in sözünden asla çıkamaz. Suriye'nin gelecek birkaç yılı için de planlar tamamlandı.
Bütün bunlar ABD'de konuşuluyor ve yazılıyor... SIR da değil yani...
2019'da Suriye'de seçim yapılacak.
Bu seçimde seçilecek yeni Suriye Devlet Başkanı da belli. Şu anda Washington yeni dönem için brifingler alıyor.
Nusayri olan Esad'ın yerine seçilecek kişi, Sünni... Yüzde 85'i Sünni olan Suriye'yi Nusayri birinin yönetmesi zaten anlam dışıydı. Ancak Esad eşinin Sünni olması nedeniyle gücün yine tek elde toplanmasını sağladı.
SONA GELİNDİ!
Amerika Birleşik Devletleri'nin geçen yılki planlarından biri ülkenin 3'e bölünmesiydi. Bugün ise ikiye bölünecek bir Suriye'den söz ediyoruz. Çünkü Fransa da, İngiltere de ABD'nin bu planını artık destekliyor. Geçen yıl bu plan hem İngiltere hem de Fransa tarafından reddedilmişti.
Esad'ın devrilmesinde YPG'ye bir güç sunulacak. Bu güç de onlara yeni bir ÇIKIŞ imkanı sağlayacak.
Tabii geçen yıl yapılan planların tamamen değişmesi, bunun da değişme ihtimalini güçlendiriyor. NEDEN?
ÇÜNKÜ TÜRKİYE SÖZÜNÜ SÖYLEDİĞİ ZAMAN İŞLER DEĞİŞİYOR! BUNU EN İYİ MASAYI KURANLAR BİLİYOR! Bu nedenle Rusya ve İran masanın dışına itilirken kesinlikle ve kesinlikle TÜRKİYE'ye gelecekler. Çünkü planların bu kadar değişmesinin tek nedeni TÜRKİYE.
Bizim gücümüz ve kararlılığımız. YİNE ÖYLE OLACAK .
Ancak PENTAGON işi riske etmek niyetinde değil. Koca koca kararlar alsalar da TÜRKİYE'siz olmayacağını biliyorlar.
NET! Bu kez de yanıldılar mı ABD kendi içinde inanılmaz sorunlar yaşar. Bu da NET!
Eğer ABD, Suriye planlarını yüzde 100 olarak başaramazsa, işte o gün Washington için hesap edilemeyen sıkıntı başlar. Pentagon bunun farkında. O nedenle hatasız ve yüzde 100 destekle operasyonları başlatmak istiyorlar.
İŞTE BURADA TÜRK GÜCÜ devreye giriyor. Çözemedikleri konu bu!
Aşamadıkları da bu! İngiltere ile Fransa ile anlaşsalar da bizsiz olmaz. İran ya da Rusya başka bir kart! TÜRKİYE bambaşka! KONU AKDENİZ ÇÜNKÜ. SURİYE'NİN AKDENİZ'E BAKAN KAPISI ÇÜNKÜ! İPEK YOLU
ÇÜNKÜ...
Ve bütün planların içinde biz mecburen varız. Önceden bizimle ilgili kararları alırlar, haberimiz bile olmazdı. ŞİMDİ ALINACAK KARARLARA ETKİ
EDİYORUZ.
AFRİN'i böyle görün. Münbiç'i de... Bizi mutlu edecek payı verecekler.
Vermek zorundalar.
Konu bu!
Mücadele bu! Hala anlamayan varsa nasıl yazılır ve anlatılır bilemiyorum.
Türkiye 100 yıllık oyunda payını istiyor!
Çünkü oyun bizim merkezinde olduğumuz coğrafyada. DOĞAL YANİ!
Adamlar 10 bin km. öteden geliyorlar, biz burada susup oturalım mı!
Koca planları yapsalar da gelecekleri yer TÜRKİYE, çalacakları kapı burası...
NOT: Önceki gece PENTAGON'daki üst düzey askerler Trump ve Mattis ile AİLE FOTOĞRAFI verdi. Burada pek gören yok ama çok önemliydi. Ben de devamlı "BİR VE BÜTÜN OLALIM" DİYORUM. Çünkü bu fotoğraflar karşıdaki cepheyi bozar dağıtır.
ABD kendi içinde kavga ederken bile bunu yapabiliyor. Bizim de hangi görüşten olursak olalım bir ve bütün olduğumuzu göstermemiz gerekmekte.
Kendi içimizde tartışırız. Sorun değil.
Ama dışarıya karşı DUVAR olmalıyız...
Ki daha fazla payla masadan kalkalım...
Aksi, 100 yıl daha bekleriz. Bunu da kimse istemez sanırım...
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- Ergün Diler
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